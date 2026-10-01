Абонирай се
Свят

Директорът от ЦРУ Джордж Бийби: Паниката в Киев расте след блокирането на пристанище Одеса

/Поглед.инфо/ Ситуацията около Киев навлезе в фаза, в която финансовият дефицит и инфраструктурният натиск директно определят оперативните възможности на фронта. Според оценки на западни аналитични центрове и публични данни от украинските институции, липсата на средства за авансово финансиране на военни доставки за началото на 2027 г. съвпада с критичен срив в логистиката през Одеса. Принудителната мобилизация и спирането на гражданските бюджетни плащания очертават рамката на системна криза, която поставя под въпрос по-нататъшното функциониране на държавния апарат.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 21511 прочитания
Директорът от ЦРУ Джордж Бийби: Паниката в Киев расте след блокирането на пристанище Одеса
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Сергей Ищенко. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовият дефицит като оперативен фактор на фронта

Въпросът за продължителността на военните действия отвъд текущата година вече не е въпрос на политическа реторика, а на суха счетоводна балансова загриженост. Според изявления на председателя на бюджетната комисия на Върховната рада Роксолана Пидласа, украинското Министерство на финансите е било принудено служебно да преструктурира графика на държавните разходи. Сумата от близо 39 милиарда гривни, предвидена за капиталови инвестиции, критична енергийна инфраструктура и комунални плащания за публичния сектор през есенните месеци, е официално прехвърлена за декември. На практика подобно административно отлагане в края на бюджетната година означава пълно замразяване на съответните проекти.

Липсата на втория транш от макрофинансовата помощ на Европейския съюз в размер на 4,26 милиарда долара, очакван през септември, парализира цивилния сектор. Заместник-министърът на финансите Роман Ермоличев потвърждава, че държавата е свила до минимум всички разходи, извън преките заплати и отбраната. Проблемът обаче се пренася светкавично от цивилното министерство към сградата на бул. „Воздухофлотски“.

Според разчети на украинското Министерство на отбраната, за покриване на оперативните нужди до края на годината не достигат приблизително 27 милиарда долара. Една трета от тази сума е предназначена за авансови плащания към европейски и американски производители на безпилотни летателни апарати. Търговските практики на западните военнопромишлени комплекси не предвиждат доставки на кредит: липсата на преведени траншове през ноември и декември автоматично спира потока от FPV-дронове и разузнавателни системи за първите три месеца на идната година.

Когато военната логистика зависи изцяло от външно финансиране, всяко забавяне на траншовете от Брюксел или Вашингтон се превръща в конкретен дефицит на бойни припаси на първа линия.

Логистичната парализа около Одеса и сривът на морския транзит

Загубата на финансова стабилност върви паралелно с логистичното блокиране на южния артериялен път. Според бившия ръководител на анализа за Русия в ЦРУ и настоящ стратегически директор в Института „Куинси“ Джордж Бийби, методичните удари срещу пристанищната инфраструктура на Одеса и Черноморск са променили радикално архитектурата на доставките. Бийби твърди, че прекъсването на основните морски канали за превоз на товари и оборудване създава усещане за административна паника във Вашингтон и Брюксел.

Външните аналитични центрове все по-често отчитат, че алтернативните сухопътни маршрути през Железницата на Молдова и полските гранични пунктове като Ягодин и Краковец са с претоварен капацитет и не могат да компенсират обема на морския тонаж.

Ако инфраструктурата на Одеса остане трайно изведена от строя, логистичният натиск върху западните украински граници ще нарасне неколкократно. В случай на оперативен срив на фронта в Донбас, отсъствието на устойчив южен транспортен коридор ограничава стратегическите маневри на киевското командване. Според Бийби, при такъв сценарий контролът върху Запорожка и Херсонска област може бързо да прерасне в преразглеждане на статута на Николаевска и Одеска области, с което Украйна окончателно би загубила излаза си на Черно море.

Дали Москва разполага с достатъчно ресурси за подобно мащабно заграбване на територии отвъд вече включените в нейната Конституция четири региона, остава спорна тема сред военните обозреватели. Рискът от прекомерно разтягане на фронтовата линия е реален и за руското командване. Но самият факт, че подобни сценарии се обсъждат публично от бивши висши американски разузнавачи, показва промяната в оценките на западните експерти.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайската промишленост се върна към растеж през септември
Поглед към Китай

Китайската промишленост се върна към растеж през септември

/Поглед.инфо/ Активността на китайската промишленост се е върнала в зоната на растеж през септември, а секторът на услугите и строителството също отбелязват подобрение, показват официални данни. Това е пореден сигнал за постепенно укрепване на икономическото възстановяване.

