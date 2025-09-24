/Поглед.инфо/ На 23 септември бе даден стартът на глобалната младежка визуална изложба "Нашият общ дом", посветена на 80-годишнината на ООН. Изложбата е организирана съвместно от Китайската медийна група и представителството на ООН в Китай.

Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн произнесе видео реч на церемонията по откриването на събитието. Официални лица на ООН, посланици на различни страни в Китай и журналисти участваха в събитието.

В речта си Шън Хайсюн заяви, че като важен медиен партньор на ООН, КМГ продължава да следи и предава гласа на организацията на света. КМГ широко отразява процесите на глобално управление и изгражда мостове и връзки между Китай и света.

„Готови сме заедно с ООН, младежите и медиите от различни страни да полагаме усилия за преодоляване на предразсъдъците с популяризиране на концепцията за общност на споделена съдба и реализирането на Инициативата за глобалното управление“, заяви Шън Хайсюн.