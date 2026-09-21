Абонирай се
Свят

Украинските атаки с дронове и вотът за Държавната дума: Военен натиск върху изборната инфраструктура на РФ

/Поглед.инфо/ Масираните удари с безпилотни летателни апарати и кибератаките срещу руската електронна система за гласуване белязаха вота за Държавната дума. Вместо паралич на държавния апарат обаче, статистиката отчита избирателна активност над 50%. Настоящият анализ дисектира военните, инфраструктурните и политическите измерения на конфликта около урните, съпоставяйки официалните данни с геополитическата реалност на източната граница.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11726 прочитания
Украинските атаки с дронове и вотът за Държавната дума: Военен натиск върху изборната инфраструктура на РФ
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Олег Исайченко (в-к „Взгляд“). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военно-инфраструктурният натиск като изборен фактор

Според разпространената от руските власти информация, в дните на гласуването за 9-тата Държавна дума е регистрирана една от най-интензивните асиметрични въздушни кампании от началото на боевете. Твърди се, че над 1600 безпилотни летателни апарата са били неутрализирани по различните участъци на фронта и във вътрешността на страната, като според кмета на Москва Сергей Собянин най-малко 450 от тях са били прихванати на подстъпите към столицата.

Въпреки прихващанията, официално бе потвърдено за удари по Московската рафинерия в Капотня и поражения по жилищния фонд. Нанесените щети по нефтопреработвателната инфраструктура не са изолиран инцидент — те следват ясна оперативна логика за поразяване на горивно-смазочните ресурси. По данни на Министерството на отбраната на РФ, географският обхват на атаките е обхванал над 20 региона, включително Нижни Новгород, Тамбов, Воронеж, Смоленск, Ростов и Крим.

Пораженията върху цивилни обекти в Московска област, довели по думите на губернатора Андрей Воробьов до жертва и ранени, станаха причина Следственият комитет на РФ да образува наказателно производство по чл. 205 от Наказателния кодекс (терористичен акт). От военна гледна точка, използването на евтините Long-Range FPV и баражиращи боеприпаси (тип "Лютий" или "Бобър") цели не толкова пълно разрушение, колкото претоварване на радиолокационните системи и дивизионите С-300/С-400, охраняващи административните центрове.

Дали тези удари постигат стратегическо разклащане на държавността? По-скоро разкриват границите на възможностите на ПВО при плътни, "сеорни" налити в гражданското въздушно пространство.

Технологичният фронт: ДДoS атаки и дестабилизация на ДЕГ

Паралелно с кинетичния натиск, руската система за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ) беше подложена на системни кибератаки. Председателят на ЦИК Ела Памфилова обяви за интензивни опити за пробив срещу сървърната инфраструктура в нощта срещу 19 септември.

Инфраструктурните щети обаче не се ограничиха до виртуалното пространство:

  • В Далечния изток бе съобщено за физическо прекъсване на оптични линии за предаване на данни.
  • В Луганската народна република (ЛНР) 14 избирателни секции бяха спешно прехвърлени на дизелови генератори поради поражения по електропреносната мрежа.
  • В Сочи и Krasnodar край физическата заплаха от падащи отломки наложи временно преместване на секции на резервни адреси.

Откровено трагичният елемент в тази хроника бе смъртта на ръководителката на избирателна секция в Запорожка област Олена Астанина и на члена на комисия в Херсонска област Олга Демяненко. И двете бяха посмъртно отбелязани от държавните власти.

Тези събития поставят въпроса за цена на административния контрол в т.нар. "нови территории". Организирането на изборен процес в райони под артилерийски обсег е изключително рискова логистична операция. Тук нормативното право на глас се сблъсква пряко с реалността на фортификационната линия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“
Поглед към Китай

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“

/Поглед.инфо/ Китай е отгледал в орбита над 20 сорта от 14 растителни вида – това е важен етап, който поставя основите за мащабно отглеждане на култури на борда на космическата станция, съобщиха от Китайския център за космонавти.

21.09.2026 22:00
Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара
Поглед към Китай

Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара

/Поглед.инфо/ Германските компании засилват инвестициите и разширяват производството си в Китай, като се възползват от растящия пазар на страната и възникващите възможности, съобщава „Синхуа“.

21.09.2026 21:45
Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ

/Поглед.инфо/ Говорител на китайското Външно министерство обяви, че по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември.

21.09.2026 21:30
Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън
Европа

Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън

/Поглед.инфо/ Разговарям с социолога Кольо Колев за президентската кампания, която вече започна, но според него все още не предлага ис може да оспори второто място? Защо европейското недоволство вече излиза извън рамките на отделни държави? Може ли националният натиск да промени самия Европейски съюз? И най-тревожният въпрос – докъде може да стигне ескалацията около Украйна и съществува ли реална опасност европейски държави да бъдат въвлечени непосредствено във войната? Един разговор за България, Европа и мира, който става все по-труден за запазване.

21.09.2026 21:17
Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?
Поглед към Китай

Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?

/Поглед.инфо/ На 16 и 17 септември в Пекин се проведе Национална конференция за високотехнологично производство, по време на която бяха представени важни указания на китайския председател Си Дзинпин относно развитието на сектора. Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се координират висококачественото развитие и високото равнище на сигурност, като се следва посоката на интелигентно, зелено и интегрирано развитие. Страната трябва последователно да развива и укрепва напредналото производство, да консолидира основите на реалната икономика и да осигури стабилна подкрепа за модернизацията по китайски модел.

21.09.2026 21:15
Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин
Поглед към Китай

Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин

/Поглед.инфо/ На днешното заседание на Политбюро на ЦК на ККП бе решено, че петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин. Заседанието бе ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

21.09.2026 21:00
Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война
Европа

Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война

/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с проф. Нако Стефанов търсим отговор на въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: кой има интерес войната да продължава и кой действително има интерес от мир? Говорим за Русия и САЩ, за огромните икономически интереси около военните конфликти, за кризата на европейския модел и за технологичния капитал, който все по-тясно се свързва с националната сигурност и военното производство. Проф. Стефанов предупреждава за ускоряваща се милитаризация и за опасността оръжията, които днес се натрупват, утре да бъдат използвани.

21.09.2026 19:54
Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“
Америка

Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“

/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Мащабната обиколка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу маркира новия етап от стратегията на Вашингтон за повторно налагане на военно-политически и икономически контрол над Южна Америка. В условията на засилена геополитическа конкуренция с Китай, Белият дом лансира инициативата „Щит на Америка“, комбинираща милиардни пакети за сигурност, разполагане на военни оперативни центрове и придобиване на контрол върху стратегически минерални суровини. В същото време дълбоководното пристанище Чанкай в Перу и предстоящите избори в Бразилия поставят под въпрос дълготрайността на американския натиск в региона.

21.09.2026 19:11