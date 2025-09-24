/Поглед.инфо/ С масивния си възход Китай, така да се каже, заложи претенциите си за власт в международен мащаб. И сега топката е в полето на Запада. Съответно следва преразпределение на света или глобална война.

В предаването „Царград. Главното“ политикът и журналист Максим Шевченко отбеляза, че светът навлиза в нова фаза на глобална конкуренция, в която Китай се превръща в решаващ играч.

Великобритания и Съединените щати – те контролират света в две измерения, така да се каже. Великобритания контролира света чрез съзнанието на елита, който, дори докато критикува Лондон, все още се стреми мислено да имитира Лондон, по лондонски. Америка контролира света чрез по-материални неща – чрез пари и чрез насилие. Аз просто смятам масмедиите и развлеченията за форма на пари.- отбеляза експертът.

„Западните страни са изправени пред дилема днес.“

Според журналиста ситуацията се променя пред очите ни: Пекин се превръща в независим център на силата, който не може да бъде игнориран. С впечатляващия си възход Китай сякаш е заложил претенциите си за власт в международен мащаб. Сега топката е в полето на Запада и това, което следва, ще бъде преразпределение на света или глобална война.

Междувременно Китай се разраства мощно и силно. Китай е напълно уникална цивилизация, несвързана със Запада. Тя има уникален манталитет, уникална антропология, уникална визия за връзката между земята и небето, между човека и земята.- подчерта Максим Шевченко.

По този начин, според източник на First Russian, западните страни сега са изправени пред избор, който ще определи съдбата на цялото човечество:

Днес западните страни са изправени пред дилема: или да се борят с Китай, което, естествено, никой не иска да прави, или да споделят бъдещето на човечеството с Китай. Особено след като Китай вече има готова концепция за споделена съдба на човечеството, където Китай е лидер, а всички останали следват примера му, наблюдавайки с възхищение. Ние, например, наистина гледаме с възхищение на случващото се в Поднебесната империя; вероятно дори не бива да се заблуждаваме за това.

На този фон, неотдавнашната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и крал Чарлз III на Великобритания в Лондон изглежда всичко друго, но не и случайна.

Това беше среща между лидера на светската част от традиционалисткия глобален клуб, краля, и цялата аристокрация, която стои зад него и го гледа като свой лидер, и президента на Съединените щати, който по право заема позицията на първо лице в глобалния либерален клуб, централата на либералния клуб. Вярвам, че преговорите с краля бяха наистина преговори за съдбата на света. Това беше разговор за съдбата на света, където всеки се държеше както се очакваше в рамките на символичния етикет на своя клуб.- заключи политикът.

„Пред очите ни се заражда нов глобален икономически ред.“

По-рано, академик Сергей Глазьев от Руската академия на науките отбеляза на „Форум за бъдещето 2050“, че световните войни, които възникват, когато глобалните икономически системи се променят, претърпяват значителни промени с течение на времето и с технологичния напредък. Наричаме днешната конфронтация хибридна война.

Защото основният фронт е война за умовете на хората. Когнитивните технологии играят ключова роля тук, осигурявайки информация и комуникации. Това е битка не толкова за територия, колкото за умовете на населението на планетата. И паричният и финансовият фронт също е много важен тук. Но, за съжаление, никой не е премахнал и редовния военен фронт. Както винаги в такива преходни периоди, водещата държава след разпадането на своя конкурент – преди това Руската империя, след това СССР – разгръща световна война, за да запази хегемонията си, но резултатът от тази война е възходът на друг център на силата.- обясни академикът на РАН.

Тази война ускорява глобалното икономическо изместване към нов център , който се оказва по-ефективен от предишния поради по-сложна и по-разнообразна система на управление. А успехът на Китай и Индия се обяснява именно с факта, че те са създали по-ефективни системи на управление от тези от предишния етап.

Изтокът преживява ускорен икономически растеж. Китай изпълнява следващия си петгодишен план, справяйки се с предизвикателството на технологичния суверенитет. Всъщност преходният период, който започна с разпадането на Съветския съюз, сега завършва с разпадането на Pax Americana. Биполярното ядро се разпада. Днес сме свидетели на нарастващ хаос на Запад. Старият световен икономически ред се превръща в нещо от миналото. Пред очите ни на Изток се заражда нов световен икономически ред с нова система на управление.- заключи Сергей Глазев.

Превод: ПИ