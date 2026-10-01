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Политика

За Манифеста „Социализмът на нашия век“.

/Поглед.инфо/ В БСП продължават срещите на ръководството и разговорите за предложения от председателя на партията Манифест "Социализмът на нашия век".  В публикувания проектодокумент акцентът е поставен върху ценностите на левите. Ценностите на лявото не се покриват с тези на БСП. Има леви неолиберали, леви консерватори, анархисти и т.н. Автентичните ценности на БСП трябва да служат за превръщане на партията във водеща сила в лявото политическо пространство. В следващите редове става дума за ценностите на БСП като водеща лява партия.   

Анко Иванов - д-р по философия 4778 прочитания
За Манифеста „Социализмът на нашия век“.
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Развитието на БСП след 1989 г. в условията на смяна на един обществен строй с друг и установяване в страната на неолибералния глобалистки модел на капитализма формира нови условия за функциониране и дейност. В стремежа за преустройство на самата партия се допусна отклоняване от истинския социалистически курс и поддръжка на крайно десни либерални идеи на политика и икономика, колаборация с олигархически политически формации. Влиянието сред обществото на БСП намаля значително. Сега е правилно намерението на новото ръководство на БСП да се върне към основните социалистически ценности, но в новите условия. Израз на това виждане е предложеният проект за Манифест.

В този проект има изразени множество верни съждения, становища и възгледи за сегашното и бъдещето развитие на БСП. Този проект може и трябва да бъден надграден, прецизиран и решително съкратен, не само да придобие по-добър теоретичен облик, а да придобие и характер на отговор на реалната политическа ситуация в страната и в Европа. В нашия континент има нарастващ негативизъм спрямо неолибералната идеология и общоевропейска практика, нарастване на вълната на десни националистически и проконсервативни възгледи и движения, и решително изоставане на социалдемократическите идеи и практики в Европа и в България.

Политическата практика в последните 20-30 г. разкри несъстоятелността на социал-реформистките възгледи на лорд Гидънс, Тони Блеър и Герхард Шрьодер – те се оказаха ляво течение в крайнодесния политически спектър в Европа и България. Лявото политическо пространство бе силно раздробено и разединено. Опитът за неговото обединение в последните години се оказа неуспешен. За това има много причини, но водещата е опитът да се съвместяват десни социаллиберални, социалдемократически, социалистически, комунистически и т.н. идеи. Изходът за нас като социалистическа партия е нейното развитие и формиране като силен водещ център в лявото пространство и чрез нея налагане в обществото на доминиращите социалистически ценности и политики. На България са и необходими не въобще лява политика на консерватори, неолиберали, центристи, социаллиберали, либерали, демократи. Необходими са истински социалистически ценности, въплътени в силна социалистически ориентирана политика в съвременни условия. В страната няма друга реална политическа сила, освен БСП, която да е моторът на формиране на нови социалистически идеи, на нова практически насочена социалистическа, а не въобще лява политика.

В новите обществено-политически условия, при бързото развитие на дигитализацията и изкуствения интелект, е много амбициозно да се прави своеобразна нова програма (от типа на сега действащата) за цял един век. Правилно в предлагания текст на Манифеста се поставя акцент върху ценностите (принципите). Те са почти всички в една или друга степен вярно разработени, макар и на отделни места непрецизно.

По ясно следва да се определи главната цел, която ще се постигне на основата на неотклонното следване на социалистическите ценности при формиране и осъществяване на практическата социалистическа политика. Хората разпознават политическите партии по резултатите от тяхната политика.

Главната цел на социалистическата партия е да изразява и защитава чрез своята дейност и провеждана политика интересите на хората на наемния труд и предимно на бедните, социално слабите, онеправданите, да променя обществото и функционирането на държавата за постигане на: по-високо жизнено равнище за всички трудещи се, осигуряващо им достоен живот и перспектива за техните деца и внуци.

Ценностите, на основата на които трябва да се реализира действена социалистическа политика са:

Първо. Социалната, а не само политическата свобода (свобода на словото, печата, организирането, сдружаването, всеки да може да избира и да бъде избиран) за хората на наемния труд. Само социално сигурният за своите доходи, за местоработата, за настоящето и бъдещето на своето семейство може да бъде свободен. Свободата за капиталистите (бизнесмените), свободата на пазара и ценообразуването не бива да са пречка за свободата и високото жизнено равнище на хората на труда. Свободата предполага и изисква свободен достъп до разнообразна политическа, социална и икономическа информация, недопускане под никаква форма на цензура на словото.

Второ. Справедливост в управлението на държавата, областта, общината, равен жизнен шанс и възможност за развитие на всеки член на обществото, справедливо разпределение на новосъздаденото богатство между капитал и труд, недопускане на привилегии за бизнеса, капитала и неговото облекчаване от данъчни тежести, недопускане на възможност за експлоатация на труда на наемните работници. Постигането на справедливост изисква непрекъсната борба на бедните и трудови хора за защита на техните права, борба в рамките на закона и Конституцията.

