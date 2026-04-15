/Поглед.инфо/ „Китай се стреми да се утвърди като фактор на стабилност и предсказуемост в глобалната система“, отбелязват Ирина Вострикова и Бян Менюй — но зад тази формула стои не идеология, а суров прагматизъм. Докато Съединени американски щати все по-често действат чрез натиск и сътресения, Китай се опитва да задържи работещ свят, от който самият той зависи. Именно тук се крие напрежението — стабилността, която Пекин предлага, постепенно се превръща в негова необходимост и ограничение едновременно. В глобална среда, която се разпада, това вече не е стратегия, а въпрос на оцеляване.

Докато светът се люлее: как Китай започна да продава стабилност като стратегия

Има нещо почти незабележимо в начина, по който Китай променя езика на глобалната политика. Това не е шумна промяна, не е декларативна, не е придружена от демонстрации на сила в класическия смисъл. Тя се движи по-тихо, но много по-дълбоко – в самата тъкан на това как държавите започват да мислят за сигурност, развитие и бъдеще. Ако преди десетилетие Пекин говореше за растеж, за пазари, за инфраструктура, днес той говори за стабилност. Но не като лозунг. А като ресурс. Като продукт. Като политическа валута, която може да бъде обменяна в свят, уморен от кризи.

Това не е случайна промяна на реториката. Това е реакция на среда, в която традиционният гарант на реда – Съединени американски щати – все по-често изглежда като източник на сътресения, а не на предсказуемост. Не защото Вашингтон внезапно е загубил мощта си. А защото самият модел, чрез който тази мощ се упражнява, започна да генерира несигурност дори сред съюзниците. Санкции, които се разширяват отвъд първоначалните си цели. Военни решения, които се вземат с хоризонт на вътрешнополитически цикли. И една растяща склонност да се използва икономиката като инструмент за натиск, а не като поле за сътрудничество.

Именно в този вакуум Китай започва да оформя ново предложение. Не като идеология, не като универсална доктрина, а като прагматична алтернатива. Посланието е просто, но стратегически точно: ние няма да ви учим как да живеете, няма да ви поставяме условия за вътрешната ви политика, няма да ви въвличаме в конфликти, които не са ваши. Ние ще правим бизнес. Ще инвестираме. Ще строим. И ще се въздържаме.

Това „въздържане“ е ключът. То е представено като добродетел, но всъщност е инструмент. Защото в свят, в който все повече актьори се държат импулсивно, отказът от намеса започва да изглежда като форма на сила. Китай не се опитва да бъде морален авторитет. Той се опитва да бъде стабилен партньор. И това е много по-привлекателно за голяма част от така наречения Глобален юг, където паметта за външни интервенции е все още жива.

Тук се появява една важна линия, която често остава скрита зад официалните формулировки. Китай не защитава стабилността, защото вярва в нея като ценност сама по себе си. Той я защитава, защото неговият собствен модел на развитие зависи от нея. Китайската икономика е дълбоко вплетена в глобалните вериги на производство, търговия и финанси. Тя не може да функционира в среда на постоянни шокове. Не може да расте, ако светът е разкъсван от санкции, блокади и военни конфликти. За разлика от Съединените щати, които могат да си позволят да изолират цели региони, Китай няма този лукс. Неговата сила е в свързаността. И всяко разрушаване на тази свързаност е удар срещу самия него.

Затова китайската инициатива за глобално управление не трябва да се разбира като опит за създаване на нова система, която да замени старата. Тя е по-скоро опит да се стабилизира една система, която вече се разпада. Пекин не иска да събори глобалната икономика и да я построи отначало. Той иска да я задържи работеща достатъчно дълго, за да може самият той да продължи да расте.

Това обяснява и една друга особеност на китайската политика – нейната последователност. Докато западните държави често сменят курса си в зависимост от вътрешнополитическия натиск, Китай се стреми да поддържа дългосрочна линия. Това не означава, че той не прави грешки или че не променя тактиката си. Но стратегическата рамка остава сравнително стабилна. И именно тази предсказуемост започва да се превръща в конкурентно предимство.

Особено в Европа, където усещането за нестабилност расте. Европейските икономики се оказват между две сили – американския натиск и глобалните сътресения, които този натиск често усилва. В тази ситуация Китай започва да изглежда не като заплаха, а като възможност за баланс. Не защото Европа е готова да се обърне към Пекин като нов център. А защото търси начини да намали зависимостта си от една все по-непредсказуема външна среда.

