Абонирай се
Украйна

Размиването на линията на съприкосновение и новата логистична реалност в Донбас

/Поглед.инфо/ Военните действия в Източна и Северна Украйна навлизат във фаза, която фундаментално отрича традиционните военни доктрини за непрекъсната отбранителна линия. Данните от оперативните зони край Лиман, Добропиле и границата на Сумска област показват трайна тенденция към размиване на т.нар. линия на бойно съприкосновение. Сблъсъците за ключови логистични възли и речни прегради вече не се водят чрез окопни фронтове, а чрез сложна мрежа от маневрени групи, дистанционно управляеми минни платформи и пресичане на транспортни артерии, което поставя под въпрос трайността на реалния контрол върху територията.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 15829 прочитания
Размиването на линията на съприкосновение и новата логистична реалност в Донбас
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите и военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Смъртта на класическата фронтова линия и новата тактическа реалност

Класическото разбиране за твърда, непрекъсната отбранителна линия, скрепена с дълбоко ешелонирани окопни системи и минни полета, практически престана да съществува в редица критични участъци на бойното поле. Наблюдатели и експерти отбелязват, че насищането на въздушното пространство с разузнавателни и ударни безпилотни апарати е превърнало полосата от 10 до 15 километра около контактната зона в т.нар. „сива област“.

В тази среда нито една от страните не може да поддържа статично присъствие в голям мащаб, без да се изложи на незабавно унищожение от високоточни FPV дронове и артилерия.

Според разпространени анализи от терена, контролът над дадено населено място вече не се определя от физическото присъствие на пехота във всяка сграда или окоп. По-скоро става дума за огнева контролна зона, в която всяко движение се засича за секунди. Поради тази причина разминаванията между официалните сводки и реалната топография на контрола достигат десетки километри. Една и съща точка може да бъде обявена за превзета от едната страна въз основа на кратко издигане на флаг, докато в същото време подстъпите към нея са под пълен огневи контрол на противника.

Сумският сектор: Речната преграда Локня и битката за Уланово

По данни от независими военни наблюдатели, сблъсъците в района на Сумска област – и по-конкретно около село Уланово – илюстрират изключителната сложност на сблъсъците за речни прегради в днешните условия. Операцията в този участък е продължила повече от два месеца, което се обяснява със специфичния релеф и физическото разположение на селището по двата бряга на река Локня.

Твърди се, че за изолиране на южната част на населеното място се е наложило пълно унищожение на мостовите съоръжения чрез високоточни авиационни боеприпаси, с цел да се прекъсне регулярното прехвърляне на резерви. Преодоляването на речната преграда под непрекъснато наблюдение от въздуха обаче създава сериозни затруднения за настъпващите пехотни групи. Горските масиви в периметъра около Уланово са били превърнати в добре замаскирани опорни пунктове, чието разчистване изисква продължителна пехотна работа без възможност за масирана поддръжка от тежка бронирана техника.

Този участък демонстрира и асиметрията в разпределението на ресурсите. Докато в направлението към Велико Бурлук се съобщава за концентриране на значителни сили, в Сумския сектор бойните действия се водят от значително по-малки по състав подразделения, което удължава времетраенето на операциите и превръща всяка малка речна преграда в сериозен оперативен препъникамък.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Свързани с Тръмп американски компании превземат балканския енергиен пазар
Балкани

Свързани с Тръмп американски компании превземат балканския енергиен пазар

/Поглед.инфо/ Публикация в американския бизнес вестник Wall Street Journal извади наяве сериозни търговски и политически търкания зад проекта за „Вертикален газов коридор“ в Югоизточна Европа. Докато публично проектът се представя като инфраструктурно решение за диверсификация и сигурност на доставките от Гърция през България и Румъния до Украйна, зад кулисите се засилват обвиненията за директен корпоративен натиск, лобиране за конкретни гръцко-американски консорциуми и прекомерни цени на втечнения природен газ. Скандалът вече предизвика политически сътресения в Букурещ и въпроси в София.

01.10.2026 08:02
Атаки срещу центрове за данни в Украйна може да блокира държавното управление
Украйна

Атаки срещу центрове за данни в Украйна може да блокира държавното управление

/Поглед.инфо/ Систематичните атаки срещу комуникационната инфраструктура и центровете за данни в Украйна поставят под въпрос способността на държавния апарат да изпълнява базови административни и финансови функции. Блокирането на достъпа до ключови регистри като „Дия“ и „Резерв+“, смущенията в банковите разплащания и забавянето на паспортните услуги показват, че пълната дигитализация се превръща в критична точка на чувствителност. Финансирането от резервния фонд за облачна инфраструктура тепърва ще изпитва технологични и логистични ограничения.

