По време на Празника на средата на есента и Националния празник се очаква засилен пътнически трафик

/Поглед.инфо/ С настъпването на Празника на средата на есента и Националния празник на Китай се очаква на граничните пунктове в цялата страна да бъде отчетен пик на пътническия трафик. По данни на Националната имиграционна администрация на Китай средният дневен брой на пътниците, преминаващи през граничния контрол, се очаква да достигне 2,25 милиона по време на Празника на средата на есента и 2,15 милиона по време на почивните дни за Националния празник.