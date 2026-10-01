Георги Стамболиев: Искат да прекъснат връзката с Русия, ние искаме да я съхраним
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Защо днес самото желание за диалог с Русия се превръща в повод за подозрение? В специално интервю разговарям с Георги Стамболиев, член на Изпълнителното бюро на Международното движение на русофилите, за форума в Москва, народната дипломация и опитите да бъдат прекъснати културните и историческите връзки между България и Русия. Говорим за руския език, историческата памет и предстоящите инициативи за 150-годишнината от Освободителната война. И още: има ли реална опасност за Шипка и защо националната светиня беше въвлечена в президентската кампания?
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Китайската промишленост се върна към растеж през септември
/Поглед.инфо/ Активността на китайската промишленост се е върнала в зоната на растеж през септември, а секторът на услугите и строителството също отбелязват подобрение, показват официални данни. Това е пореден сигнал за постепенно укрепване на икономическото възстановяване.01.10.2026 21:15
Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 години в Китай
/Поглед.инфо/ Китайски археолози представиха реконструкция на лицето на мъж, живял преди повече от 8000 години. Тя е направена по човешки останки, открити в неолитното селище Дзяху в провинция Хънан.01.10.2026 21:00
От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието
/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе ключова работна среща в централата на румънския Алианс за обединение на румънците (AUR) в Александрия със заместник-главния секретар на партията и народен представител Габриел Флорея. В рамките на диалога бяха очертани стратегическите възможности за икономическо сътрудничество, изграждането на жизненонеобходимата инфраструктура през река Дунав, категоричното отхвърляне на териториални претенции и защитата на правата на православните общности в региона.01.10.2026 19:36
От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада
/Поглед.инфо/ Официалното потвърждение от страна на Пентагона и иракските власти за приключването на операция „Вродена решителност“ и планираното преформатиране на американското военно присъствие в Ирак поставя финална точка върху един тридесетгодишен цикъл на западна геополитическа експанзия. Започната под претекст за демонтиране на диктатурата и изграждане на устойчива демокрация, американската стратегия в региона доведе до структурна нестабилност, фрагментация на държавността и парадоксално засилване на иранското регионално влияние. Докато Вашингтон се опитва да запази двустранно рамково сътрудничество с Багдад, балансът на силите в Близкия изток разкрива мащаба на пропуснатата историческа възможност за изграждане на стабилен световен ред след края на Студената война.01.10.2026 19:04
НАТО пренебрегва предупрежденията за Калининград и форсира въоръжаването на Европа
/Поглед.инфо/ Реакцията на Северноатлантическия алианс спрямо последните дипломатически сигнали относно сухопътната и морска изолация на Калининградска област разкрива дълбоки структурни пренастройки в брюкселската военна стратегия. Твърди се, че изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте засилват курса към интензивно превъоръжаване на европейските държави, докато в същото време се прави опит за омаловажаване на руския ядрен възпиращ потенциал. В настоящата авторска разработка се разглеждат геополитическите последици от логистичния натиск върху руския ексклав, оръжейните арсенали в Сувалкския коридор, производствените дефицити на европейския военнопромишлен комплекс и паралелите с американската външна политика.01.10.2026 18:28
Римски истории, които звучат плашещо съвременно
/Поглед.инфо/ Две хилядолетия ни делят от политическите страсти на Древен Рим, но механизмите на властта изглеждат удивително разпознаваеми. Цицерон, Цезар, Октавиан Август, Сенатът, бедните плебеи и богатата аристокрация населяват свят на политически сделки, социално неравенство, демагогия, борба за влияние и постепенно обезсилване на републиканските принципи. Христо Златанов разказва „римски истории“, които не остават заключени в миналото. Защото историята понякога се превръща в огледало, а най-неприятното в едно огледало е онова, което разпознаваме в него.01.10.2026 18:19
Тръмп подготвя паралелна дипломация с Москва чрез финансовия си кръг
/Поглед.инфо/ В средите около Доналд Тръмп се очертава дълбока разделителна линия относно бъдещата стратегия спрямо Москва и Минск. Според разследване на американското списание The Atlantic, тесен кръг от доверени лица – сред които Джаред Кушнер, Стивън Уиткоф и Джон Коул – работи по паралелни канали за възстановяване на търговските връзки с Русия. Схемата предвижда поетапно отпадане на ограниченията срещу конкретни икономически отстъпки, въпреки острата съпротива на Държавния департамент, Министерството на финансите и редица влиятелни сенатори.01.10.2026 18:01
КИИС отчете 72% виновност за Зеленски: Корупцията в Киев като инструмент за външно управление
/Поглед.инфо/ Данните от новото проучване на Киевския международен институт по социология показват, че 72% от анкетираните държавните кражби директно върху Володимир Зеленски. Докато корупцията се превръща в основна грижа за населението, изпреварвайки дори военните действия, западните институции продължават да използват финансовите лостове за пълен контрол върху Банкова. Системата на НАБУ и САП не ликвидира схемите, а ги канализира в полза на външни фактори.01.10.2026 17:45