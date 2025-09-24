/Поглед.инфо/ Министърът на външните работи на Китай Уан И се срещна във вторник в Пекин с делегация от Конгреса на САЩ, водена от члена на Камарата на представителите от Демократическата партия и председател на Комитета по въоръжените сили Адам Смит.

Двете страни размениха мнения относно укрепването на комуникацията и насърчаването на стабилното, здраво и устойчиво развитие на китайско-американските отношения.

Уан И отбеляза, че това посещение е първото на делегация от Камарата на представителите в Китай от 2019 година насам и то „носи гласовете на двете политически партии в САЩ и очакванията на американския народ за китайско-американските отношения“, както и че то трябва да се разглежда като „пътуване за разбиване на ледовете“.

„Надявам се посещението помогне на САЩ да разберат Китай по правилен начин, да го възприемат обективно, да разглеждат различията рационално, да осъществяват приятелско взаимодействие и активно да търсят възможности за сътрудничество. Това ще допринесе за реалното постигане на стабилно, здраво и устойчиво развитие на китайско-американските отношения и в крайна сметка ще позволи на нашите две велики държави да открият правилния начин за съвместно съществуване, което ще бъде от полза и за тях самите, и за света“, каза Уан И.

Той подчерта, че дипломатическите отношения на високо ниво играят незаменима ръководна роля в китайско-американските отношения. „Лидерите на Китай и САЩ поддържат контакт и проведоха три телефонни разговора, които зададоха основния тон и посока за подобряване и развитие на отношенията ни. Текущата тенденция на стабилизиране на двустранните отношения обаче бе постигната трудно и трябва да бъде ценена“, посочи министърът.

Уан И отбеляза, че Китай винаги е отворен за посещения и обмен, и приветства повече членове на Конгреса на САЩ да посетят страната. „Китай и САЩ са партньори, а не конкуренти, още по-малко врагове“, подчерта той.

По време на разговора министърът засегна и въпроса за Тайван, като посочи, че той е вътрешен за Китай. „Фактът, че континентален Китай и Тайван принадлежат към една и съща страна от древността, е реалното състояние на нещата около Тайванския пролив. САЩ имат политически ангажименти по въпроса за един Китай. За да се запази мирът и стабилността в Тайванския пролив, е от съществено значение категорично да се противопоставим на „независимост на Тайван“, каза още Уан И.