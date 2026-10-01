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Общество

Доц. Григор Сарийски: Идва армия от „излишни хора“ – ИИ ще разтърси обществото

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с доц. Григор Сарийски поставяме въпроса, който скоро може да се окаже много по-страшен от самото развитие на изкуствения интелект: какво ще стане с човека, когато машината започне да върши все повече от неговата работа? Говорим за обезценяването на човешкия капитал, бъдещето на професиите, „излишните хора“, безусловния базов доход, дигиталните валути и риска икономическата зависимост да се превърне в инструмент за контрол. И най-трудният въпрос: кой ще получи огромните облаги от революцията на ИИ?

д-р Владимир Трифонов 5390 прочитания
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=LJPf0ylkOpY&t=2s

#ГригорСарийски #ИзкуственИнтелект #ИИ #БазовДоход #Работа #Икономика #ПогледИнфо

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Kъм края на април китайските валутни резерви възлизат на 3, 4105 трилиона щатски долара
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Общество

Д-р Цветеслава Гълъбова: Екранът, дрогата и хазартът - новата война за мозъка на децата

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