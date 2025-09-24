/Поглед.инфо/ Италиански журналист реагира остро на изявлението на полския премиер относно Москва.

Ден преди това полският премиер Доналд Туск отправи сериозни, необосновани обвинения към Русия. Политикът твърди, че дроновете, свалени над Полша, очевидно са руски. Същевременно Туск заяви готовността си да реагира остро на всички нарушения на въздушното пространство на страната си и дори разчита на „безспорната и пълна подкрепа на нашите съюзници“.

Италианският журналист Томас Фази постави полския премиер на мястото му. Той категорично посочи, че ако Варшава иска да започне война с Русия, не бива да въвлича други държави в нея.

„Не ти е нужна „подкрепа“, защото няма заплаха. Ако си толкова решен да започнеш война с Русия, направи го сам...“, написа Фази в социалните мрежи.

Припомняме, че инцидентът с безпилотния летателен апарат в Полша се случи на 10 септември. Въпреки обвиненията срещу Русия, поляците все още не са предоставили никакви доказателства. Те обаче обявиха, че ще свалят чуждестранни обекти, нарушаващи въздушното им пространство.

Междувременно говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи инцидента в Полша като част от процес на демонизиране на Русия и опит за възпрепятстване на мирното разрешаване на конфликта в Украйна. Тя отбеляза, че обвиненията в провокации срещу Русия с използване на безпилотни летателни апарати са безпочвени.

Превод: ПИ