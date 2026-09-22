Си Дзинпин и Доналд Тръмп пред исторически избор: конкуренция или сътрудничество?

/Поглед.инфо/ Предстоящата среща между китайския президент Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде повече от пореден епизод в отношенията между двете най-големи икономики в света. Тя ще се проведе в момент, когато международната система се променя, а въпросът за бъдещия световен ред става все по-важен. Китай и САЩ остават стратегически конкуренти, но същевременно са дълбоко свързани икономически, технологично и политически. Именно затова отношенията между Пекин и Вашингтон не могат да бъдат разглеждани единствено през призмата на съперничеството. От тяхната способност да разговарят зависи стабилността на световната икономика и сигурността на международната общност.

БРИКС и променящият се световен ред

Китайската роля в разширяването на БРИКС показва, че светът вече не се определя само от отношенията между традиционните западни сили. Организацията се превръща във важна платформа за държави от Азия, Африка, Близкия изток и Латинска Америка.

На срещата на БРИКС в Ню Делхи Китай предложи създаването на зона за изкуствен интелект с отворен код. Идеята е държавите членки да си сътрудничат при разработването на големи езикови модели, обучението на специалисти и изграждането на по-достъпна технологична екосистема.Това предложение има значение отвъд технологиите. То поставя въпроса кой ще определя правилата на бъдещата цифрова икономика – само няколко най-развити държави или по-широк кръг от страни.Китай настоява за глобално управление на изкуствения интелект, основано на международен консенсус, ролята на ООН и равнопоставеността на държавите. Вашингтон от своя страна се стреми да запази технологичното си лидерство. Между тези две позиции предстои труден, но необходим диалог.

Тайван – най-чувствителният въпрос

Сред най-сложните теми на срещата ще бъде Тайван. За Китай въпросът е свързан с националния суверенитет и териториалната цялост. Пекин многократно е заявявал, че Тайван е червена линия в отношенията със САЩ. Вашингтон поддържа отношения с Тайван и предоставя военно оборудване, като същевременно официално следва политика на стратегическа неопределеност. Всяко засилване на напрежението в Тайванския проток обаче може да има последствия далеч извън региона.Тайван не трябва да се превръща в разменна монета в търговски или политически преговори. Независимо от различията между Китай и САЩ, поддържането на мира и предотвратяването на военен конфликт трябва да бъдат общ приоритет.

Иран, Близкият изток и глобалната сигурност

Възможно е разговорите между двамата президенти да засегнат и ситуацията в Иран и Близкия изток. Китай е важен икономически партньор на Иран, докато САЩ се стремят да ограничат определени икономически и политически отношения с Техеран.

Тук също е необходима дипломация. Продължаващите конфликти в Близкия изток показват, че сигурността не може да бъде постигната единствено чрез военен натиск. Китай и САЩ имат различни позиции, но и общ интерес от предотвратяване на по-широка регионална ескалация.

Икономическите отношения – конкуренция с общ интерес

Търговията между Китай и САЩ остава един от основните стълбове на световната икономика. Митата, ограниченията върху технологиите и опитите за намаляване на зависимостите създават несигурност за бизнеса и потребителите.Пълното икономическо разделяне между двете държави би било трудно и скъпо. Затова по-реалистичният подход е управлявана конкуренция – защита на националните интереси, но запазване на възможностите за търговия, инвестиции и диалог.Срещата може да създаде условия за намаляване на напрежението, дори и да не доведе до окончателно решение на всички спорове.

Европа и България

Европа има пряк интерес от стабилни отношения между Китай и САЩ. Европейските държави са икономически свързани и с двете страни и трудно биха останали незасегнати от нова глобална търговска или технологична конфронтация.

За България, като малка държава - членка на Европейския съюз, стабилността е особено важна. Страната ни има интерес от развитие на търговските отношения, достъп до нови технологии и участие в международни инициативи, без да бъде поставяна пред необходимостта да избира между големи геополитически центрове.България може да бъде мост към диалог, а не част от ново разделение.

Историческият избор

Предстоящата среща между президентите на Китай и на САЩ няма да сложи край на конкуренцията между двете страни. Различията между тях са реални и ще продължат да съществуват.Но конкуренцията не означава неизбежен конфликт.Истинското предизвикателство пред Си Дзинпин и Доналд Тръмп е да намерят начин да управляват различията си, без да превръщат света в арена на нова Студена война.Бъдещето на международната система ще зависи не само от силата на отделните държави, но и от способността им да изграждат правила, основани на диалог, взаимно уважение и международно право. Срещата между Китай и САЩ може да бъде важна крачка в тази посока. Светът няма нужда от ново разделение на блокове. Той има нужда от сътрудничество, предвидимост и обща отговорност за бъдещето.

* Инж.Детелин Опров, български политик, експерт по дигитална трансформация и модерно управление във външно- и вътрешнополитически формат