Тук се появява и най-интересният парадокс. Китай изгражда своя образ на стабилност не чрез сила, а чрез ограничаване на нейното използване. Не чрез доминация, а чрез въздържане. Това не означава, че той няма амбиции. Напротив. Но тези амбиции са формулирани по начин, който ги прави по-приемливи за останалите. Китай не казва: ние ще ви водим. Той казва: ние няма да ви пречим.

И в един свят, в който все повече държави се чувстват притиснати от чужди решения, това започва да звучи като обещание.

Но зад това обещание стои нещо много по-дълбоко. Не просто стратегия за външна политика. А опит за пренареждане на самото разбиране за власт. Ако досега властта се измерваше с това колко можеш да принудиш другите, Китай започва да предлага друга метрика – колко можеш да ги убедиш, че няма да ги разклатиш.

И тук напрежението едва започва да се натрупва.

Стабилността като инструмент, а не като обещание

Това, което Китай прави в момента, не е просто дипломатическа игра с думи. То е внимателно конструирана архитектура на възприятията, в която стабилността се превръща в геополитически ресурс. Не като нещо абстрактно, а като нещо измеримо, осезаемо, почти материално. И това променя начина, по който държавите започват да изчисляват своите интереси.

Защото стабилността, в китайската интерпретация, не означава липса на конфликти. Означава контрол върху тяхната интензивност. Означава предсказуемост на последствията. Означава способността да планираш, дори когато средата около теб е напрегната. Това е много по-практична дефиниция от класическите западни формули, които често се разпадат при първия сериозен сблъсък на интереси.

Именно тук се появява същинската разлика между подхода на Китай и този на Съединени американски щати. Вашингтон продължава да мисли стабилността като резултат от доминация. Ако контролираш системата, тя ще бъде стабилна. Ако има отклонение, то трябва да бъде коригирано – чрез санкции, чрез натиск, чрез демонстрация на сила. Това е логика, която работеше в свят с ясно изразен център. Но в свят, който вече не е еднополюсен, тя започва да създава повече напрежение, отколкото ред.

Китай избира друга линия. Той не се опитва да контролира системата изцяло, защото знае, че това вече е невъзможно. Вместо това се опитва да намали степента на хаоса в нея. Да създаде острови на предсказуемост. Да предложи рамки, в които различни държави могат да взаимодействат без да бъдат принуждавани да избират страна във всеки конфликт.

Това не е алтруизъм. Това е изключително прагматичен ход. Защото всяка зона на предсказуемост автоматично се превръща в зона на икономическа активност. А всяка зона на икономическа активност, в която Китай има присъствие, укрепва неговата позиция в глобалната система. Така стабилността започва да генерира влияние, без да се налага да бъде налагана със сила.

Този механизъм е особено видим в отношенията с държавите от Глобалния юг. Там, където западните политики често са свързани с условия, реформи, политически изисквания, Китай предлага нещо различно – сделки без идеологически пакет. Това не означава, че тези сделки са равнопоставени или че не създават зависимости. Но означава, че те не идват с публичен натиск върху вътрешната политика на партньорите.

И в много случаи това е достатъчно.

Защото за редица държави изборът не е между идеална и лоша система. Изборът е между натиск и пространство за маневриране. Китай предлага второто. И това постепенно започва да променя географията на подкрепата. Не чрез шумни съюзи, а чрез натрупване на зависимости, които не се афишират, но действат.

В този контекст инициативите за глобално управление, които Пекин лансира, придобиват нов смисъл. Те не са просто дипломатически документи. Те са опит да се формализира една практика, която вече се изгражда на терен. Практика, в която правилата не се налагат едностранно, а се договарят така, че да не блокират икономическите процеси.

Това е особено важно в момент, когато глобалната икономика започва да се фрагментира. Санкционните режими, търговските ограничения, технологичните бариери – всичко това разкъсва системата на части. Китай разбира, че ако този процес се задълбочи, той ще загуби повече от всеки друг. И затова се опитва да го забави. Не чрез конфронтация, а чрез предлагане на алтернативни канали за взаимодействие.

