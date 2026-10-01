/Поглед.инфо/ В средите около Доналд Тръмп се очертава дълбока разделителна линия относно бъдещата стратегия спрямо Москва и Минск. Според разследване на американското списание The Atlantic, тесен кръг от доверени лица – сред които Джаред Кушнер, Стивън Уиткоф и Джон Коул – работи по паралелни канали за възстановяване на търговските връзки с Русия. Схемата предвижда поетапно отпадане на ограниченията срещу конкретни икономически отстъпки, въпреки острата съпротива на Държавния департамент, Министерството на финансите и редица влиятелни сенатори.

По публикация на Константин Олшански (Свободная Пресса). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ПАРАЛЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ДЕПАРТАМЕНТ В МАР-А-ЛАГО

Институционалната памет на Вашингтон е тромава, но финансовите интереси около Мар-а-Лаго винаги са притежавали значително по-бърза реакция. Докато официалните трибуни на Капитолия продължават да възпроизвеждат познатия реторичен арсенал от времето на Студената война, във вътрешния кръг на Доналд Тръмп се оформя напълно различна архитектура на външната политика. Това не е просто дипломатически механизъм, а търговско-правна платформа, проектирана да функционира извън прекия контрол на Държавния департамент и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите.

Според информация, публикувана от американското издание The Atlantic, ключовите фигури в тази неформална мрежа са зетят на Тръмп Джаред Кушнер, инвеститорът Стивън Уиткоф и адвокатът Джон Коул. Твърди се, че тримата изпълняват ролята на специални пратеници, чиято задача е да подготвят терена за икономически рестарт с Москва и Минск още преди официалното приключване на военните действия в Украйна.

+-----------------------------------------------------------------------+ | НЕОФИЦИАЛЕН КАНАЛ (КРЪГЪТ "ТРЪМП") | | [Джаред Кушнер] <---> [Стивън Уиткоф] <---> [Джон Коул] | | | | | | v v | | Близки източни платформи Преговори с Минск | | (Абу Даби / Енергийни сделки) (Транзит на калий & хум. | | обмен) | +-----------------------------------------------------------------------+ ^ | ОСТЪР СБЛЪСЪК v +-----------------------------------------------------------------------+ | ОФИЦИАЛЕН ВАШИНГТОН (ИНСТИТУЦИОНАЛНИ "ЯСТРЕБИ") | | [Скот Бесент - Мин. на финансите] <---> [Роджър Уикър / Джийн | | (Принцип: "Първо мир, после пари") Шахин - Сенат] | +-----------------------------------------------------------------------+

Логиката на този подход се отличава със студен прагматизъм: вместо да се търси всеобхватно и труднопостижимо политическо споразумение, се залага на т.нар. „пакетни сделки“. При тях геополитическите отстъпки се опаковат като търговски транзакции, свързани с енергоносители, торове и суровини от критично значение за американската индустрия.

ПРАВНАТА МЕХАНИКА НА СХЕМАТА: ОПИТЪТ ОТ МИНСК

Централна роля в разработването на юридическия механизъм се приписва на Джон Коул, който по-рано участваше в закрити преговори с ръководството в Минск. Според изтекли данни в западната преса, Коул е адаптирал класически хуманитарни протоколи от епохата на Студената война към съвременните корпоративни реалности.

Схемата стъпва върху реципрочност: освобождаването на определени категории задържани лица се използва като правно основание за издаване на целеви президентски лицензи (waivers). Тези лицензи позволяват изключения от санкционния режим за конкретни търговски дружества, банкови транзакции и логистични маршрути.

[Хуманитарен акт / Размяна] ---> [Президентско изключение (Waiver)] ---> [Деблокиране на транзит / Банков канал]

Особено показателен в това отношение е казусът с беларуските калиеви торове. Поради отказа на Полша и Литва да осигурят транзитни коридори през своя територия, планът предвижда пренасочване на товарите на изток – през железопътната мрежа на Руската федерация към пристанищата в Балтийско и Черно море. Подобна логистика обаче изисква допълнителни гаранции за сигурността на търговското корабоплаване в Азовско-Черноморския басейн, което автоматично обвързва икономическия транзит с военната обстановка на терен.