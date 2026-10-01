Георги Стамболиев: Искат да прекъснат връзката с Русия, ние искаме да я съхраним

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо днес самото желание за диалог с Русия се превръща в повод за подозрение? В специално интервю разговарям с Георги Стамболиев, член на Изпълнителното бюро на Международното движение на русофилите, за форума в Москва, народната дипломация и опитите да бъдат прекъснати културните и историческите връзки между България и Русия. Говорим за руския език, историческата памет и предстоящите инициативи за 150-годишнината от Освободителната война. И още: има ли реална опасност за Шипка и защо националната светиня беше въвлечена в президентската кампания?