/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ Петър Акопов разнищва опасната игра на Доналд Тръмп в Ормузкия пролив. Авторът доказва, че американската блокада срещу Иран е геополитически мит и опасен блъф, който заплашва не Техеран, а стабилността на самия Вашингтон и глобалната икономическа архитектура.

Геополитическият театър на абсурда в Ормузкия пролив

Ситуацията около една от най-критичните артерии на планетата – Ормузкия проток – навлиза в своята най-гореща фаза, но не военна, а психологическа. Вчерашната декларация на Доналд Тръмп, че той „най-накрая отваря“ пролива за Китай и целия свят, е висш пилотаж в политическата демагогия. Това изявление не е акт на добра воля, а признание за патовата ситуация, в която се озоваха Съединените щати. Двойната блокада, за която се говори в световните медии, всъщност е умело конструиран мит. Истината е много по-прозаична и същевременно по-опасна: Иран блокира протока частично, подбирайки внимателно кой може да преминава, докато САЩ се опитват да наложат тотална изолация на иранския трафик.

Вашингтон твърди, че е затворил Иран за света – че нито един кораб, пътуващ към или от ирански пристанища, няма да премине през Ормуз. В класическата военна история подобна пълна блокада, обхващаща не само стратегически суровини като петрол и газ, но и всякакви граждански товари, винаги е била прелюдия към директен военен сблъсък. Тук обаче Белият дом се опитва да пренапише правилата на геополитиката: те налагат блокада след като вече са провели военни действия, опитвайки се да запълнят паузата между два акта на агресия с икономическо удушаване. След като Пентагонът не успя да принуди Иран да капитулира чрез бомбардировки, сега Тръмп залага на глада и икономическия колапс. Целта е ясна – Иран трябва да бъде поставен на колене, като му се пресекат финансовите потоци и доставките на стоки от първа необходимост.

Стратегическата грешка на Вашингтон: Иран не е това, което беше

Изчисленията на вашингтонските стратези обаче страдат от фатална липса на историческа и културна дълбочина. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Иран не е държава, която може да бъде сломена с декрети от Овалния кабинет. Техеран току-що премина през огнено кръщение – масирани бомбардировки и загуба на висшето си държавно ръководство. Вместо да се разпадне, страната се консолидира за дълго и изтощително противопоставяне. Гладът, на който Тръмп се надява, е химера. Иранската продоволствена сигурност днес е тясно свързана с Русия. Доставките на руска пшеница не само са стабилни, но могат да бъдат увеличени многократно, заобикаляйки всякакви морски блокади. Соята и други фуражи, критични за иранското животновъдство, могат да достигат до страната по сухопътни маршрути през Централна Азия и Каспийския регион.

Разбира се, иранската икономика ще понесе тежки удари. Инфлацията ще счупи исторически рекорди, а стандартът на живот на обикновения иранец ще се срине. Но това е нация, свикнала на санкционен режим в продължение на десетилетия. Проблемът за Тръмп е, че блокадата изисква време – месеци, а може би и години на пълна херметизация, за да даде политически резултат. А времето е ресурсът, с който американският президент не разполага. Светът е твърде взаимосвързан, за да позволи на Вашингтон да държи ръката си върху гърлото на световната енергетика безкрайно дълго.

Икономическото камикадзе и глобалният пазар

Блокадата на Ормузкия проток е нож с две остриета, като иранското острие е значително по-остро. Затварянето на пролива само за Техеран е технически и политически невъзможно в дългосрочен план. Иранците вече доказаха, че на всеки американски ход отговарят с асиметрични действия. Ако иранските танкери не могат да излизат, тогава никой няма да излиза спокойно. Резултатът е глобален недостиг на енергоресурси, който първоначално ще изстреля цените на петрола до небесата, а впоследствие ще предизвика тежка рецесия в световната икономика.

Тук се крие и парадоксът на Тръмп. Той, който спечели изборите с обещания за икономически просперитет и ниски цени на горивата, рискува да стане гробокопач на американското възстановяване. Една продължителна блокада ще удари американския потребител точно толкова силно, колкото и иранския режим. Ето защо блокадата всъщност е поредният грандиозен блъф на Тръмп – опит да демонстрира решимост, докато трескаво търси изход от задънената улица. Иранците отлично разбират това. Те виждат, че Америка вече се стреми към деескалация, въпреки войнствената реторика.

Исламабад: Дипломация под прицел и ядреният въпрос

Фактът, че преговорите в Исламабад не доведоха до мигновено споразумение, не трябва да заблуждава никого. Примирието все още е в сила и совалките продължават. Тръмп сам намекна, че „нещо може да се случи“ в близките дни, а вицепрезидентът Ванс вече подготвя почвата за отстъпление, твърдейки, че военните цели са постигнати. Вашингтон обаче е в капана на собствените си ултиматуми. Искането Иран да предаде всичките си запаси от обогатен уран е нереалистично и иранската страна никога няма да се съгласи на това. Особено след убийството на аятолах Хаменей, който беше моралният стожер на забраната за ядрено оръжие, Иран вече няма никакви задръжки да развива своя ядрен капацитет като единствена гаранция за оцеляване.

Според експертните оценки на Поглед.инфо, Тръмп не се интересува толкова от самия уран, колкото от картинката на победата. Той се нуждае от документ, който да представи пред американските избиратели като „най-великата сделка в историята“. Ако Иран се съгласи на символично понижаване на нивото на обогатяване или на временно спиране на програмата за пет-десет години, Тръмп ще обяви, че е спасил света от ядрена война. Иранците са майстори на преговорите и вероятно ще му подхвърлят този кокал, знаейки, че след няколко години в Белия дом ще има друг президент, а геополитическата реалност ще е съвсем различна.

Спасителният изход за Вашингтон

В крайна сметка, Съединените щати нямат алтернатива на преговорите. Те не могат да поддържат дългосрочна блокада, без да разрушат собствената си икономика и съюзи. Иранците, от своя страна, не искат война – те бяха нападнати под фалшив претекст и сега просто се борят за суверенитета си. Изходът от кризата минава през признаването на Иран като регионална сила, която не може да бъде игнорирана или удушена.

Тръмп ще продължи да настоява, че Иран се е „отказал от бомбата“, дори ако реалността на терен е съвсем друга. Той ще си затвори очите за факта, че уранът остава на иранска територия, стига да получи медийната победа, която му е необходима за вътрешна консумация. Пътят назад към Исламабад е единственият разумен ход за Вашингтон, ако иска да избегне пълномащабна катастрофа в Близкия изток. Тази игра не може да се играе от двама души дълго, защото залогът е оцеляването на глобалния ред, а Иран вече доказа, че е готов да плати цената на съпротивата.

