Какво наистина се случи на изборите в проблемните райони на Швеция

/Поглед.инфо/ Конфликтът между финландския министър на финансите Риика Пура и евродепутата Ли Андерсон не е просто медийна кавга. Той е пряко изражение на дълбока електорална паника в Хелзинки и радикална промяна в скандинавския политически ландшафт. Зад обвиненията в „ислямосоциализъм“ и вътрешнопартийни чистки стоят реалните демографски промени в шведските предградия Розенгард и Валсатра, съчетани с тежка икономическа стагнация, застаряващо население и срив в подкрепата за управляващата партия „Финландци“.

По публикации на финландските издания Iltalehti, Helsingin Sanomat и шведски изборни хроники. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Географията на вота: Изборната математика в Малмьо и Упсала

Резултатите от изборните секции в някои шведски градски зони наистина показват драстични аномалии спрямо средните за страната стойности. Според публикуваните данни от шведската изборна администрация, в района Валсатра (край Упсала) Левият алианс (Vänsterpartiet) и Социалдемократите получават общо 89% от гласовете. В розангердските секции на Малмьо резултатът за същата лява коалиция достига 95%, при среднонационално равнище от около 36,5%. В същия тогавашен вот Vänsterpartiet самостоятелно удвоява дела си във Валсатра до 48%.

Тези сухи цифри се превърнаха в основно оръжие за лидера на „Шведски демократи“ Джими Окесон, който първи издигна тезата, че мигрантският вот вече може директно да определя парламентарното мнозинство в Риксдага. Въпросът обаче не е в самата математика — участие в изборите на регистрирани гласоподаватели е абсолютно легитимно по шведското законодателство. Истинският проблем започва тогава, когато тези статистически реалности биват преведени на езика на финландската вътрешна политика.

Риторичната офанзива на Риика Пура и отговорът от Европарламента

Финансовият министър на Финландия и председател на националистическата партия „Финландци“ (Perussuomalaiset) Риика Пура използва шведските данни, за да развие много по-радикална теза. В поредица от публикации в социалните си мрежи Пура заяви, че победата на шведската левица се крепи върху организиран „ислямосоциализъм“, антисемитизъм и пряка подкрепа за екстремистки структури. Пура добави твърдението, че „до 25 кандидати“ от листите на шведския Леви алианс са били отстранени заради прояви на антисемитизъм или симпатии към радикални групировки.

Реакцията на Ли Андерсон — бивш лидер на финландския Леви алианс (Vasemmistoliitto) и настоящ евродепутат — беше бърза и категорична. В интервю за финландския ежедневник Iltalehti тя определи формулировките на Пура с израза „aivan sakeaa“ (в превод: пълни абсурди или абсолютни глупости). Според Андерсон, твърденията за „ислямосоциализъм“ са плод на нервност, породена от изборните загуби на „Финландците“ в текущия избирателен цикъл. Относно отстранените кандидати Андерсон посочи, че при списъци с хиляди имена провеждането на партийна хигиена и премахването на лица с непремерени изказвания е доказателство за работещ контрол, а не за системна зависимост.

Дали обаче тази размяна на реплики е просто спонтанен личен конфликт? Едва ли. Зад думите прозират съвсем измерими партийни интереси и сериозна тактическа пресметливост.