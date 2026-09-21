/Поглед.инфо/ Масираните удари с безпилотни летателни апарати и кибератаките срещу руската електронна система за гласуване белязаха вота за Държавната дума. Вместо паралич на държавния апарат обаче, статистиката отчита избирателна активност над 50%. Настоящият анализ дисектира военните, инфраструктурните и политическите измерения на конфликта около урните, съпоставяйки официалните данни с геополитическата реалност на източната граница.

По публикация на Олег Исайченко (в-к „Взгляд“). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Военно-инфраструктурният натиск като изборен фактор

Според разпространената от руските власти информация, в дните на гласуването за 9-тата Държавна дума е регистрирана една от най-интензивните асиметрични въздушни кампании от началото на боевете. Твърди се, че над 1600 безпилотни летателни апарата са били неутрализирани по различните участъци на фронта и във вътрешността на страната, като според кмета на Москва Сергей Собянин най-малко 450 от тях са били прихванати на подстъпите към столицата.

Въпреки прихващанията, официално бе потвърдено за удари по Московската рафинерия в Капотня и поражения по жилищния фонд. Нанесените щети по нефтопреработвателната инфраструктура не са изолиран инцидент — те следват ясна оперативна логика за поразяване на горивно-смазочните ресурси. По данни на Министерството на отбраната на РФ, географският обхват на атаките е обхванал над 20 региона, включително Нижни Новгород, Тамбов, Воронеж, Смоленск, Ростов и Крим.

Пораженията върху цивилни обекти в Московска област, довели по думите на губернатора Андрей Воробьов до жертва и ранени, станаха причина Следственият комитет на РФ да образува наказателно производство по чл. 205 от Наказателния кодекс (терористичен акт). От военна гледна точка, използването на евтините Long-Range FPV и баражиращи боеприпаси (тип "Лютий" или "Бобър") цели не толкова пълно разрушение, колкото претоварване на радиолокационните системи и дивизионите С-300/С-400, охраняващи административните центрове.

Дали тези удари постигат стратегическо разклащане на държавността? По-скоро разкриват границите на възможностите на ПВО при плътни, "сеорни" налити в гражданското въздушно пространство.

Технологичният фронт: ДДoS атаки и дестабилизация на ДЕГ

Паралелно с кинетичния натиск, руската система за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ) беше подложена на системни кибератаки. Председателят на ЦИК Ела Памфилова обяви за интензивни опити за пробив срещу сървърната инфраструктура в нощта срещу 19 септември.

Инфраструктурните щети обаче не се ограничиха до виртуалното пространство:

В Далечния изток бе съобщено за физическо прекъсване на оптични линии за предаване на данни.

В Луганската народна република (ЛНР) 14 избирателни секции бяха спешно прехвърлени на дизелови генератори поради поражения по електропреносната мрежа.

В Сочи и Krasnodar край физическата заплаха от падащи отломки наложи временно преместване на секции на резервни адреси.

Откровено трагичният елемент в тази хроника бе смъртта на ръководителката на избирателна секция в Запорожка област Олена Астанина и на члена на комисия в Херсонска област Олга Демяненко. И двете бяха посмъртно отбелязани от държавните власти.

Тези събития поставят въпроса за цена на административния контрол в т.нар. "нови территории". Организирането на изборен процес в райони под артилерийски обсег е изключително рискова логистична операция. Тук нормативното право на глас се сблъсква пряко с реалността на фортификационната линия.