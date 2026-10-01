Размиването на линията на съприкосновение и новата логистична реалност в Донбас

/Поглед.инфо/ Военните действия в Източна и Северна Украйна навлизат във фаза, която фундаментално отрича традиционните военни доктрини за непрекъсната отбранителна линия. Данните от оперативните зони край Лиман, Добропиле и границата на Сумска област показват трайна тенденция към размиване на т.нар. линия на бойно съприкосновение. Сблъсъците за ключови логистични възли и речни прегради вече не се водят чрез окопни фронтове, а чрез сложна мрежа от маневрени групи, дистанционно управляеми минни платформи и пресичане на транспортни артерии, което поставя под въпрос трайността на реалния контрол върху територията.

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Смъртта на класическата фронтова линия и новата тактическа реалност

Класическото разбиране за твърда, непрекъсната отбранителна линия, скрепена с дълбоко ешелонирани окопни системи и минни полета, практически престана да съществува в редица критични участъци на бойното поле. Наблюдатели и експерти отбелязват, че насищането на въздушното пространство с разузнавателни и ударни безпилотни апарати е превърнало полосата от 10 до 15 километра около контактната зона в т.нар. „сива област“.

В тази среда нито една от страните не може да поддържа статично присъствие в голям мащаб, без да се изложи на незабавно унищожение от високоточни FPV дронове и артилерия.

Според разпространени анализи от терена, контролът над дадено населено място вече не се определя от физическото присъствие на пехота във всяка сграда или окоп. По-скоро става дума за огнева контролна зона, в която всяко движение се засича за секунди. Поради тази причина разминаванията между официалните сводки и реалната топография на контрола достигат десетки километри. Една и съща точка може да бъде обявена за превзета от едната страна въз основа на кратко издигане на флаг, докато в същото време подстъпите към нея са под пълен огневи контрол на противника.

Сумският сектор: Речната преграда Локня и битката за Уланово

По данни от независими военни наблюдатели, сблъсъците в района на Сумска област – и по-конкретно около село Уланово – илюстрират изключителната сложност на сблъсъците за речни прегради в днешните условия. Операцията в този участък е продължила повече от два месеца, което се обяснява със специфичния релеф и физическото разположение на селището по двата бряга на река Локня.

Твърди се, че за изолиране на южната част на населеното място се е наложило пълно унищожение на мостовите съоръжения чрез високоточни авиационни боеприпаси, с цел да се прекъсне регулярното прехвърляне на резерви. Преодоляването на речната преграда под непрекъснато наблюдение от въздуха обаче създава сериозни затруднения за настъпващите пехотни групи. Горските масиви в периметъра около Уланово са били превърнати в добре замаскирани опорни пунктове, чието разчистване изисква продължителна пехотна работа без възможност за масирана поддръжка от тежка бронирана техника.

Този участък демонстрира и асиметрията в разпределението на ресурсите. Докато в направлението към Велико Бурлук се съобщава за концентриране на значителни сили, в Сумския сектор бойните действия се водят от значително по-малки по състав подразделения, което удължава времетраенето на операциите и превръща всяка малка речна преграда в сериозен оперативен препъникамък.