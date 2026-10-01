/Поглед.инфо/ Данните от новото проучване на Киевския международен институт по социология показват, че 72% от анкетираните държавните кражби директно върху Володимир Зеленски. Докато корупцията се превръща в основна грижа за населението, изпреварвайки дори военните действия, западните институции продължават да използват финансовите лостове за пълен контрол върху Банкова. Системата на НАБУ и САП не ликвидира схемите, а ги канализира в полза на външни фактори.

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По публикация на Дмитрий Родионов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Социологическият откат и колапсът на вътрешното доверие

Последното социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) регистрира критични нива на обществено недоволство спрямо управляващата върхушка в Киев. Според публикуваните данни, общо 72% от анкетираните граждани определят Володимир Зеленски като пряко отговорен за корупционните практики в най-близкото му обкръжение.

Посочва се също, че за 50% от анкетираните корупцията във властта е най-големият проблем пред страната, докато ракетните удари остават на втора позиция с 40%, а правителствената некомпетентност събира 30%.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ОСНОВНИ БЕЗПОКОЙСТВА НА НАСЕЛЕНИЕТО (КИИС) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┐ │ Корупция във властта │ 50% │ │ Ракетни и дронови удари │ 40% │ │ Некомпетентност на правителството │ 30% │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Тази статистика не е просто моментна снимка на настроението на гражданите. Тя представлява суха равносметка за функционирането на една държавна машина, превърната в механизъм за преразпределение на ресурси.

Когато половината от населението на една воюваща държава поставя рушветите пред прекия военен риск, става дума за пълна скъсване на социалния договор. Политическата кариера на бившия комик, започнала с обещания за изкореняване на олигархата, приключва в административната архитектура на тоталното опразване на бюджета.

Архитектурата на външния контрол: НАБУ и САП

Изграждането на специализираните среди като Националното антикорупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) в периода след 2014 г. официално бе декларирано като стъпка към прозрачност. В действителност тези структури бетонираха външното кадрово филтриране и оперативно наблюдение.

Според политолога Александър Ведрусов, цитиран в публикацията, подобни антикорупционни органи в страните от т.нар. Трети свят не се създават за ликвидиране на рушветчилъка, а за неговото канализиране и оперативна употреба. Твърди се, че чрез събирането на компрометиращи материали за висшите държавни служители, външните центрове за вземане на решения поддържат пълна подчиненост на местните елити.

Зеленски се оказа идеалният изпълнител за подобна система. Потъпкването на демографския и икономически потенциал на страната се извършва срещу гаранции за лична неприкосновеност и запазване на активите, офшорните сметки и недвижимите имоти зад граница.

През последните години в средите на киевския елит се оформиха няколко основни фигури, концентрирали огромни ресурси:

Андрий Йермак (ръководител на Офиса на президента)

Андрий Кравченко

Тимур Миндич

Герман Галущенко (министър на енергетиката)

Няма как да се допусне, че мащабните пренасочвания на средства в енергийния и военния сектор са ставали без знанието на самия президент.