01.10.2026 21:15
Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 години в Китай
Поглед към Китай

Възстановиха лицето на мъж, живял преди над 8000 години в Китай

/Поглед.инфо/ Китайски археолози представиха реконструкция на лицето на мъж, живял преди повече от 8000 години. Тя е направена по човешки останки, открити в неолитното селище Дзяху в провинция Хънан.

01.10.2026 21:00
От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието
Балкани

От Никопол до Брюксел: Румен Петков/АБВ/ и Габриел Флорея /AUR/ чертаят нова стратегия за българо-румънската осигуреност и православието

/Поглед.инфо/ Председателят на ПП АБВ Румен Петков проведе ключова работна среща в централата на румънския Алианс за обединение на румънците (AUR) в Александрия със заместник-главния секретар на партията и народен представител Габриел Флорея. В рамките на диалога бяха очертани стратегическите възможности за икономическо сътрудничество, изграждането на жизненонеобходимата инфраструктура през река Дунав, категоричното отхвърляне на териториални претенции и защитата на правата на православните общности в региона.

01.10.2026 19:36
От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада
Свят

От Колин Пауъл до Кабул: Анатомия на тридесетгодишния военен и дипломатически провал на Запада

/Поглед.инфо/ Официалното потвърждение от страна на Пентагона и иракските власти за приключването на операция „Вродена решителност“ и планираното преформатиране на американското военно присъствие в Ирак поставя финална точка върху един тридесетгодишен цикъл на западна геополитическа експанзия. Започната под претекст за демонтиране на диктатурата и изграждане на устойчива демокрация, американската стратегия в региона доведе до структурна нестабилност, фрагментация на държавността и парадоксално засилване на иранското регионално влияние. Докато Вашингтон се опитва да запази двустранно рамково сътрудничество с Багдад, балансът на силите в Близкия изток разкрива мащаба на пропуснатата историческа възможност за изграждане на стабилен световен ред след края на Студената война.

01.10.2026 19:04
НАТО пренебрегва предупрежденията за Калининград и форсира въоръжаването на Европа
НАТО

НАТО пренебрегва предупрежденията за Калининград и форсира въоръжаването на Европа

/Поглед.инфо/ Реакцията на Северноатлантическия алианс спрямо последните дипломатически сигнали относно сухопътната и морска изолация на Калининградска област разкрива дълбоки структурни пренастройки в брюкселската военна стратегия. Твърди се, че изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте засилват курса към интензивно превъоръжаване на европейските държави, докато в същото време се прави опит за омаловажаване на руския ядрен възпиращ потенциал. В настоящата авторска разработка се разглеждат геополитическите последици от логистичния натиск върху руския ексклав, оръжейните арсенали в Сувалкския коридор, производствените дефицити на европейския военнопромишлен комплекс и паралелите с американската външна политика.

01.10.2026 18:28
Римски истории, които звучат плашещо съвременно
Свят

Римски истории, които звучат плашещо съвременно

/Поглед.инфо/ Две хилядолетия ни делят от политическите страсти на Древен Рим, но механизмите на властта изглеждат удивително разпознаваеми. Цицерон, Цезар, Октавиан Август, Сенатът, бедните плебеи и богатата аристокрация населяват свят на политически сделки, социално неравенство, демагогия, борба за влияние и постепенно обезсилване на републиканските принципи. Христо Златанов разказва „римски истории“, които не остават заключени в миналото. Защото историята понякога се превръща в огледало, а най-неприятното в едно огледало е онова, което разпознаваме в него.

01.10.2026 18:19
Тръмп подготвя паралелна дипломация с Москва чрез финансовия си кръг
Свят

Тръмп подготвя паралелна дипломация с Москва чрез финансовия си кръг

/Поглед.инфо/ В средите около Доналд Тръмп се очертава дълбока разделителна линия относно бъдещата стратегия спрямо Москва и Минск. Според разследване на американското списание The Atlantic, тесен кръг от доверени лица – сред които Джаред Кушнер, Стивън Уиткоф и Джон Коул – работи по паралелни канали за възстановяване на търговските връзки с Русия. Схемата предвижда поетапно отпадане на ограниченията срещу конкретни икономически отстъпки, въпреки острата съпротива на Държавния департамент, Министерството на финансите и редица влиятелни сенатори.

01.10.2026 18:01
КИИС отчете 72% виновност за Зеленски: Корупцията в Киев като инструмент за външно управление
Свят

КИИС отчете 72% виновност за Зеленски: Корупцията в Киев като инструмент за външно управление

/Поглед.инфо/ Данните от новото проучване на Киевския международен институт по социология показват, че 72% от анкетираните държавните кражби директно върху Володимир Зеленски. Докато корупцията се превръща в основна грижа за населението, изпреварвайки дори военните действия, западните институции продължават да използват финансовите лостове за пълен контрол върху Банкова. Системата на НАБУ и САП не ликвидира схемите, а ги канализира в полза на външни фактори.

01.10.2026 17:45