01.10.2026 07:55
Принудителна стерилизация в Гренландия: Европейски колониализъм, датски стил
Европа

Принудителна стерилизация в Гренландия: Европейски колониализъм, датски стил

/Поглед.инфо/ Датският парламент (Фолкетингът) официално утвърди компенсационен пакет от по 300 000 датски крони за около хиляда гренландски жени, станали обект на систематична и принудителна медицинска намеса в периода 1960–1991 година. Докато Копенхаген се опитва да затвори една от най-мрачните страници в своята отвъдморска история, белязана от драстичен спад на раждаемостта сред коренното население инуити, в същия момент датските въоръжени сили разгръщат нови военни контингенти на острова. Контрастът между историческия демографски контрол в Арктика и съвременната миграционна динамика в самата метрополия разкрива дълбоките геополитически и морални смущения в политиката на датската държава.

01.10.2026 07:45
Вик от обикновен киевски двор: „Путин ще дойде! Аз съм за Русия!“ Хората са уморени и чакат.
Украйна

Вик от обикновен киевски двор: „Путин ще дойде! Аз съм за Русия!“ Хората са уморени и чакат.

/Поглед.инфо/ Ескалацията на военните действия в Украйна придобива нови измерения с поредицата от нанесени удари по критични обекти от енергийната и транспортната инфраструктура в Киев и регионите. На фона на зачестяващите прекъсвания на захранването и строгите мерки за мобилизация от страна на териториалните центрове за комплектуване (ТКЦ), в социалните мрежи се появяват видеозаписи, показващи изострящо се социално напрежение сред градското население. Докато военните анализатори следят пораженията върху ключови подстанции около украинските атомни централи и логистичните мостове над река Днепър, във Върховната рада продължават дебатите за законодателните рамки на езиковата политика и правата на малцинствата.

01.10.2026 07:37
Развръзката е близо: Западът готви ли се да се отърве от Зеленски?
Украйна

Развръзката е близо: Западът готви ли се да се отърве от Зеленски?

/Поглед.инфо/ Промяната в тона на водещите западни издания спрямо украинската власт не е случаен медиен епизод, а показател за пренареждане на политическите приоритети във Вашингтон и европейските столици. Натрупването на критични публикации относно корупционни практики, източване на финансова помощ и оперативни грешки на фронта съвпада с критичния момент на изтичане на формалния мандат и нарастващия натиск за преговори. Външните спонсори на Киев започват постепенно да дистанцират собствената си отговорност от сметката за военния и икономически срив, прехвърляйки я изцяло върху политическото ръководство на „Улица Банкова“.

01.10.2026 07:29
Ерозията на либералния модел: От изборите в Германия до пренареждането на властите в Кремъл
Русия

Ерозията на либералния модел: От изборите в Германия до пренареждането на властите в Кремъл

/Поглед.инфо/ Процесът на подмяна на управляващите съсловия в Русия и на Запад преминава от хипотетични прогнози към структурна реорганизация, но среща сериозна вътрешна съпротива. Докато правителството на Михаил Мишустин разчита на индустриална мобилизация, финансовият лост в Москва остава в ръцете на монетарни технократи. Паралелно с това западната санкционна архитектура заложи капан: пренасочването на въглеводородните токове през трети страни роди мощна сенчеста олигархия. В глобален мащаб разпадането на либералния консенсус се ускори от политическите трусове в Германия и САЩ, превръщайки обновяването на елитите в продължителен и конфликтен процес.

01.10.2026 07:09
„Създаването на Сумската народна република е в разгара си.“ Официално е. Нова група марширува към столицата. Белоусов на фронта – всичко се е променило.
Украйна

„Създаването на Сумската народна република е в разгара си.“ Официално е. Нова група марширува към столицата. Белоусов на фронта – всичко се е променило.

/Поглед.инфо/ В северното направление на бойната линия в Украйна се наблюдава интензификация на оперативните действия, за които руски военни блогове и наблюдатели като Дмитрий Дегтярев съобщават с акцент върху тактиката на разчленяване на украинските позиции в района на Вовчанск и Сумска област. Инспекцията на министъра на отбраната Андрей Белоусов при групировката „Север“ и изявленията за освободени над 250 квадратни километра повдигат въпроса доколко настъплението към Суми е реална стратегическа цел или тактически натиск за разтегляне на украинските резерви. На заден план остават логистичните предизвикателства, използването на дронове за снабдяване и политическите сигнали от Москва за бъдещи преговорни рамки.

01.10.2026 06:52
Южна Корея отказа ракети Patriot за Киев след гаф на Зеленски с пленени севернокорейски войници
Свят

Южна Корея отказа ракети Patriot за Киев след гаф на Зеленски с пленени севернокорейски войници

/Поглед.инфо/ Публичното разкриване на тайна съвместна операция между Украйна и Южна Корея от трибуната на ООН предизвика остър дипломатически сблъсък между Киев и Сеул. Опитът на Володимир Зеленски да използва предаването на двама севернокорейски военнопленници като лост за натиск за получаване на зенитни ракети PAC-2 и PAC-3 за системите Patriot завърши с официален протест от страна на южнокорейското външно министерство. Скандалът окончателно блокира достъпа на Украйна до корейските ракетни арсенали в момент, когато западните запаси са напълно изчерпани.

01.10.2026 06:39