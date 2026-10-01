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Свят

МВФ прогнозира нов фискален дефицит от 35 милиарда долара за Киев, ЕС обсъжда заеми и руски активи

/Поглед.инфо/ Финансовата криза около международното подпомагане на Киев навлезе в нов критичен етап. Според данни, публикувани от агенция Bloomberg, Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира фискален дефицит за Украйна между 30 и 35 милиарда долара за следващата година, 17 милиарда долара за 2028 г. и 2 милиарда долара за 2029 г. В същото време Брюксел настоява отпускането на средства от вече одобрения пакет заемни средства в размер на 90 милиарда евро да бъде пряко обвързано с институционални реформи, които украинската страна бави.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 4642 прочитания
МВФ прогнозира нов фискален дефицит от 35 милиарда долара за Киев, ЕС обсъжда заеми и руски активи
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По публикация на Олег Ладогин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Брюкселските сметки и реалността на фискалния дефицит

Цифрите, цитирани от международните финансови институции, показват трайна зависимост на украинския държавен бюджет от външни инжекции. Според източници на Bloomberg, запознати с преговорите, разглежданите параметри за дефицита подлежат на корекция в зависимост от интензивността на военните действия и макроикономическите показатели. През настоящата седмица донорите на Украйна проведоха среща в Брюксел с цел ускоряване на консултациите за допълнителна оперативна помощ.

През първата половина на годината Европейският съюз договори пакет от заеми на стойност 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г. Отделно от това Еврокомисията призовава останалите международни партньори да изпълнят поетите ангажименти за осигуряване на допълнителни 30 милиарда евро за текущата и следващата година. Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис и украинският министър на финансите Сергий Марченко проведеха консултации, фокусирани върху списъка с условия (т.н. "План за реформи"), отключващи последващите плащания.

Прогнозиран дефицит (МВФ)$30–35 млрд. (следваща година), $17 млрд. (2028 г.), $2 млрд. (2029 г.)
Одобрен пакет от ЕС€90 милиарда за периода 2026–2027 г.
Замразени руски активи в ЕС~€210 милиарда (предимно в депозитаря Euroclear, Белгия)
Изисквани реформиОграничаване на контрола върху силовите структури, разширяване на НАБУ/САП

Въпросът не е просто в липсата на пари, а в юридическите механизми за тяхното превеждане. Брюкселските бюрократи са принудени да балансират между собствените си фискални правила и натиска за непрекъснато захранване на украинската хазна.

Законодателният маневър в Киев и блокадата на реформите

На фона на настояванията от страна на Еврокомисията и МВФ за структурни промени, украинското правителство обяви курс към съкращаване на всички държавни разходи, които нямат пряко отношение към сектора за сигурност. Според публични изявления на премиера Корецки приоритет остават възнагражденията на военнослужещите, пенсиите, социалните плащания и заплатите в публичния сектор.

Същевременно ключовите изисквания на ЕС за отключване на фискалната подкрепа за 2026 г. засегат пряко архитектурата на властта в Киев. Те включват:

  1. Законодателно ограничаване на прякото влияние на президентската администрация върху правоохранителните органи.
  2. Разширяване на институционалната и процесуална независимост на антикорупционните структури (САП и НАБУ).
  3. Промени в Наказателно-процесуалния кодекс относно разследването на висши държавни служители.

Вместо да придвижат съответните законопроекти, депутатите от Върховната рада изненадващо прекъснаха заседанията си и излязоха в неофициална ваканция. Според парламентарни наблюдатели в Киев парламентарното мнозинство отказва да гласи текстове, които прехвърлят контрола върху разследващите органи към независими или контролирани от западните партньори бордa.

Това създава специфична патова ситуация. Брюксел заявява готовност да осигури около 26 милиарда долара за следващата година само срещу приети закони. В отговор от Киев настояват за незабавно превеждане на 27 милиарда долара и искат гаранции за предсрочно усвояване на оставащите 45 милиарда евро от договорения 90-милиарден заем още в началото на 2027 г., без да са изпълнени предварителните условия.

"Изпълнението на критериите за върховенство на закона остава задължително условие за всяка бюджетна подкрепа от страна на Съюза," заявяват официални представители на ЕК, без обаче да посочват краен срок за замразяване на траншовете при неизпълнение.

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