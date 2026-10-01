На 4,2 светлинни години от депресията: Истинската цена на търсенето на обитаеми екзопланети

/Поглед.инфо/ Новината, че най-близката потенциално обитаема екзопланета се намира само на 4,2 светлинни години от нашата слънчева система, периодично се завръща в публичното пространство с почти религиозна цикличност. Зад медийния шум около Проксима Кентавър b обаче стои суровата реалност на астрофизиката: червено джудже с брутални избухвания, невидима за невъоръжено око атмосфера и логистична пропаст, която съвременните инженерни технологии няма да прескочат скоро. Анализът на суровите данни от Института за космически изследвания на РАН показва, че разстоянието от около 40 трилиона километра е само първият от поредица физически филтри, които правят оптимизма на обществеността трудно защитим пред архивите на наблюденията.

Уравнението на космическата самота и суровата физика на Проксима b

Всяка дискусия за потенциално обитаеми светове извън Слънчевата система рано или късно се сблъсква с фундаменталния проблем на терминологичното замърсяване. Когато Владислава Ананьева от Института за космически изследвания на Руската академия на науките споменава, че Проксима Кентавър b остава основна цел за бъдещите астробиологични програми, думите ѝ се превеждат в масовото съзнание като едва ли не готов за колонизация втори дом. Реалността на терена в системата на най-близкото до нас червено джудже от спектрален клас M5.5V обаче е драстично различна. Планетата се върти на разстояние от едва 7,5 милиона километра от своята звезда – разстояние, което е близо осем пъти по-малко от орбитата на Меркурий спрямо Слънцето. Орбиталният ѝ период от 11,2 дни означава, че обектът се намира в състояние на приливна синхронизация, обърнат винаги с една и съща страна към своето слънце. Това създава термичен ад от едната страна и вечен лед от другата, разделени от тясна, брутална откъм ветрове здрачна зона.

Основният изследователски проблем с Проксима b не е само гравитационният капан, а радиационният фонов шум. Червените джуджета от този тип са известни със своята нестабилна и агресивна природа. Данните от орбиталните телескопи показват, че звездата Проксима Кентавър генерира суперизбухвания, които заливат планетата с ултравиолетово и рентгеново лъчение в пъти по-интензивно от това, което Земята получава от Слънцето. Без изключително плътно, геоложки поддържано магнитно поле – каквото за обект с маса 1,17 земни маси не може да бъде гарантирано – атмосферата на планетата просто бива издухвана в пространството от звездния вятър. Изследването на подобни екзопланети изисква не сляпа вяра, а финансови инвестиции в нови инструменти за спектроскопия, подобно на описаните в материала ни за технологичните ограничения при космическите наблюдения от ново поколение. Твърдението, че Проксима b е "обитаема", на този етап е просто геометрично определяне на зоната, в която течна вода теоретично би могла да съществува, ако въобще съществува атмосфера, способна да поддържа повърхностно налягане.