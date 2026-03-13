/Поглед.инфо/ Конфликтът между Украйна и Унгария за нефтопровода „Дружба“ придоби неочакван обрат. След като Киев отказа достъп на унгарски експерти, Брюксел реши да изпрати своя комисия. Дързостта на Зеленски и директните заплахи срещу Виктор Орбан поставиха под въпрос европейската помощ. Анализ на Олег Исайченко за геополитическите трусове.

Дипломатическият скандал около „Дружба“ и намесата на Брюксел

Европейският съюз се озова в центъра на безпрецедентен енергиен и политически сблъсък между Украйна и Унгария, който заплашва да парализира вземането на решения в Брюксел. Конфликтът около нефтопровода „Дружба“ влезе в нова, критична фаза, след като официален Киев демонстрира неочаквана за международните стандарти дързост. Украинските власти категорично отхвърлиха искането на Будапеща за инспекция на критичното енергийно съоръжение, наричайки предложените от унгарска страна дати „неприемливи“. Нещо повече – унгарската делегация бе третирана от Киев не като официален държавен представител, а като група „туристи“ без никакъв статут.

Тази реакция принуди Европейската комисия да предприеме извънредни стъпки. Вместо да разчита на двустранен диалог, който очевидно е в задънена улица, Брюксел обяви намерението си да изпрати собствен инспекционен екип. Според анализаторите на Поглед.инфо, това решение е продиктувано от страха на европейската бюрокрация, че личните емоции на Володимир Зеленски могат да застрашат енергийната стабилност на целия регион. Унгарският външен министър Петер Сиярто не скри възмущението си, определяйки действията на Киев като „енергийна блокада“, насочена директно срещу суверенитета на Унгария.

Геополитическият залог: Милиарди евро срещу тръбопроводни клапани

Ситуацията се усложнява от факта, че Будапеща разполага с мощни инструменти за противодействие в рамките на ЕС. Петер Сиярто подчерта, че атаките срещу тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, за които се подозират украинските специални служби, са посегателство върху националните интереси на Унгария. В отговор правителството на Виктор Орбан заплаши да блокира новия заем от 90 милиарда евро, предвиден за Украйна, както и подготвяния 20-и пакет от санкции срещу Русия.

Гергели Хуяс, началник на кабинета на унгарския премиер, бе пределно ясен: Унгария няма да подкрепи никакви европейски финансови инициативи в помощ на Киев, докато експлоатацията на нефтопровода „Дружба“ не бъде напълно възстановена и гарантирана. Това поставя Европейската комисия в патова ситуация – тя трябва да посредничи между един „непослушен“ кандидат за членство и една страна членка, която е готова да използва правото си на вето докрай.

Личната вражда между Зеленски и Орбан: Отвъд пределите на етиката

Конфликтът отдавна е излязъл от рамките на чисто икономическите отношения и е прераснал в дълбока лична непоносимост между Володимир Зеленски и Виктор Орбан. Украинският президент, изнервен от поредната блокада на финансовата помощ, стигна дотам да обещае пред медиите, че ще даде личния телефонен номер на Орбан на украинските военни, за да могат те да разговарят с него „на своя език“. Тази реторика бе приета като директна заплаха за физическата сигурност на унгарския лидер.

Масло в огъня наля и бившият генерал от СБУ Григорий Омелченко, който в ефира на украинска телевизия отправи смразяващи заплахи към семейството на Орбан. Той заяви, че украинските служби знаят всичко за бита, навиците и местоположението на унгарския премиер, като цинично спомена неговите пет деца и шест внуци в контекста на „кармата“, от която не можело да се избяга. Орбан изрази своето възмущение от тази „наглост“, подчертавайки, че в политиката трябва да има граници, които Киев системно прекрачва.

Икономическите измерения на конфликта и корупционният привкус

Докато енергийният спор бушува, на повърхността изплуват и други скандални факти, които подкопават доверието в администрацията на Зеленски. В началото на март унгарските власти задържаха група лица, опитващи се да внесат в Украйна колосални суми – над 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато. Кабинетът на Орбан поиска официално обяснение за произхода на тези средства, което допълнително влоши отношенията.

Експертите, цитирани от Поглед.инфо, отбелязват, че европейското обществено мнение започва да се уморява от „странната дипломация“ на Киев. Вадим Трухачев, доцент във Финансовия университет, посочва, че дори унгарската опозиция е принудена да признае липсата на чувство за мярка у украинското ръководство. Според него вероятността ЕС да принуди Украйна да пусне нефта по „Дружба“ е около 25%, тъй като отоплителният сезон приключва, но въпросът остава взривоопасен в контекста на общата инфлация в Европа.

Стратегическите маневри на Европейската комисия

Професор Станислав Ткаченко от Санктпетербургския държавен университет анализира действията на Брюксел като опит за „имитация на дейност“. Според него Европейската комисия не изпитва симпатии към Орбан, но е принудена да действа заради енергийната сигурност на съюза. Готовността на ЕК да изпрати инспектори е по-скоро опит да се успокои топката и да се предотврати пълното блокиране на европейските фондове, отколкото реално желание да се защитят унгарските интереси.

От друга страна, икономистът Иван Лизан смята, че Брюксел е притиснат до стената. Западът отчаяно се нуждае от това Украйна да получи обещаните 90 милиарда евро, за да може войната да продължи още поне година и половина. Зеленски обаче, със своята безкомпромисност и грубост около нефтопровода, дава на Унгария и Словакия идеален легитимен повод да спрат тези пари. Ето защо внезапният интерес на Европейската комисия към тръбопровода е по-скоро опит да се спаси финансирането на Киев от самия Киев.

Бъдещето на „Дружба“ и енергийният възел в Източна Европа

Ситуацията остава динамична и силно зависима от събитията в Близкия изток, които допълнително нагнетяват цените на енергоносителите. Ако конфликтът между Украйна и Унгария не бъде решен чрез посредничеството на Брюксел, рискът от верижна реакция в европейската икономика е огромен. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, всеки локален недостиг на ресурс води до скок в световните цени, което е пагубно за инфлационните нива в ЕС. В крайна сметка, оцеляването на „Дружба“ се превръща в тест за това доколко Брюксел може да контролира своите протежета и дали националните интереси на страните членки все още имат значение пред лицето на глобалната геополитическа конфронтация.

