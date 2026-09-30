Доц. Григор Сарийски: Изкуственият интелект ще създаде нови господари на света

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект вече не е технологична играчка, а сила, способна да промени труда, доходите и самата структура на обществото. В разговор на Георги Стамболиев с доц. Григор Сарийски се търсим отговора на много по-опасния въпрос: какво ще стане, когато огромна част от човешкия труд може да бъде автоматизирана, а собствеността върху новите технологии остане концентрирана в ръцете на малцина? Идва ли нов исторически „фазов преход“, при който производителността ще расте, но богатството ще се концентрира? И защо според Сарийски най-важното почти отсъства от големия разговор за ИИ?