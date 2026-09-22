/Поглед.инфо/ Днес сутринта пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция от поредицата „Старт на 15-ия петгодишен план“, на която бяха представени данни за насърчаване на безопасното, ефективно и устойчиво използване на природните ресурси в Китай.

На събитието стана ясно, че чрез системна екологична защита и възстановяване се подкрепя устойчивото използване на природните ресурси, насърчава се последователното прилагане на плановете за интегриране и оптимизиране на защитените природни територии, а броят на емблематичните видове в националните паркове продължава да се възстановява и нараства. Популацията на хайнанските гибони е нараснала до 44 екземпляра, а тази на дивите дунбейски тигри – до 72 екземпляра, което напълно отразява ефективното подобряване на екологичната среда в техните местообитания.