Трето. Солидарността е съчетаване на обществения (общия, колективния) с личния интерес, осигуряване на естествената приемственост между трите основни поколения в обществото, общият, общественият интерес да е над личния егоистичен печалбарски интерес. Осигуряването на правата на личността не означава пренебрегване на обществения интерес. Солидарността е израз на хуманизма, на грижата за децата и възрастните, за немощните, болните и бедните хора от страна на работоспособните и здравите.

Четвърто. Равенството в политическата, социално-икономическата и духовно-културната сфера е не уеднаквяване на всички, а осигуряване на равни политически права и възможности, и равни възможности за: труд, стабилни доходи заплащане на труда според качеството, количеството и интензивността; жилище и екологична жизнена среда; равен достъп до качествено образование; равен достъп до качествено здравеопазване; равен достъп до култура, изкуство, спорт и т.н. Огромното икономическо и социално неравенство поражда бедност, мизерия и дълбоко чувство за несправедливост.

Пето. Демокрацията е равнопоставеност на всички в управлението на държавата, в обществените дейности, участие на хората на труда в решаване на социалните и икономическите проблеми на фирми, предприятия, общини, области и държавата. Демокрацията предполага и възможности за развитие на инициативата на гражданите и най-вече на хората на наемния труд за развитието на кооперативното начало, на производителните, търговски и финансови кооперации, кооперативни борси и други колективни образувания на наемните работници. Демокрацията предполага изтласкване на олигархията от Народното събрание, изпълнителната и съдебната власт, от регулаторните органи и обществените организации и движения.

Шесто. Миролюбието е световна хуманна ценност. Тя предполага недопускането в пряка, косвена или прикрита форма участието на България в каквито и да са военни конфликти, кризи и въоръжени сблъсъци. Българската армия трябва да се готви за отбрана, а не пряко или косвено да участва в операции на чужди територии.

Седмо. Опазването на природната среда и екологичното подобряване на жизнената среда, разумното използване на българските природни ресурси трябва да бъде в общонационален, местен и личен интерес на всеки български гражданин. Опазването на природата и съхраняването за следващите поколения на природните ресурси предполага значителна намеса на държавата и почти пълно прекратяване на чуждестранните и български концесии за използване на природни ресурси, включително и унищожаване на обработваеми земи, гори и дори природни защитени територии за развитието на „зелената енергетика“. Екологичната политика, предлагана от БСП, трябва да се преустрои от абстрактно-теоретичните съждения за глобалното затопляне и „зелената сделка“ към практико-приложното и опазващо здравето и живота на хората действие, екологичните мерки да не противоречат на трудовата заетост и жизненото равнище на хората.

Осмо. Патриотизмът трябва да се разкрива в дейностите за съхраняване и развитие на българската нация, на опазване на националната памет и традиции, националната чест и достойнство, националната идентичност българин. Патриотизмът не е ултранационализъм и шовинизъм, етническа ксенофобия. Той е продължение на Българското възраждане в съвременни условия. Обичта към България не означава омраза съм други страни и народи. Тя е противопоказна само на българския национален нихилизъм. Патриотизмът е част от борбата за преодоляване на последиците от българската демографска национална катастрофа.

Девето. Подкрепа и стабилно развитие на обществената собственост, общественото богатство и обществените блага в противовест на либералната догма, за по-малко държава, повече частна собственост и предприемачество. Най-важната предпоставка за повишаване на жизнения стандарт на огромната част от населението на България, за излизане от бедността е увеличаване на обема и качеството на произвежданата продукция в ключовите отрасли на икономиката, съвременното технологично развитие на производства и услуги за задоволяване на нарастващите потребности на населението на страната. Освен приоритетно насочване на усилия към развитие на ключовите отрасли следва да се развива и делът на държавната и общинска собственост особено в изоставащите региони, области и общини чрез предимно целеви държавни вложения и създаване на държавни фирми, чрез изкупуване на действащи форми и дялове от фирми и модернизиране и увеличаване на тяхното производство. Това ще реши социалните проблеми в тези региони, но ще създаде конкурентна среда с частния бизнес. Държавната и общинска икономика изпълнява не само икономически функции и реализиране на печалба, а предимно решава социални проблеми. Прекратяване на отдаването на стопански държавни предприятия на концесия, прекратяване на т.н. публично-частно партньорство, което е нова форма на доприватизация на националната собственост – това е наш обществен дълг. Делът на държавната собственост в БВП следва да достигне средноевропейското равнище. Всички социални инфраструктурни дейности и предприятията, които ги извършват да бъдат реприватизирани, да останат в собственост и разпореждане на местните общински власти – водоснабдяване, канализация, топлофикация, градски пътнически и междуселищен общински транспорт, сметоизхвърляне и преработване на битовите отпадъци и др.



Социалистическите ценности имат смисъл, само когато са задължителна основа на формиране на социалистическата политика и спазване на власт самостоятелно или в коалиция. На основата на реален анализ на социално-икономическата и политическата обстановка в страната и проблемите, които има да се решават на основата на тези ценности да се обособят и формират социалистически политики.

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