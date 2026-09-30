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Свят

Руските въоръжени сили удариха дата центъра De Novo и ключови енергийни обекти в Киевска област

/Поглед.инфо/ Според информация на руското Министерство на отбраната, през изминалата нощ е нанесено масирано огнево поражение с високопрецизни оръжия и безпилотни апарати по критична комуникационна, енергийна и пристанищна инфраструктура в Украйна. Твърди се, че сред ударените обекти са дата центърът De Novo в Киев, Киевската ВЕЦ, Трипилската ТЕЦ, подстанция край Наливайковка и пристанището Измаил. Източниците твърдят, че целта на ударите е била блокиране на военни комуникации и енергоподаването към украинския военнопромишлен комплекс.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 17519 прочитания
Руските въоръжени сили удариха дата центъра De Novo и ключови енергийни обекти в Киевска област
ИИ генерирана
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По публикация на пресслужбата на Министерството на отбраната на РФ. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Системното разглобяване на гръбнака: Защо целта не е просто светлината

Загубата на киловати винаги прави по-силно впечатление във вечерните новини, но същинският залог в съвременния конфликт отдавна се премести от турбинните зали към сървърните помещения. В публикувания отчет на руското военно ведомство за нощните удари се появява една специфична цел, която заслужава много по-сериозно внимание от стандартните дежурни съобщения за щети по електропреносната мрежа. Става дума за дата центъра De Novo в столичния регион.

За незапознатия наблюдател това е просто поредната корпоративна сграда с бетонни стени и климатични инсталации. В контекста на високотехнологичната война обаче De Novo представлява един от основните гръбнаци за обработка, съхранение и транзит на цифрови данни. Според изявленията на руската страна, този възел е бил използван пряко от структурите на украинските въоръжени сили за поддържане на комуникационната стабилност и командните мрежи. Публично потвърждение от украинска страна за степента на щетите вътре в самото съоръжение към момента липсва, а независимата verification на подобни поражения по време на боеве остава изключително трудна.

Паралелно с дигиталния възел, ударната вълна е обхванала и критични елементи от електроенергийната архитектура около Киев. По данни на руското МО са атакувани подстанция „Киевска“ в района на Наливайковка, Киевската ВЕЦ край Вишгород, Трипилската ТЕЦ и специализиран парк за съхранение на енергия от акумулаторни батерии в Гореничи.

Командирите не търсят романтика. Търсят административен паралич.

БИТКАТА ЗА ЧЕСТОТАТА И МРЕЖАТА

  • Киевска подстанция (с. Наливайковка): Основен разпределителен възел, регулиращ мощностния поток към индустриалните мощности в региона.
  • Киевска ВЕЦ (гр. Вишгород): Ключова за маневрените мощности и покриването на пиковите товари на север от столицата.
  • Трипилска ТЕЦ: Исторически най-големият доставчик на топлинна и електрическа енергия за южните направления на Киевска област.
  • Батериен парк (с. Гореничи): Модерна инфраструктура за изравняване на честотата и аварийно захранване на чувствителни съоръжения.

Инфраструктурният триъгълник край столицата

Ако сглобим географската карта на споменатите локации, се вижда ясна тактическа схема. Ударите не са нанесени хаотично. Те образуват плътен пръстен около столицата, насочен срещу конкретни промишлени и военни обекти, разчитащи на стабилно захранване. Според руски коментатори, комбинацията от поразяване на маневрени мощности (като ВЕЦ-а във Вишгород) и базови централи (Трипилската ТЕЦ) цели да премахне възможността за бързо балансиране на мрежата при евентуални сривове.

Наличието на акумулаторния парк в Гореничи в списъка с цели показва промяна в характера на поразяваните обекти. Украйна отдавна интегрира системи за съхранение на енергия (BESS), за да компенсира щетите по традиционните си централи и да осигури непрекъснатост на захранването за автономни командни пунктове и военни предприятия. Поражението върху такъв тип батерийна система, според военни специалисти, лишава войските от последната им защита срещу внезапни спадове в напрежението.

Дали тези поражения ще доведат до траен срив? Засега е трудно да се каже. Украинските енергетици показаха изключителна гъвкавост през последните години, пренасочвайки товари през временни схеми и мобилни трансформатори. Но ресурсите за ремонт намаляват с всеки изминал месец, а резервните части за съветски тип оборудване са почти изчерпани в цяла Източна Европа.

Въпросът тук вече не е дали ще има ток за бита. Въпросът е колко часа ще издържи военната фабрика, преди задвижванията да спрат.

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