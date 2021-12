/Поглед.инфо/ Британският външен министър Елизабет Тръс кара танк по време на посещението си в Естония. The Times видя това като проява на лидерските амбиции на министъра и припомни, че тогавашният британски премиер Маргарет Тачър е направила подобно пътуване през 1986 г. по време на посещение в Германия.

Според вестника, Трус умишлено се е качила на танка, за да предизвика асоциации с Тачър. Вестник "Дейли експрес" обърна внимание на сходството на снимките от различни години: "желязната лейди" и шефът на външното министерство позират с каска и радиослушалки.

Самата Трас пише в Туитър, че е горда да се срещне с войниците от ръководения от британците многонационален батальон, разположен в естонския град Тапа.

По-рано Елизабет Трус предупреди Русия, че всеки опит за подкопаване на стабилността в страните партньори на Обединеното кралство ще бъде стратегическа грешка на Москва.

Съответното изявление на министъра беше разпространено в навечерието на срещата на върха на външните министри на страните от НАТО, която се откри в Рига на 30 ноември. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отговори, че стратегическите грешки са прерогатив на Великобритания.

