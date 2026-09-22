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Технологии

Химията срещу маркетинга: Защо китайските твърдотелни батерии няма да спасят пазара преди 2032 година

/Поглед.инфо/ Всички в автомобилния бранш обичат да обещават революция, особено когато става дума за батерии. Поредният епизод от този технологичен сериал идва от китайския гигант Li Auto, където директорите най-накрая признаха това, което инженерите знаят отдавна: твърдотелните батерии ще се появят в тестови бройки автомобили през 2027 г., но реално масово производство няма да има поне до 2032 г. Пропастта между лабораторните прототипи и поточната линия се оказва пълна с непреодолими икономически и физически препятствия, които маркетингът просто избира да игнорира.

Деж. редактор - Александра Докова 4855 прочитания
Химията срещу маркетинга: Защо китайските твърдотелни батерии няма да спасят пазара преди 2032 година
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Миражът на твърдия електролит и суровата химия на терена

Когато съобщенията от китайския финансов портал Cailian цитираха Лю Джимин, директор по тяговите батерии в Li Auto, в залата нямаше изненадани хора, прочели поне два документа от патентите на компанията. Компанията обяви, че ще задвижи малки експериментални партиди с твърдотелни батерии едва през 2027 или 2028 г., докато скалирането до индустриални обеми ще отнеме още пет години. Това разминаване от половин десетилетие не е въпрос на мързел или липса на инвестиции, а на чисто физически лимити.

В момента Li Auto твърди, че вече ползва сродна микро-технология в умните си очила, пуснати на пазара в края на 2025 г. Но да захранваш чип с ниска консумация върху рамка от 50 грама няма нищо общо с това да управляваш 100-киловатова батерийна касета, изложена на вибрации, термични шокове от минус 30 до плюс 50 градуса и механични усуквания при движение на двутонна платформа.

Основната пробойна в теорията за бързото внедряване на твърдите електролити се нарича междуфазово съпротивление. При традиционните литиево-йонни клетки течният електролит запълва всяка микроскопична празнина между анода и катода. При твърдотелните клетки – независимо дали ползват полимерни, оксидни или сулфидни системи – всеки физически контакт между твърдите материали се влошава при повторните цикли на зареждане и разреждане. Когато литият мигрира, материалите се разширяват и свиват, появяват се микропукнатини и клетката просто губи капацитет или умира. За да се удържат тези слоеве в плътен контакт на поточната линия, се изискват изостатични преси от хиляди тонове и изолирани сухи помещения без следа от влага, тъй като сулфидните съединения при контакт с въздуха отделят токсичен водороден сулфид.

Разходите за подобна инфраструктура превръщат клетките в ценност, достъпна само за отбранителната промишленост или експерименталната аеронавтика. В момента прекурсори като литиевия сулфид поддържат цената на твърдотелните клетки с пъти над познатите литиево-железно-фосфатни (LFP) пакове. Никой разумен производител няма да сложи батерия, която струва колкото целия останал автомобил, в масов хибрид или SUV, предназначен за средната класа.

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