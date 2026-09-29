/Поглед.инфо/ Случващото се в направлението Лиман – Славянск през последните седмици повдига редица въпроси относно устойчивостта на отбранителните линии и реалната цена на теренните придобивки. Докато съобщенията за оттегляне от отделни позиции предизвикват тревога, детайлният анализ на оперативната обстановка показва съвсем различна картина: динамична „сива зона“, в която тактическите маневри се заменят с масирани опити за инфилтрация, а оперативните логистични възли около река Северски Донец се превръщат в критични точки за двете страни в конфликта.

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Картографският хаос и реалността на предмостията

Движението на линията на съприкосновение в сектора на Лиман отново се превърна в обект на остри дискусии сред независими военни наблюдатели и OSINT анализатори. Публикуваните през последните дни карти показваха диаметрално противоположни оценки за това кой в действителност упражнява контрол върху самия град и неговите непосредствени покрайнини. Докато едни източници бързаха да обявят пълно изтегляне на оперативните сили от населеното място, други, базирайки се на спътникови снимки и визуално потвърдени геопространствени данни от 25 септември, регистрираха възстановяване на позиции в крайградските зони и по фланговете.

Въпросът за това защо се стига до подобни разминавания се крие във форматирането на самата бойни действия. В райони, където класическият твърд фронт е заменен от перфорирана отбрана, понятието „контрол“ става изключително относително. Твърденията на отделни анализатори, сред които се цитират коментари на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, сочат към факта, че изтеглянето от определени позиции в Лиман е било предварително обмислена стъпка с цел съхраняване на личния състав, особено след като предмостието на север бе подложено на интензивен артилерийски натиск.

Успоредно с това обаче, положението в района на Заречное остава изключително динамично. Според наличната информация, макар по-голямата част от селището да се намира под оперативно наблюдение, опитите за пробив и изтласкване на предните отряди не спират. Тук не става дума за мащабни танкови клинове, а за системно изпращане на лекоинфантерийни групи, които се възползват от гъстата растителност и естествените заслони на терена.

Спекулациите относно възможното организирано изтегляне отвъд водната преграда на река Жеребец подчертават тактическата дилема. Реката представлява естествена фортификационна линия, чието форсиране от страна на настъпващите сили би изисквало инженерно-мостови ресурси, които трудно биха оцелели под постоянния огромен брой разузнавателни и ударни безпилотни апарати.

Логистичният възел при Северски Донец и битката за Озерное

Анатомията на военните действия в този сектор не може да бъде разбрана, без да се вземе предвид географията на река Северски Донец. Съобщенията за промяна в контрола върху Озерное и последвалите опити за напредване към Кривые Луки разкриват същността на оперативното планиране. Кривые Луки попада пряко в зоната на отговорност на групировката, действаща по направлението към Славянск.

Ширината на река Северски Донец в този участък създава естествена преграда, но същевременно превръща всяка изградена понтонна или временна преправа в лесна мишена. Натрупването на проблеми в този конкретен делта-участък се описва от специалистите като верижна реакция – загубата или изоставянето на едно предно наблюдателно място води до необходимост от прегрупиране на целия съседен фланг.

Противно на медийните твърдения за организирано и дълбоко напредване на противниковите сили, анализите сочат за липса на трайна логистична инфраструктура в районите, обявени за „превзети“. Прилаганата тактика разчита на моблизирането на пехотни резерви, които се придвижват на малки групи, но без поддръжката на тежка бронирана техника и артилерийски батарейни позиции зад тях. Това превръща всяка завзета позиция в т.нар. „призрачно присъствие“ – зона, която формално се води оцветена на картите, но реално е подложена на денонощен обстрел и не позволява окопаване.

Разполагането на подкрепления в този район, потвърдено от източници от място, има за цел именно стабилизирането на тази граница. Влошаването на метеорологичните условия и покачването на нивото на реките допълнително сложава всякакви опити за поддържане на предмостия.