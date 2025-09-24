/Поглед.инфо/ Днес генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин, който е начело на делегацията на централното правителство за честването на 70-годишнината от основаването на Синдзян-уйгурския автономен район, изслуша доклад за работата на местните власти в района.

Държавният глава на Китай посочи, че под решителното ръководство на ЦК на ККП и с подкрепа на целия китайски народ, Синдзян е преминал през безпрецедентните промени за последните 70 години. Сегашният Синдзян е стабилен, с обединено население от различни етнически групи, които категорично защитават националното обединение и полагат общи усилия за изграждане на модернизацията в китайски стил.

Си Дзинпин подчерта, че засилването на ръководството и строителството на ККП е коренната гаранция за насърчаване на модернизацията в Синдзян. Той даде насоки към местните власти всеобхватно да изпълняват стратегическите указания на партията за управление, като балансират развитието и сигурността в региона, с цел изграждане на един обединен, хармоничен, богат и екологичен социалистически модерен Синдзян.