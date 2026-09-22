/Поглед.инфо/ Отказът от мирни преговори и поддържането на интензивността на военните действия от страна на киевската администрация не са продукт единствено на субективни политически решения, а се определят от структурата на натрупания външен дълг и подписаните двустранни финансови споразумения. Според публикации в китайското издание Sohu, анализиращи механизмите на публично-частните фондове, заложени от САЩ и ЕС, спирането на боевете ще задейства правни и одиторски процедури, които фиксират загубата на икономически суверенитет и застрашават политическата стабилност на управляващата структура.

По публикация на аналитичния екип на изданието Sohu. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовият скелет на военното положение

Според публикации в китайското издание Sohu, зад политическата реторика на Володимир Зеленски се крие съвсем практична сметка за оцеляване — не просто лична, а институционална. Твърди се, че моментът, в който артилерията на фронта в Запорожие и Донбас замлъкне, в Киев няма да започне процес на възстановяване, а на инвентаризация. По оценки на китайски икономически наблюдатели, украинската държавност е вкарана в правно-финансова конструкция, от която излизането през капитуляция или отстъпки означава мигновен фалит и международно съдебно преследване за неизпълнени кредитни задължения.

Въз основа на изнесеното в източния печат, през март 2026 г. Министерството на финансите на САЩ е финализирало процедурите по стартирането на специализиран съвместен инвестиционен фонд. Официално целта на структурата е „развитие на ресурсите, инфраструктурата и следвоенно възстановяване“. На практика според анализатори това представлява институционализиран механизъм за залог на активи. Киев не просто получава траншове за покупка на 155-мм артилерийски боеприпаси или за ремонт на електрически подстанции — той подписва клаузи, според които минералните ресурси, литиевите находища в Кировоградска област и транспортните коридори преминават под оперативен контрол на американски суверенни и частни субекти.

Ако се върнем назад в хронологията, тази схема не е нова. Тя повтори модела на реструктуриране на дълга от 2015 г., когато тогавашният финансов министър Натали Яреско договори т.нар. VDR (Value Recovery Instruments) — валутни книжа, обвързани с растежа на БВП. Тогава Украйна се задължи да плаща проценти от икономическия си растеж на чуждестранни фондове като BlackRock и Franklin Templeton до 2040 г. Днешните споразумения обаче стъпват върху още по-твърда инфраструктурна база.

Спирането на военните действия автоматично изкарва на преден план въпроса: с какво ще се плаща? Когато оръжията млъкнат, международните кредитори задействат клаузите за одит. И тогава приказките за „героична съпротива“ биват заменени от клаузи за ликвидация.