Тук се появява една по-дълбока линия, която често остава извън публичния дебат. Китай не просто реагира на действията на Съединените щати. Той се опитва да изпревари тяхната логика. Да създаде условия, при които държавите да започнат да виждат в стабилността не просто комфорт, а необходимост. И когато това се случи, самата идея за силова политика започва да губи своята привлекателност.

Но този процес не е безпроблемен. Защото стабилността, която Китай предлага, има своята цена. Тя изисква приемане на определени правила. Изисква адаптиране към една система, в която Пекин играе все по-централна роля. И макар тази роля да не е формулирана като доминация, тя постепенно започва да се усеща като такава.

Това създава напрежение, което не винаги е видимо. Държавите искат стабилност, но не искат зависимост. Искат предсказуемост, но не искат да губят автономия. И в този баланс Китай трябва да бъде изключително внимателен. Защото всяка грешка може да разруши образа, който толкова внимателно изгражда.

И тук се крие най-голямото предизвикателство. Да бъдеш възприеман като стабилен, без да бъдеш възприеман като доминиращ. Да създаваш зависимости, без те да изглеждат като такива. Да влияеш, без да изглежда, че налагаш воля.

Това е тънка линия. И тя не може да бъде поддържана безкрайно лесно.

Но засега Китай успява да върви по нея.

И именно това започва да променя играта.

Когато стабилността се превърне в зависимост

Има един момент, в който внимателно изгражданият образ започва да придобива собствена тежест и да влияе не само на това как другите те възприемат, а и на това как ти самият трябва да се държиш. Именно до такава точка постепенно достига Китай. След като години наред настоява, че е носител на предсказуемост, че не налага модели, че не се намесва, той вече не може лесно да си позволи да наруши тази линия. Всяко отклонение веднага ще бъде разчетено като слабост или като лицемерие. И тук стабилността, която Китай продава на света, започва да се превръща в собствено ограничение.

Това не е абстрактен проблем. Това е много конкретно стратегическо напрежение. Защото реалният свят не позволява дълго време да останеш само наблюдател. Конфликтите се задълбочават, регионалните кризи се преплитат, икономическите сътресения се превръщат в политически. И във всяка от тези ситуации от Китай все по-често се очаква не просто да предлага рамка, а да взема страна. Да действа. Да влияе пряко.

Но всяко такова действие носи риск. Ако се намеси твърде открито, ще разруши внимателно изградения образ на сила, която не налага волята си. Ако остане пасивен, ще започне да изглежда като играч, който се възползва от системата, без да поема отговорност за нейната стабилност. Това е класическа дилема, но в китайския случай тя е изострена от самата стратегия, която Пекин избра.

На този фон поведението на Съединени американски щати започва да придобива ново значение. Не защото Вашингтон внезапно е станал по-ефективен, а защото неговата непредсказуемост започва да поставя Китай в неудобна позиция. Всеки нов санкционен режим, всяко едностранно решение, всяка военна ескалация създават ситуация, в която Пекин трябва да реагира, но без да изглежда, че влиза в директна конфронтация.

Това е особено ясно в икономическата сфера. Китайската икономика остава дълбоко зависима от глобалните пазари, от достъпа до технологии, от стабилността на търговските маршрути. В същото време тя се опитва да намали тази зависимост, да изгради вътрешни резерви, да диверсифицира партньорствата си. Но този процес не може да бъде бърз. И в този преходен период Китай е едновременно силен и уязвим.

Именно тази двойственост започва да се усеща все по-ясно от останалите държави. Те виждат възможност в сътрудничеството с Китай, но също така усещат и неговите ограничения. Разбират, че стабилността, която Пекин предлага, не е безусловна. Че тя зависи от това доколко самият Китай успява да запази баланса между външния натиск и вътрешните си нужди.

Тук се появява и един по-дълбок процес, който не винаги е видим на повърхността. Постепенно започва да се формира нов тип зависимост – не основана на военна сила или политически контрол, а на икономическа и системна свързаност. Държавите, които се включват в китайските инициативи, които разчитат на китайски инвестиции, които интегрират своите икономики с китайската, започват да се адаптират към логиката, която Пекин предлага.

Това не е насилствен процес. Но той е реален.

