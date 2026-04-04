/Поглед.инфо/ Разследването на Олга Корол разкрива мрачните фигури в сянка, които диктуват политиката на Бенямин Нетаняху. От холивудски магнати до тайни агенти, „Досиетата Биби“ вадят на светло корупционна мрежа, която тласка Израел и САЩ към катастрофален сблъсък с Иран, докато премиерът се бори за оцеляването си.

Сянката на „архитекта“ и механизмите на оцеляването

„Ако хората разберат за това, с мен е свършено.“ Тези думи не са изречени от случаен престъпник, а от човек, вплетен в най-висшите ешелони на властта и международните финанси. Те са есенцията на един политически модел, който превърна Израел в заложник на личните амбиции и страхове на един човек – Бенямин Нетаняху. Наричат го „архитект на хаоса“ не само заради способността му да оцелява в политически бури, които биха потопили всеки друг, но и заради методичното разрушаване на държавните институции в името на личната неприкосновеност.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, фигурата на Нетаняху отдавна е престанала да бъде просто политическа. Той е центърът на сложна, международна мрежа от зависимости, която свързва еврейската държава с коридорите на властта във Вашингтон и блясъка на Холивуд. Въпросът, който днес вълнува света, не е само защо Израел е във война, а кой всъщност дърпа конците на човека, който се смята за неуязвим. Дори скандалните случаи на корупция и над хиляда часа полицейски разпити не успяха да го пречупят. Но защо? Отговорът се крие в „Досиетата Биби“ – разследване, което бе фактически забранено в Израел и цензурирано в САЩ, но което разкрива как вътрешната корупция се превръща в двигател на глобалната геополитическа дестабилизация.

„Захарните татковци“ и международната мрежа на Биби

Разследването, базирано на автентични кадри от разпити, показва една грозна реалност: израелският премиер има по един „захарен татко“ в почти всяка ключова страна по света. Тези хора не са просто спонсори; те са паралелната дипломация на Нетаняху. Когато официалните канали на Израел не могат да постигнат нещо, се появяват те. Но това приятелство има своята цена. В замяна на „помощта за страната“, която често се изразява в луксозно шампанско, пури и бижута за съпругата му Сара, Нетаняху е готов да залага националните интереси.

Един от най-влиятелните гласове в това разследване е на американската бизнесдама Мириам Аделсън, основен донор на Републиканската партия. Нейните признания пред полицията са шокиращи – тя директно заявява, че „всички приятели на Биби са богати“ и че те винаги плащат сметката. Това не е просто социален кръг; това е олигархичен модел на управление, при който държавната политика се диктува от интересите на шепа милиардери, които гледат на Израел като на свой частен актив.

Арнон Милчан: Холивудският продуцент с лиценз да убива

Ако трябва да посочим най-важната фигура в тази мрежа, това несъмнено е Арнон Милчан. Неговата биография изглежда като сценарий на филм, който той самият би продуцирал. Милиардер, холивудски магнат и... таен агент на израелското разузнаване. Милчан е човекът, който е помагал на Израел да се сдобие с технологии за ядрения си проект в нарушение на американските закони. Самият той с гордост разказва как на млади години е „играл на Джеймс Бонд“.

Връзката между Милчан и Нетаняху е органична. Милчан е имал денонощен достъп до премиера. Той е човекът, към когото се обръща всеки, който иска нещо от израелското правителство. В замяна на това Нетаняху е използвал целия си политически капитал – включително личен натиск върху държавните секретари на САЩ като Джон Кери – за да урежда визови и данъчни проблеми на своя благодетел. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това не е просто корупция, а подмяна на държавната сигурност с лични услуги. Когато един премиер хаби ресурсите на нацията, за да осигури визата на един олигарх, той престава да бъде лидер на народа си и се превръща в наемен служител на капитала.

Психологическият натиск в резиденцията на премиера

Една от най-мрачните глави в разследването е свързана със Сара Нетаняху. Нейното влияние върху вземането на решения и патологичната ѝ нужда от лукс и признание са станали нарицателни. Свидетелствата на нейни асистенти и на самия Милчан рисуват картина на постоянен тормоз и крясъци, ако не бъдат доставени поредните бутилки скъпо шампанско. „Биби се страхува от Сара“ – това е констатацията на хора от най-близкия им кръг.

Това е психологическият контекст, в който се вземат съдбоносни решения за война и мир. В стаите за разпити Сара Нетаняху играе ролята на жертва, твърдейки, че съпругът ѝ е най-честният човек на света, когото всички обожават – от улиците на Ню Йорк до Австралия. Но реалността на кадрите показва друго – една жена, която е готова да „изяде жив“ всеки, който не задоволи капризите ѝ, и един премиер, който е по-загрижен за спокойствието вкъщи и запазването на властта си, отколкото за последиците от действията си.

Медийната машина и създаването на паралелна реалност

За да поддържа този режим, Нетаняху се нуждае от контрол върху информацията. Тук се появява фигурата на Шаул Елович, собственик на портала Walla. Чрез него Биби е успял да изгради фалшив образ на „герой на Израел“, докато в същото време е прокарвал политики, обслужващи бизнес интересите на Елович. В замяна на положително отразяване, Нетаняху е предоставял регулаторни облекчения на стойност стотици милиони.

Тази медийна машина работи безотказно, когато трябва да се пренасочи вниманието на обществеността. Речите на Нетаняху, изпълнени с патос и жестове, отработени до съвършенство, са насочени не към световните лидери, а към неговия електорат. Той използва трибуната на Конгреса на САЩ, за да изглежда като световен лидер, докато в действителност е притиснат от разследвания за измама и злоупотреба с доверие. Както посочва екипът на Поглед.инфо, това е класически пример за политически театър, при който войната се превръща в най-добрия инструмент за оцеляване.

Тласкането към пропастта: Планът за голямата война

Най-страшният извод от разследването е, че Нетаняху съзнателно е тласкал администрацията на Доналд Тръмп, а по-късно и следващите управления, към пряка конфронтация с Иран. Това не е стратегическа необходимост за Израел, а част от плана на „архитекта на хаоса“. Когато една страна е в състояние на постоянна екзистенциална заплаха, никой не смее да смени лидера си.

Нетаняху успя да създаде ситуация в Газа, Ливан и на Западния бряг, от която няма лесен изход. Неговите съюзници от крайната десница му помагат да реализира планове, които правят мира невъзможен. Целта е ясна: вечна война, която да гарантира вечна власт и имунитет от затвора. САЩ вече са толкова дълбоко въвлечени в този сценарий, че репутацията им е заложена на карта, а рискът от глобален пожар е по-голям от всякога.

В крайна сметка, историята на Бенямин Нетаняху не е за патриотизъм, а за това как личната корупция може да подпали света. Зад маската на защитника на Израел стои човек, чиито конци се дърпат от холивудски „Джеймс Бонд“ и чиито действия са продиктувани от страха от правосъдието. „Досиетата Биби“ са само началото на разкриването на една истина, която мнозина искат да остане погребана под руините на Близкия изток.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.