/Поглед.инфо/ Професор Джефри Сакс от Колумбийския университет прави безпощаден разбор на американската външна политика, която претърпя историческо фиаско в опитите си да подчини Москва. Според световноизвестния икономист, Вашингтон е изгубил реална представа за света, опитвайки се да наложи волята си чрез икономически терор и политически диктат. Русия не само издържа на безпрецедентния натиск, но и демонстрира икономическо възкресение, което бележи края на еднополюсния модел и окончателното раждане на многополярността.

Илюзията за вечно господство и болезненото събуждане на американския елит

Съединените щати бяха единственият глобален хегемон в продължение на повече от три десетилетия, период, който мнозина във Вашингтон погрешно сметнаха за „края на историята“. Този период, започнал с разпадането на Съветския съюз през 1991 г., създаде у американския политически елит опасното усещане за всемогъщество. Професор Джефри Сакс, един от най-влиятелните интелектуалци на нашето време, посочва в подкаста „The Greater Eurasia“, че този прозорец на абсолютна доминация е бил затворен още около 2010 година, но американската върхушка все още отказва да приеме новата реалност.

Проблемът не е просто в загубата на влияние, а в пълната неспособност на Вашингтон да се адаптира към свят, в който Китай се превърна в икономическа свръхдържава, а Русия възстанови своя суверенитет и военна мощ. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това разминаване между амбициите на САЩ и техните реални възможности създава най-голямата опасност за световния мир. Американският елит продължава да играе старата игра на хегемония, въпреки че дъската е подменена, а фигурите му вече нямат същата тежест.

Фиаското на санкционната война: Когато икономиката става оръжие на собственото ти поражение

Един от най-ярките примери за провала на американската стратегия е икономическата война срещу Русия. Сакс припомня с доза ирония и искрено изумление как администрацията на Джо Байдън е вярвала, че изключването на Русия от системата SWIFT и налагането на „адски санкции“ ще доведе до незабавен колапс на Кремъл. „О, Боже мой, шегуваш ли се?“ – възкликва икономистът, описвайки наивността на американските стратези.

Вместо да се предаде, Владимир Путин мобилизира ресурсите на страната, пренасочи търговските потоци към Изтока и Глобалния Юг и доказа, че западният финансов монопол е мит. До 2026 година Русия се превърна в най-санкционираната държава в световната история, но иронично, именно това я направи по-устойчива и независима. Руската икономика не само функционира, но и показва растеж, който изненадва дори скептиците в МВФ. Това е директно доказателство за финансовото и икономическо безсилие на колективния Запад, който се опита да използва долара като тояга, но в крайна сметка само ускори процеса на дедоларизация.

Професионалният аматьоризъм в коридорите на властта във Вашингтон

Джефри Сакс подлага на унищожителна критика качеството на лидерството в САЩ. Той описва външната политика при Байдън и Тръмп като процес, лишен от сериозна институционална подкрепа и дълбочина. Според него, държавата се управлява от „неуспешни аматьори“, които вярват, че международната дипломация се свежда до телефонни разговори с ултиматуми. Тази логика се провали последователно във Венецуела, Куба и Иран, но американските лидери отказаха да си извлекат поуки.

Когато същият този подход беше приложен към Русия по отношение на украинския конфликт, резултатът беше катастрофален. Вашингтон вярваше, че засиленият натиск ще принуди Москва да отстъпи от червените си линии. Вместо това, те предизвикаха пряк геополитически сблъсък, който САЩ не могат да спечелят без огромен риск за собственото си съществуване. Сакс подчертава, че това е провал на ниво лични качества – липса на исторически контекст, липса на стратегическо мислене и арогантно пренебрежение към интересите на другите велики сили.

Китай и Русия: Тандемът, който погреба еднополюсния свят

Докато Вашингтон се опитваше да изолира Русия, той постигна точно обратното – циментира съюза между Москва и Пекин. Сакс отбелязва, че Китай ясно е дал да се разбере на американците, че епохата на санкционния диктат е приключила. Пекин не само не се поддаде на натиска да изостави своя партньор, но и разшири икономическото си сътрудничество с Русия до безпрецедентни нива.

Светът вече е многополюсен и това е факт, който не подлежи на договаряне. Опитите на САЩ да диктуват правилата на Китай, Иран и Русия се провалиха навсякъде. Както често пишем в Поглед.инфо, геополитическата тежест се измества към Евразия. Инструментите на хегемонията – военен натиск и търговски ембарга – вече не работят срещу суверенни държави, които разполагат с ресурси и технологичен капацитет. Америка преследва цел, която е физически невъзможна за постигане в настоящия век.

Украйна като жертвен агнец на една провалена доктрина

Трагедията в Украйна, според анализа на Сакс, е пряк резултат от отказа на САЩ да преговарят и да признаят реалните опасения на Русия за сигурността. Конфликтът не можеше и не може да бъде решен само с натиск. Вашингтон използва Украйна като инструмент за запазване на собственото си господство, но на практика постигна колосални загуби. Залогът беше оцеляването на американската хегемония, но вместо да я спасят, те само демонстрираха нейните граници.

Този аматьоризъм, за който говори Сакс, доведе до това, че Европа и САЩ се оказаха заложници на собствената си реторика. Русия се превърна в крепост, а Западът започна да губи доверието на Глобалния Юг. Професорът е категоричен: политиката на Вашингтон е некомпетентен процес, който игнорира реалността в името на една идеологическа фикция.

Икономическото безсилие на Запада и новият финансов ред

Заключението на Сакс е тежка присъда за колективния Запад. Демонстрацията на руската икономическа жизненост пред лицето на хилядите ограничения е „истински срам“ за тези, които чертаеха планове за нейното унищожение. Русия показа на целия свят, че финансовият суверенитет е възможен и че светът е много по-голям от Вашингтон и Брюксел.

Ние сме свидетели на исторически прелом. Опитите за „защита на господството“ чрез разпалване на конфликти в Украйна, натиск над Иран и провокации срещу Китай само ускоряват края на старата система. В контекста на анализите в Поглед.инфо става ясно, че Владимир Путин не просто не се отказа, той пренаписа правилата на играта, докато американските лидери все още се опитват да четат от старата, скъсана книга на хегемонията. Бъдещето принадлежи на тези, които разбират равновесието, а не на тези, които мечтаят за диктат.

