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Общество

Днес заради децата, утре заради вас: Великобритания учи телефона да наднича в личния ви живот

На пръв поглед няма нищо по-безспорно от аргумента „трябва да защитим децата“. Кой нормален човек би възразил срещу опитите да бъдат спрени сексуалното изнудване, педофилските мрежи, принуждаването на непълнолетни да изпращат интимни фотографии и разпространяването им впоследствие из интернет?

В. Руменов 8981 прочитания
Днес заради децата, утре заради вас: Великобритания учи телефона да наднича в личния ви живот
ИИ генерирана
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Точно затова онова, което в момента се случва във Великобритания, е толкова важно.

Не защото британското правителство е обявило някаква програма за масово следене на гражданите. Не е.

Не защото Apple и Google са получили заповед да изпращат личните ни снимки в полицията. И това не е вярно.

А защото зад една несъмнено благородна цел за първи път толкова ясно се оформя един принцип, който може да промени отношенията между държавата, технологиите и личния живот:

държавата да определя какво собственото ви устройство е длъжно да търси в съдържанието ви.

И тук вече въпросът става много по-голям от защитата на децата.

Три месеца

На 8 юни британското правителство постави ултиматум на технологичните компании.

Apple, Google и останалите ключови участници в мобилната екосистема трябва в рамките на три месеца да покажат, че могат да въведат „всеобхватно разпознаване на голота“ на ниво операционна система.

Ако това не стане доброволно, Лондон обещава закон.

И не просто препоръки или доброволен кодекс.

Предвиждат се глоби, а британското правителство дори заяви, че като крайна мярка разглежда наказателна отговорност за ръководители на технологични компании, които откажат да изпълнят изискванията.

Самата цел е формулирана почти безкомпромисно: Великобритания иска да стане първата държава в света, в която децата не могат да снимат, получават, гледат или споделят голи изображения чрез телефоните и таблетите си.

Това не е просто филтър във Facebook.

Не е настройка на WhatsApp.

Не е родителски контрол върху един браузър.

Британското правителство иска механизмът да бъде вграден на ниво операционна система.

И именно тук започва истинският разговор.

Телефонът трябва да гледа

За да изпълни подобно изискване, устройството трябва да може да анализира това, което се случва в него.

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