И тук възниква въпросът, който все още не е зададен открито, но постепенно започва да се оформя. Ако стабилността, която Китай предлага, изисква определен тип поведение, определен тип решения, определен тип икономическа ориентация, доколко тя остава неутрална? Доколко тя наистина е алтернатива на натиска, а не негова по-мека форма?

Това е въпрос, който ще става все по-важен, особено за Европа. Защото европейските държави се намират в ситуация, в която трябва да балансират между различни центрове на влияние. Те не могат да си позволят да се откъснат от Съединени американски щати, но също така не могат да игнорират възможностите, които предлага Китай. И в този баланс всяка форма на стабилност е ценна, но всяка форма на зависимост е риск.

Това прави китайската стратегия едновременно привлекателна и подозрителна. Привлекателна, защото предлага изход от хаоса. Подозрителна, защото този изход може да има цена, която не е ясно формулирана.

И точно тук напрежението започва да се натрупва не само между големите сили, а и вътре в самите общества. Между желанието за сигурност и страха от загуба на контрол. Между необходимостта от стабилност и инстинкта за автономия.

Китай се движи внимателно в това пространство. Но самото пространство става все по-тясно.

И всяка следваща стъпка ще бъде по-трудна от предишната.

Линията, отвъд която стабилността вече не успокоява

Колкото по-дълго Китай настоява, че е фактор на стабилност, толкова по-ясно започва да се вижда, че тази стабилност има граници. Не формални, не обявени, а структурни. Те не са поставени от някакъв външен натиск, а от самата природа на системата, в която Пекин се опитва да действа. Защото глобалният ред, такъв какъвто беше изграден през последните десетилетия, вече не може да бъде просто „успокояван“. Той се променя отвътре, разпада се на зони, в които различни логики започват да се сблъскват.

И в този процес стабилността престава да бъде универсално решение. Тя се превръща в локално явление. В нещо, което може да съществува на едно място, но да бъде подкопано на друго. Китай може да създава предсказуемост в определени икономически коридори, да поддържа баланс в конкретни отношения, да предлага рамки, които работят за част от света. Но той не може да контролира общата динамика. Не може да спре натрупването на напрежение в други части на системата.

Това създава усещане за фрагментирана стабилност. За свят, в който има острови на ред, но океанът около тях става все по-бурен. И колкото повече този океан се надига, толкова по-трудно става за самите острови да останат изолирани от него.

Тук се появява една нова линия на напрежение, която не беше толкова видима в началото. Китай започва да бъде оценяван не само по това какво предлага, а и по това какво не може да предотврати. Всяка нова криза, всяка ескалация, всяко разпадане на договорености поставя под въпрос неговата роля. Не защото той е отговорен за тях, а защото сам се е позиционирал като сила, която трябва да носи стабилност.

И това постепенно променя очакванията към него.

Вече не е достатъчно да не се намесваш. Започва да се очаква да можеш да влияеш. Да можеш да успокояваш ситуации, които излизат извън контрола на други. Да можеш да бъдеш посредник, гарант, балансьор. Но всяка от тези роли изисква активност. Изисква намеса, дори когато тя е прикрита.

Това е моментът, в който китайската стратегия започва да се сблъсква със собствените си ограничения. Защото колкото повече се включва в управлението на кризи, толкова по-малко може да поддържа образа на неутрален играч. И колкото повече се опитва да остане неутрален, толкова повече рискува да бъде възприет като неефективен.

Паралелно с това поведението на Съединени американски щати продължава да усложнява средата. Не толкова чрез конкретни действия, колкото чрез самата си логика. Логика, която приема конфликта като инструмент, а нестабилността като управляем ресурс. В такава среда всяка стратегия, която залага на предсказуемост, неизбежно се оказва под натиск.

Това води до една постепенна, но много съществена трансформация. Китай започва да бъде принуждаван да мисли не само как да поддържа стабилност, но и как да реагира на нестабилност, която не контролира. Да се адаптира към среда, в която неговият модел не е доминиращ, а съжителства с други, често противоположни логики.

И тук се появява онова усещане за напрежение, което не може да бъде скрито зад дипломатически формули. Усещане, че системата се движи към точка, в която различните модели вече няма да могат да съществуват паралелно без сериозни сблъсъци. Не непременно военни, но достатъчно дълбоки, за да променят правилата на играта.

