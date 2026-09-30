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Учените са успели да ускорят растежа на дърветата, използвайки огледала.

/Поглед.инфо/ На тихоокеанските острови Гуам и Рота биологичното оцеляване отдавна е престанало да бъде академична абстракция и се е превърнало в брутална счетоводна инвентаризация. Към днешна дата естествената populacija на бобовото дърво Serianthes nelsonii наброява точно 122 възрастни екземпляра. Въпреки че всяка година едно зряло дърво хвърля стотици здрави семена, младите издънки умират в рамките на първите тридесет дни от покълването си. Проблемът не е в липсата на репродуктивен ресурс, а в пълната блокова изолация на слънчевия поток от страна на вторичната затревена растителност и инвазивните видове. Неодамна проведеният експеримент с огледални матрици около младите фиданки показа драматични резултати на терен, но зад процентните увеличения се крие дълбок технологичен и логистичен парадокс, който поставя под въпрос цялата съвременна методология за спасяване на застрашени видове.

Деж. редактор - Александра Докова 4387 прочитания
Учените са успели да ускорят растежа на дърветата, използвайки огледала.
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Анализ на тропическия светлинен дефицит

Всеки, който е прекарал повече от два дни в гъстите вторични гори на Марианския архипелаг, знае, че влажният тропически микроклимат няма нищо общо с романтичните представи за девствена природа. Под плътния склоп на видовете Leucaena leucocephala и окупационната флора, превзела острова след Втората световна война, влажността е близо до точката на насищане, а нивото на използваемата за фотосинтеза радиация (PAR) на повърхността на почвата пада под три процента спрямо откритите пространства. За вид като Serianthes nelsonii, еволюирал в съвсем различна канопична архитектура, това означава системно гладуване. Фиданките изразходват въглехидратните си резерви от семето за броени дни, опитвайки се да развият стъбло, след което просто изгниват от бактериални и гъбични инфекции, подпомогнати от липсата на ултравиолетова стерилизация.

Лабораторното отглеждане на вида отдавна е усвоено. В контролирана среда, с филтрирана вода, изкуствен спектър и торове, разсадът развива стабилна коренова система. Проблемът започва в момента на трансплантацията. При изнасянето им обратно в каменистата, варовикова почва на Гуам, смъртността отново гони стоте процента. Биологичната машина на растението, свикнала на лабораторни условия, понася светлинен и осмотичен шок, с който не може да се справи в изтощения хумусен слой.

Агрономическата заемка и огледалната матрица

Екипът на професор Томас Марлер от Университета на Гуам е принуден да търси решения, които заобикалят стандартните оранжерийни протоколи. Първоначалното вдъхновение идва от селскостопанските практики за мулчиране с отразяващи полимерни фолиа, широко използвани при индустриалното отглеждане на овощни култури за увеличаване на фокусната светлина в долната част на короните. Прилагането на подобен материал в дивата гора обаче се сблъсква с практически проблеми – пластмасовите листове бързо се деградират от високата температура, късат се от тропическите бури и задържат излишна кондензационна вода, която провокира кореново гниене.

Решението на изследователите е сурово, почти кустарно, но прецизно откъм физика. На терен около избрани фиданки се монтира мозаечна структура от стандартни стъклени огледала, поставени под ъгъл, така че да улавят и пренасочват оскъдните слънчеви лъчи, пробиващи през високите клони. Целта е да се увеличи светлинният поток в основата на стъблото, без да се променя температурата на въздуха до нива, които биха причинили термична коагулация на протеините в младите листа.

Резултатите от полевите измервания наистина показват, че фиданките с огледална поддръжка ускоряват растежа си с около 175 процента, а преживяемостта им скача със 161 процента спрямо контролната група, оставена на естествената горска сянка. Огледалата успяват да компенсират критичния праг на фотосинтетична светлина, позволявайки на растението да синтезира достатъчно структурни въглехидрати, за да вдървесинее долната част на стъблото си – ключовият фактор за устойчивост срещу патогени.

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