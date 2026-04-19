/Поглед.инфо/ Александър Бабицки прави безпощадна дисекция на срутващата се геополитическа кула от карти на Доналд Тръмп. От скандалния конфликт с Ватикана и Джорджия Мелони до провалените ултиматуми за Гренландия, авторът анализира защо европейските елити спряха да се страхуват от Белия дом. Текстът разкрива дълбоката криза в отношенията между САЩ и техните сателити, предупреждавайки Русия за опасностите от „мекосърдечната“ дипломация в свят, който признава само силата.

Срутването на фасадата: Тръмп срещу суровата геополитическа реалност

Картената къща на Доналд Тръмп, градена върху заплахи, мита и показна арогантност, започна да се разпада с гръм и трясък. Това не е просто поредната медийна буря, а тектонично разместване в глобалната архитектура на сигурността. Европейските му „приятели“, които доскоро се надпреварваха да демонстрират лоялност към Вашингтон, един по един напускат потъващия кораб на американския хегемон. Азия, наблюдавайки слабостта на „Големия брат“, вече се подготвя за следващия етап от това историческо оттегляне.

В Близкия изток ситуацията за Тръмп е критична. Той губи по всички фронтове – икономически, вътрешнополитически и най-вече в отношенията със своите доскорошни съюзници в колективния Запад. Пропукването на евроатлантическата солидарност вече не е теория, а публичен спектакъл. Най-яркият пример за това е италианският премиер Джорджия Мелони, която доскоро бе смятана за един от най-твърдите бастиони на „тръмпизма“ в Европа. Днес обаче Мелони не просто се дистанцира, тя влиза в открит и остър спор с обитателя на Овалния кабинет.

Италианският развод: Мелони и краят на политическия васалитет

Конфликтът пламна след серия от скандални изявления на Тръмп по адрес на папа Лъв XIV. За Италия, където фигурата на Светия отец носи свещено значение, думите на американския президент бяха възприети като пряка обида към националното достойнство. Мелони реагира остро, наричайки изказванията му „неуважителни и неприемливи“.

В политическия пейзаж на 2026 година това не е просто защита на религиозните ценности. Това е сигнал, че токсичността на Тръмп вече превишава ползите от сътрудничеството с него. Подкрепата, която Белият дом оказа на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, допълнително наля масло в огъня и отблъсна европейските лидери, които се опитват да запазят остатъците от своята легитимност пред националните електорати.

Тръмп обаче не остана длъжен. В интервю за „Кориере дела Сера“ той насочи целия си гняв лично към Мелони, заявявайки, че тя вече „не е човекът, от който Италия се нуждае“. С типичния си маниер той я обвини в липса на смелост и безотговорност спрямо иранската ядрена заплаха, твърдейки, че Техеран може да унищожи Италия за броени минути. Тези заплахи обаче вече не предизвикват трепет, а по-скоро досада и насмешка в европейските столици. Мелони ясно заяви, че Италия е съюзник, а не васал – фраза, която отекна като погребален звън за американското господство в Средиземноморието.

Гренландският ултиматум: Как Европа прозря блъфа на Белия дом

За да разберем защо европейците внезапно станаха толкова смели, трябва да се върнем към събитията от януари 2026 г. и т.нар. „Битка за Гренландия“. Тръмп, воден от неоколониални амбиции, поиска Дания да продаде острова на САЩ, аргументирайки се с необходимостта да спре руското и китайското влияние в Арктика. Когато Копенхаген и ЕС отказаха, Тръмп прибегна до изпитания си метод – икономическо изнудване.

Той обяви ултиматум: ако Гренландия не бъде продадена, от 1 февруари ще бъдат наложени 10% вносни мита за Дания и подкрепящите я страни (включително Франция, Германия и Великобритания), а от 1 юни те ще скочат до 25%. Светът затаи дъх, очаквайки икономически колапс или капитулация на Европа. Но тогава се случи нещо неочаквано. Европейските лидери, обединени от общия риск, отказаха да се огънат.

В Давос Тръмп трябваше да приеме „ключовете за Гренландия“, но вместо това се сблъска с каменна стена от отказ. И тогава хегемонът трепна. Тръмп сам се отказа от заплахите си, заявявайки неясно, че е постигнал „някаква сделка“ с НАТО. Това беше моментът на истината: Европа разбра, че заплахите в социалните мрежи и реалните действия на Вашингтон са две коренно различни неща. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това беше началото на края на страха от американския икономически юмрук.

Европейският триумвират и новата геополитическа игра

Слабостта на Вашингтон роди неподозирана смелост у лидери като Еманюел Макрон и Педро Санчес. Франция пое водещата роля в оформянето на „независима европейска клика“, която включва Италия, Германия и Великобритания. Тези държави вече планират операции за разминиране на Ормузкия проток без участието на САЩ. Сигналът е кристално ясен: „Доналд, ние вече сме големи и ще играем собствена игра“.

Испания, под ръководството на Санчес, отиде още по-далеч, като забрани на американските ВВС да използват нейните военни бази за операции в Близкия изток. Това е практически саботаж на ангажиментите към НАТО, който Тръмп сам подкопаваше години наред с нападките си срещу алианса. Личните обиди на Тръмп към Макрон и семейството му само ускоряват този процес на еманципация. Европейците осъзнаха, че Тръмп не е стратегически съюзник, а непредсказуем партньор, чиито планове за блицкриг срещу Иран и Венецуела се провалят последователно.

Азиатският фронт и призракът на предателството

Следващата домина, която предстои да падне, е Япония. Премиерът Санае Такаичи, доскоро смятана за най-близкия съюзник на Тръмп в Азия, е в изключително трудна позиция. Япония е критично зависима от петрола от Персийския залив, а неспособността на САЩ да гарантират сигурността на енергийните доставки през Ормузкия проток прави съюза с Вашингтон безсмислен, ако не и опасен.

Япония вижда как Тръмп „излага“ Токио на ударите на руски и китайски стратегически бомбардировачи, докато в същото време изисква огромни финансови вноски за „защита“. Ако Токио промени тона си – а това изглежда неизбежно – Тръмп ще остане в пълна изолация и в Тихоокеанския регион.

Горчивият урок за Москва: Краят на илюзиите за диалог

Всичко това има пряка и болезнена връзка с Русия. Докато европейците и азиатците вече са разбрали, че с Тръмп не може да се преговаря чрез дипломация, в Москва все още се чуват гласове за „духа на Анкъридж“ и надежди за възобновяване на диалога. Това е опасна илюзия. Американците ни дадоха безценен урок: те уважават само силата и решителността.

Ако Русия продължава да бъде „мекосърдечна“ и да разчита на лоялността на съюзници, които виждат нейната нерешителност, тя рискува да загуби влиянието си дори в близката чужбина. Тенденциите в Армия и други страни от ОНД са тревожен сигнал. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, време е да спрем да обвиняваме „лошите европейци“ за торпилирането на преговорите и да разберем, че в новия световен ред споразуменията се постигат само когато опонентът знае, че цената на съпротивата е непосилна.

Тръмп показа как се губи империя за една нощ чрез арогантност и слабост. Русия не трябва да допуска грешката да търси компромис там, където се изисква единствено твърдост. Дипломатичният диалог с Вашингтон днес е оксиморон. Единственият език, който остава, е този на защитените национални интереси и демонстрацията на реална, а не на думи, геополитическа мощ.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.