В този контекст стабилността, която Китай предлага, започва да изглежда не като решение, а като временно забавяне. Като опит да се отложи моментът, в който системата ще трябва да се пренареди по нов начин. Това не я прави безсмислена. Напротив. Тя остава изключително ценна за всички, които искат да избегнат резки сътресения.

Но същевременно поставя въпроса колко дълго може да бъде поддържана.

Защото всяка стабилност, която не се подкрепя от обща рамка, рано или късно започва да се разпада под натиска на външни сили. И колкото повече тези сили се усилват, толкова по-трудно става да се запази балансът.

Китай все още се движи уверено в тази среда. Все още успява да предлага алтернативи, да изгражда връзки, да поддържа образа си на предсказуем партньор. Но самата среда се променя по-бързо, отколкото този образ може да се адаптира.

И това създава усещане, че следващият етап няма да бъде просто продължение на сегашния.

А нещо много по-рязко.

Когато стабилността започне да тежи

В един момент всяка стратегия достига до точка, в която започва да носи не само предимства, но и тежест. Това, което Китай изгради като образ през последните години – образ на предсказуемост, на въздържане, на внимателно движение през глобалните напрежения – постепенно започва да се превръща в нещо, което го задължава. Не просто го описва, а го ограничава.

Защото стабилността не е неутрална позиция. Тя изисква постоянство. Изисква способност да удържаш средата около себе си, дори когато тя се разклаща. И когато самият ти си този, който твърди, че може да го прави, всяко разклащане започва да изглежда като твой неуспех, независимо дали си го предизвикал.

Точно тук се появява онова напрежение, което не може да бъде скрито зад внимателни формулировки. Китай не може да си позволи да бъде просто участник в системата. Той вече е възприеман като фактор, който трябва да я стабилизира. Но системата, в която действа, все по-малко подлежи на стабилизиране в класическия смисъл.

И това създава едно усещане за изместване. За ситуация, в която самият инструмент започва да губи ефективността си, не защото е грешен, а защото средата около него се е променила прекалено бързо. Стабилността работи, когато има какво да бъде стабилизирано. Когато рамките са ясни, когато напреженията са управляеми, когато актьорите споделят поне минимален интерес от поддържане на реда.

Но когато самият ред започне да се разпада, стабилността се превръща в усилие за задържане на нещо, което вече се изплъзва.

Това не означава, че китайската стратегия се проваля. Означава, че тя навлиза в етап, в който ще трябва да се променя. Да излезе от зоната на относителния комфорт, в която въздържането беше достатъчно. Да започне да взема решения, които носят по-голям риск. Да влиза в ситуации, в които не може да остане в сянка.

И точно тук се появява онова, което прави цялата картина по-непредсказуема. Защото всяка по-активна роля на Китай неизбежно ще бъде възприета като предизвикателство от Съединени американски щати. Не защото Пекин ще го търси, а защото самата логика на системата ще го изисква. И колкото повече Китай се опитва да бъде фактор на стабилност, толкова повече ще бъде въвличан в конфликти, които подкопават тази стабилност.

Това е затворен кръг, който тепърва ще се затяга.

От едната страна стои необходимостта да се поддържа работеща глобална икономика. От другата – реалността на свят, който все по-често се движи чрез разриви, а не чрез свързаност. Между тези две сили Китай ще трябва да намери начин да се движи, без да изгуби онова, което му дава предимство.

Но самият факт, че трябва да го прави, вече показва, че етапът на относителна яснота е приключил.

Светът започва да влиза в зона, в която стабилността няма да бъде даденост, нито дори обещание. Тя ще бъде временен резултат от непрекъснато напрежение. Нещо, което се постига за кратко, след което отново се разпада. И в такава среда ролята на Китай няма да бъде да предлага окончателни решения, а да участва в процес, който няма финална форма.

Това променя и самия смисъл на стратегията. От опит да се изгради устойчив ред, тя постепенно се превръща в опит да се управлява нестабилност, без тя да прерасне в катастрофа. Това е по-трудна задача. По-несигурна. И много по-малко благодарна.

Но именно в нея Китай вече се намира.

И въпросът не е дали ще продължи да настоява, че е фактор на стабилност.

А дали самата идея за стабилност ще остане достатъчно силна, за да бъде използвана като инструмент в свят, който все по-малко вярва в нея.