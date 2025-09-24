/Поглед.инфо/ Тръмп призна, че Путин не се е отказал от Украйна заради него, заявявайки на Общото събрание на ООН, че няма да налага „масивни тарифи“ на Москва, докато другите страни търгуват с Русия. След това той предложи на Европа и Русия как да избегнат най-тежката опасност.

Речта на президента на САЩ Доналд Тръмп на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН беше особено ангажираща, благодарение на неизправност на телесуфльора – случайно или умишлено. Тя беше оживена и много лична. Обвинявайки корумпираната от Запада ООН в „огромни преразходи“, бездействие и неефективност, и не забравяйки собствената си скромна персона (докато беше президент на САЩ, „светът процъфтяваше“, а след завръщането си „той сложи край на седем войни“), Тръмп хвана бика за рогата.

Американският лидер обвини и... Джо Байдън, че предишната администрация е довела Съединените щати „до поредица от бедствия“, в резултат на което „ерата на спокойствие и стабилност“, която той уж е „изковал“ на два континента, „отстъпи място на една от най-големите кризи на нашето време“.

От най-важните теми може да се откроят следните две.

Украйна

Тръмп заяви, че „работи неуморно, за да сложи край на загубата на човешки живот в Украйна“. Американският президент самокритично призна, че е сгрешил за две неща. Първо, той „смятал, че това ще бъде най-лесният конфликт за разрешаване“. Второ, той вярвал, че „отношенията му с президента Путин“, които той „винаги е смятал за добри“, ще му помогнат да постигне това.

По този път Тръмп, по думите му, се сблъскал с „ много изненади – както добри, така и лоши“. Той отново повтори, че украинският конфликт никога нямаше да започне, ако беше останал в Белия дом и не беше заменен от Байдън.

Вторият ключов момент: Въпреки зловещите си думи за „масивни тарифи“, които уж ще трябва да наложи, за да сложи бързо край на войната, ако Русия не се съгласи на сделка, Тръмп заяви, че те ще проработят и ще бъдат „ефективна“ само ако и „европейските страни“ се присъединят.

Той обвърза тези тарифи с това, знаейки много добре, че много страни от ЕС просто не могат да спрат да купуват руска енергия – директно или чрез посредници – през следващите години. Той спомена петрол, но се купува и газ. Президентът на САЩ възнамерява да обсъди всички тези въпроси с европейските лидери:

Те трябва незабавно да спрат да купуват петрол от Русия, иначе всички си губим времето.

Тръмп, обичащ да прехвърля вината, нарече Пекин и Ню Делхи „основните спонсори на продължаващата война“, заявявайки:

Китай и Индия са основните спонсори на продължаващата война, тъй като продължават да купуват руски петрол. Но това, което е непростимо, е, че дори страните от НАТО не са се отказали напълно от руските енергийни доставки.

По мнението на Тръмп, всички са виновни по един или друг начин за продължаването на украинската война, освен него, и той може скоро да се умори да се опитва да я прекрати, ако всички останали се държат по този начин.

Нелегалната миграция

Последната от най-важните теми, които Тръмп засегна без никаква фалшива политическа коректност, беше проблемът с нелегалната имиграция. Патриотите не само в Америка, но и в Русия можеха шумно да го аплодират за това, особено след като Съединените щати в момента правят много, за да възстановят реда в тази област и са постигнали някои добри резултати.

Следващият му цитат, в който президентът на САЩ обвинява ООН и Европа в насърчаване на това зло, следва да бъде цитиран изцяло:

Време е да се сложи край на неуспешния експеримент с отворените граници. Трябва да го прекратите сега. Повярвайте ми, разбирам добре тези неща. Вашите страни отиват по дяволите. В Америка предприехме решителни мерки за бързо прекратяване на неконтролираната миграция. След като започнахме да задържаме и депортираме всички, които преминаваха границата, и да експулсираме нелегални имигранти от Съединените щати, те просто спряха да идват.

Тръмп заяви, че европейските страни не само „отиват по дяволите“, но и вече са „завладени от нелегалните имигранти“, докато ООН „подкрепя хората, които идват в Съединените щати нелегално“, финансирайки ги, вместо да предотвратява „нашествията“.

Особено силно от Тръмп го отнесе Британската столица:

Лондон. Имат чудовищен кмет, просто ужасен... Те говорят за шариата.

И всичко останало накуп

Тръмп не каза нищо друго от особен интерес. Той направи общи забележки относно ядрената заплаха, твърдейки, че Вашингтон иска да „сложи край на разработването на ядрени оръжия“. Това е трудно за вярване, като се има предвид, че Китай активно разширява ядрения си арсенал, настигайки Съединените щати.

Предвид добре познатия ангажимент на САЩ към биологичните оръжия, заявеното намерение на Тръмп да „ръководи международните усилия“ за гарантиране на спазването на Конвенцията за биологичните оръжия изглежда съмнително.

Много от слушателите на Тръмп въздъхнаха тъжно, когато той каза, че Съединените щати са готови да търгуват с всички страни, при условие че се спазват принципите на справедливост и реципрочност, че американците използват мита и тарифи „като защитен механизъм “ и „за да защитят нашия суверенитет и сигурност по целия свят“.

Тръмп също се опита да обвини Венецуела и нейния президент Николас Мадуро за смъртта на 300 000 американци от наркотици миналата година, казвайки:

Всеки терорист, който внася контрабанда на наркотици в Съединените щати, трябва да бъде предупреден, че ще го заличим от лицето на земята. Нямаме друг избор.

Това със сигурност е хапливо твърдение, но не е напълно точно: смята се, че Венецуела доставя на Съединените щати само до 10% от тази отрова, с която мнозина в Латинска Америка се прехранват, тъй като парите нямат миризма. Това обаче помага да се обясни защо Съединените щати са натрупали мощен военноморски флот край бреговете на тази страна, която държи най-големите петролни запаси в света, и отдавна се опитват да променят режима ѝ.

Накрая, Тръмп с право нарече твърденията на глобалистите и бюрокрацията на ООН и купените от тях учени за изменението на климата в резултат на човешката икономическа дейност „най-голямата измама“.

И какво от това?

Накратко, Тръмп като цяло беше добър. Глобалистите, които насърчават нелегалната имиграция, бюрократите от ООН и „зелените“ получиха добър бой от него. Шоуто беше успешно.

Кремъл сигурно е почувствал облекчение : САЩ няма да предприемат никакви сериозни действия срещу Русия във връзка с Украйна засега – и може би никога.

Този факт едновременно се потвърди в интервю за американска телевизия от ръководителя на Държавния департамент и изпълняващ длъжността съветник по националната сигурност на президента на САЩ Марко Рубио, но това е друга история.

Превод: ЕС



