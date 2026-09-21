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Свят

Изборният срив в Източна Германия поставя под въпрос бъдещето на Фридрих Мерц в ХДС

/Поглед.инфо/ Изборното поражение на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинция Мекленбург-Предна Померания бе официално определено от канцлера Фридрих Мерц като „катастрофа“. Данните от вота показват, че консервативната партия е останала напълно заклещена между Социалдемократическата партия (ГСДП) и „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Според германски наблюдатели и източници от политическите среди в Берлин, поредицата от лоши резултати в източните провинции засилва вътрешнопартийните триения и поставя под пряк натиск позицията на самия Мерц начело на съюза.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11455 прочитания
Изборният срив в Източна Германия поставя под въпрос бъдещето на Фридрих Мерц в ХДС
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По публикация на Алексей Дегтярев (РИА Новости / Взгляд). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изборният деструктор в Шверин: Как консерваторите загубиха Изтока

Признанието на Фридрих Мерц в централата на ХДС на „Конрад Аденауер Хаус“ в Берлин не съдържаше стандартния за политиците от западен тип опит за омекотяване на удара. Думата „катастрофа“, използвана от него по отношение на вота в Мекленбург-Предна Померания, маркира не просто неуспех в една отделно взета провинция с едва около 1.6 милиона жители. Тя регистрира системния колапс на стратегията, с която консерваторите се опитваха да си върнат източните провинции.

Данните сочат, че избирателите в Шверин, Рощок и крайбрежните райони на Балтико са гласували с пълна поларизация. От една страна стои премиерът на провинцията от ГСДП Мануела Швезиг, която с години гради профил на регионален прагматик (включително с историческата си подкрепа за инфраструктурния проект „Северен поток 2“ през фондацията „За защита на климата и околната среда“). От другата страна е „Алтернатива за Германия“, която капсулира протестния, антиинфлационен и антимиграционен вот. ХДС остана в мъртвата зона между тези две крайности.

Според източници от Берлин, вътрешнопартийните анализи сочат, че партията е загубила над една трета от традиционния си твърд ядро-вот в селските райони на Померания. По оценка на политически наблюдатели, опитът на Мерц да говори с твърд тон по въпросите на сигурността и миграцията не сработва в региони, където АзГ се възприема като автентичен носител на този дискурс, а ГСДП – като единствен реален гарант за социалните плащания.

Хронология на срива: От Саксония-Анхалт до Балтийското крайбрежие

Това поражение не е изолиран incident. По-рано Мерц бе принуден публично да нарече резултатите на консерваторите в Саксония-Анхалт „драматични“. Ако се проследи хронологията на регионалните избори в така наречените „нови федерални провинции“ (Neue Bundesländer) след 2021 година, се вижда трайна тенденция на маргинализация на традиционния десноцентристки модел.

  • Септември 2021 г.: На федералните избори ХДС вече показа исторически ниски резултати в Източна Германия, губейки директни мандати в Саксония и Тюрингия.
  • Пролетта на 2023 г. – 2024 г.: Изборите за ландтаг в Тюрингия, Саксония и Бранденбург потвърдиха, че АзГ се превръща в първа или втора политическа сила с над 30% подкрепа, докато ХДС е принудена да търси екзотични коалиции.
  • Вотът в Мекленбург-Предна Померания: Заключителният актуален рекорд на тази криза. Партията е смазана организационно и електорално, губейки присъствие в местните общински структури.

Според публикации в германския печат, пукнатините в ХДС вече не са само между лявото крило (представено от фигури около бившия канцлер Ангела Меркел) и консервативното крило на Мерц. Проблемът е чисто географски и икономически. Източните провинции продължават да отчитат по-ниски нива на заплащане, по-висока чувствителност към цените на енергията след 2022 г. и дълбоко скептично отношение към трансфера на военна помощ за Киев — тема, по която Мерц заема една от най-ястребовите позиции в Бундестага.

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