/Поглед.инфо/ Федералният съд в Отава разпореди пълното публикуване на цензурираните седем страници от доклада на Алти Родал — документът, който документира системния чадър, опънат от канадската държава над източноевропейски колаборационисти след 1945 година. Анализът проследява историческия маршрут на украинската емиграция от първите галисийски заселници през 1891 г. до превръщането на дивизия СС „Галичина“ в политически фактор. Отава е използвала нацистките кадрова сметка за борба с „червената заплаха“, създавайки институционален чадър, който днес деформира външната политика на страната.

По публикация на Валентин Катосонов и аналитични материали на CBC, JTA и Standing the Gaff. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният чадър над СС „Галичина“: Съдебният демарш в Отава

На 1 септември 2025 г. Федералният съд на Канада по дело № T-200-25 (според съдебните регистри) издаде пряка заповед към правителството в Отава: да бъдат публично оповестени заличените седем страници от доклада на историка Алти Родал. Документът, озаглавен „Нацистки военнопрестъпници в Канада: Историческият и политически контекст от 40-те години на миналия век до наши дни“, бе частично разсекретен от Библиотеката и архивите на Канада (LAC) през февруари 2024 г., но ключови пасажи останаха заличени с мотив „защита на международните отношения“.

Правителствените юристи твърдяха пред съдия Саймън Фодъргил, че разкриването на тези данни би причинило „напрежение във отношенията със Съединените щати“. От своя страна, съдия Фодъргил отхвърли този аргумент като правно неоснователен.

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ХРОНОЛОГИЯ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПОКРИВАТЕЛСТВО │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ 1891 г. 1940 г. 1950-те г. 1986 г. 2024–2025 г. ──────┬────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────► │ │ │ │ │ Первите заселници Учредяване на UCC Внос на ветерани Комисия „Дешен“ Заповед на С. Фодъргил (Пилипив и Еленяк) под контрола на от СС „Галичина“ засекретява масиви за разсекретяване в Халифакс Отава (Уинипег) чрез облекчен филтър на Родал на 7-те страници

Текстът на Родал съдържа данни за това как англо-американските разузнавателни служби са прикривали биографиите на лица, заподозрени в масови екзекуции в Източна Европа, за да улеснят тяхната транзитна емиграция в Северна Америка.

Транзитът не е бил грешка на системата. Той е бил самата система.

Археология на миграцията: От Небилив до прерията на Алберта

За да се разбере идеологическият монолит на съвременния Украински канадски конгрес (UCC), трябва да се върнем към 19 септември 1891 г. На тази дата параходът „Орегон“ акостира в Халифакс с двама селяни от галисийското село Небилив (тогава в пределите на Австро-Унгария) — Иван Пилипив и Василий Еленяк. Това е началото на първата, икономическа вълна.

До 1914 г. в провинциите Манитоба, Саскачеван и Алберта се заселват близо 170 000 души от Галиция, Буковина и Лемковщина. Канадската преса от онова време описва тези хора с откровено ксенофобски тон — вестниците в Източна Канада редовно ги наричат „непълноценни галицийци в кожуси“.

Вълна на емиграция Времеви период Движещ мотив Социален състав Първа вълна 1891 – 1914 г. Земеделски недостиг, аграрна криза в Австро-Унгария Безимотни селяни, невъоръжена работна ръка Втора вълна 1920 – 1939 г. Разпад на Австро-Унгария, Полско-украинска война Бивши военни, дребна интелигенция Трета вълна 1945 – 1955 г. Разгром на Третия райх, ликвидиране на ОУН-УПА Кадри на ОУН(б), ветерани от 14-та СС гренадирска дивизия

Третата вълна коренно променя структурата на общността. Това вече не са селяни, търсещи 160 акра земя. Това са политически и военни кадри с изградена организационна мрежа.

Отава и инженерството на антисъветския фронт

На 8 ноември 1940 г. в Уинипег под прекия контрол на канадското Министерство на националните служби за сигурност се състойчи учредителното събрание на Украинско-канадския комитет (днес Конгрес). Отава обединява пет коренно различни и често враждуващи организации — от католически катехизиси до хетманци-монархисти. Целта тогава е контрол върху лоялността на етническото малцинство по време на войната.

След 1945 г. обаче сградата на UCC в Уинипег е превзета от новите пристигащи. В Канада се заселват над 2000 ветерани от 14-та гренадирска дивизия на СС (украинска № 1), известна като СС „Галичина“.

┌────────────────────────────────────────┐ │ ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА НА ЛОБИТО │ └────────────────────────────────────────┘ Канадска държава (Финансиране / Достъп) │ ▼ Украински канадски конгрес (UCC) (Създаден 1940 г. в Уинипег) │ ▼ Световен конгрес на украинците (Транснационална мрежа от 1967 г.) │ ▼ Правителствени и дипломатически кадри (Фрийланд, Вашчук, Цмоц, Винник)

Защо Отава допуска това? Отговорът се съдържа в променените дефиниции за сигурност от началото на Студената война. Според констатациите на Алти Родал, канадските служби за сигурност (тогава RCMP Security Service) систематично облекчават критериите за проверка на миналото. Основният враг вече не е националсоциализмът, а комунизмът. Всеки кадър с опит в антисъветските диверсии на Източния фронт се разглежда като потенциален актив.

ФАКТ: В периода 1948–1952 г. канадските имиграционни власти премахват забраната за влизане на членове на Waffen-SS, ако същите могат да удостоверят, че са били „мобилизирани принудително“.