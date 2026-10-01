#ГригорСарийски #ИзкуственИнтелект #ИИ #БазовДоход #Работа #Икономика #ПогледИнфо
Доц. Григор Сарийски: Идва армия от „излишни хора“ – ИИ ще разтърси обществото
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме въпроса, който скоро може да се окаже много по-страшен от самото развитие на изкуствения интелект: какво ще стане с човека, когато машината започне да върши все повече от неговата работа? Говорим за обезценяването на човешкия капитал, бъдещето на професиите, „излишните хора“, безусловния базов доход, дигиталните валути и риска икономическата зависимост да се превърне в инструмент за контрол. И най-трудният въпрос: кой ще получи огромните облаги от революцията на ИИ?
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/Поглед.инфо/ Човекът, емоцията и новата власт на алгоритъма Големият проблем на XXI век не е, че човекът чувства прекалено много. Проблемът е, че живее в среда, която произвежда чувства по бързо, отколкото той успява да ги разбере.02.09.2026 07:20
Днес заради децата, утре заради вас: Великобритания учи телефона да наднича в личния ви живот
На пръв поглед няма нищо по-безспорно от аргумента „трябва да защитим децата“. Кой нормален човек би възразил срещу опитите да бъдат спрени сексуалното изнудване, педофилските мрежи, принуждаването на непълнолетни да изпращат интимни фотографии и разпространяването им впоследствие из интернет?25.08.2026 08:31
Комисията за регулиране на ценните книжа ще полага усилия за засилване на международното влияние на китайските индекси и активи
/Поглед.инфо/ Днес председателят на Комисията за регулиране на ценните книжа на Китай У Цин, заяви, че комисията ще подкрепи засиленото сътрудничество между компаниите, управляващи индекси от континенталната част на страната и Хонконг, за да се пуснат повече индекси, базирани на китайски активи, ще насърчи индустриалните институции в двата региона да пуснат повече ETF продукти, базирани на двата пазара и съобразени със съвременната индустриална система на Китай, ще оптимизира механизма за регистрация на ETF продукти и ще засилва съвместно международното влияние на китайските индекси и активи.03.08.2026 22:00
„Из Китай с Павел“ е в Музея на основаването на Нов Китай в Сяншан
/Поглед.инфо/ През месец юли се отбеляза сто и петата годишнината от основаването на ККП, заради това в новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим един музей, който е свързан със създаването на КНР. От откриването си през септември 2019 г. Музеят на основаването на Нов Китай в Сяншан, който е разположен в подножието на планината Сяншан в Пекин, се ангажира с популяризирането на темата за революцията, и с усилването на образователните усилия в областта на патриотизма и революционните традиции в страната.07.07.2026 22:15
Kъм края на април китайските валутни резерви възлизат на 3, 4105 трилиона щатски долара
/Поглед.инфо/ Според статистически данни на Държавното валутно управление към края на април 2026 г. мащабът на китайските валутни резерви е достигнал 3,4105 трилиона щатски долара, което е увеличение с 68,4 милиарда долара спрямо края на март, или ръст от 2,05%.08.05.2026 14:28
Д-р Цветеслава Гълъбова: Екранът, дрогата и хазартът - новата война за мозъка на децата
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на Георги Стамболиев с д-р Цветеслава Гълъбова - директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, темата вече не е просто медицина, а диагноза на цялото общество. Зависимостите не са само наркотици, алкохол и хазарт. Те вече минават през телефона, екрана, видеоигрите, порното, социалните мрежи, изкуствения интелект и бягството от реалността. Д-р Гълъбова говори без заобикалки за разпада на семейството, за безпомощността на институциите, за достъпа на децата до наркотици, за фентанила, за дигиталната зависимост и за страшната истина, че когато зависимостта вече се е развила, пътят назад е дълъг, болезнен и несигурен.26.04.2026 19:50
Астронавтите от „Шънджоу-21“ отправиха поздрав по повод Деня на Космоса
/Поглед.инфо/ Екипажът на мисията „Шънджоу-21“, намиращ се на борда на китайската космическа станция „Тиенгун“, изпрати видео послание по случай 11-ото издание на китайския Ден на Космоса.26.04.2026 15:35
Копривщица зове за съпротива: Румен Петков и духът на Каблешков срещу модерното еничарство
/Поглед.инфо/ В дни на тежки геополитически трусове и опити за заличаване на националния код, лидерът на ПП АБВ Румен Петков се поклони пред светините на Копривщица. По покана на кмета Мария Тороманова, той се включи в честванията на юбилейната 150-годишнина от Априлското въстание – акт, който не е просто протоколно посещение, а дълбок политически знак за вярност към българската държавност и паметта на героите.25.04.2026 21:30