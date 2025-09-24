/Поглед.инфо/ Броят на базовите станции за 5G в Китай е достигнал 4,65 милиона към края на август, показват официални данни от Министерството на индустрията и информационните технологии, публикувани във вторник.

Това число представлява 36,3% от общия брой на мобилните базови станции в страната.

Междувременно все повече китайски мобилни потребители преминават към 5G услуги.

Към края на август броят на притежателите на мобилни телефони на трите основни телекома и China Broadnet е достигнал около 1,82 милиарда, сочат данните.

От тях над 1,15 милиарда са потребители на 5G мобилни телефони, което е нетно увеличение от 140 милиона спрямо края на миналата година, като те представляват 63,4% от общия брой.