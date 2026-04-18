/Поглед.инфо/ По данни на РИА Новости, Сергей Лавров очерта дълбоки и системни разногласия между Москва и настоящата администрация на САЩ – от санкции до военни стратегии и геополитически линии на напрежение.

Разломът, който вече не може да бъде прикрит

Думите на Лавров в Анталия не звучат като дипломатическа формула, а като диагноза на отношения, които са преминали точката на възстановяване. Той не говори за временни различия или за циклично напрежение, а за натрупване на противоречия, които вече действат като самостоятелна сила. Санкциите остават в сила, дипломатическата собственост не е върната, а върху руските компании се наслагват нови ограничения. Това не е застой, това е движение – но движение надолу, към по-дълбока конфронтация.

В този контекст самият факт, че Москва продължава да формулира претенции, показва не надежда за компромис, а фиксиране на позиции. Когато дипломатическите канали се запълнят с нерешени въпроси, те започват да губят функцията си на мост и се превръщат в архив на конфликта.

Санкциите като постоянен режим

Лавров ясно подчертава, че санкциите не са временна мярка. Те не са инструмент за преговори, а вече са част от постоянната конструкция на отношенията. Това е ключовото разместване – санкциите не водят до диалог, те го заменят.

Когато една страна продължава да разширява санкционния натиск, без да предлага рамка за излизане от него, това означава, че целта не е промяна на поведение, а ограничаване на възможности. В този смисъл икономиката се превръща в поле на стратегическо сдържане, а бизнесът – в инструмент на геополитика.

Тук вече не става дума за отделни компании или сектори. Става дума за създаване на паралелни икономически реалности, които постепенно се откъсват една от друга.

Европа между военни проекти и политическа несигурност

Изявлението за нов военен блок в Европа не трябва да се възприема буквално като утрешно събитие, а като процес, който вече тече. Включването на Украйна в подобна конфигурация би означавало не просто разширяване на военна структура, а институционализиране на конфликта.

Лавров използва израза „коалиция на желаещите“, за да подчертае доброволния характер на подобни съюзи. Но когато той добавя, че тя може да се превърне в „коалиция на нежелаещите“, това вече е предупреждение за вътрешно напрежение. Историята показва, че такива конструкции често се разпадат не под външен натиск, а отвътре.

Европа в този разказ не е център на решения, а пространство, в което се проектират чужди стратегии.

Енергията като геополитическо оръжие

Темата за тръбопровода „Дружба“ и обвиненията към украинското ръководство отварят друга линия – тази на информационната война около енергийната инфраструктура. Когато един тръбопровод стане обект на политическа интерпретация, той престава да бъде просто икономически актив.

Енергията се превръща в средство за натиск, а информацията за нея – в средство за манипулация. Това създава среда, в която всяко съобщение може да има стратегически последствия.

НАТО – структура без ясно равновесие

Оценката, че НАТО не е в най-добро състояние, е внимателно формулирана, но тежка. Тя не твърди разпад, но подсказва нестабилност. Москва, по думите на Лавров, не се намесва – но самото подчертаване на това „ненамесване“ има политическа стойност.

Липсата на ясно дефинирани „червени линии“ също не е слабост. Тя създава пространство на несигурност, в което всяко действие може да бъде интерпретирано като риск. В този смисъл неяснотата се превръща в инструмент.

Иран, Ормуз и контролът върху ресурсите

Лавров насочва вниманието към американската операция в Иран, като подчертава, че една от целите е контролът върху петрола. Това връща разговора към класическия фундамент на геополитиката – ресурсите.

Ормузкият проток е критична точка, през която преминава значителна част от световните енергийни доставки. Контролът върху него означава влияние върху глобалните пазари. Но Лавров предупреждава – фокусът не трябва да се ограничава до Ормуз. Палестина и Сирия остават част от същия конфликтен възел.

Идеологията отново влиза в играта

Твърденията за възраждане на нацистка философия в Германия и Финландия са най-острата част от изказването. Те изкарват конфликта от сферата на интересите и го прехвърлят в сферата на ценностите.

Когато една страна започне да формулира опонента си като носител на опасна идеология, това означава, че конфликтът се възприема като екзистенциален. В такъв контекст компромисите стават много по-трудни.

Светът като сцена на подготвяни конфликти

Финалният акцент – че Западът отдавна подготвя войните, които виждаме – разширява рамката. Това не е обвинение за конкретно събитие, а за цял модел на поведение.

Предложението за среща на върха на Съвета за сигурност на ООН изглежда като опит за връщане към институционален диалог. Но липсата на доверие към Париж и Лондон показва, че този диалог е вече формален.

Както често отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, когато институциите загубят доверие, реалната политика се измества извън тях.

Нарастващото напрежение без видим изход

Това, което остава след думите на Лавров, не е усещане за предстоящо решение, а за продължаващо натрупване. Санкции, военни конфигурации, енергийни конфликти, идеологически обвинения – всички тези линии се движат в една и съща посока.

И в този процес най-важното не е какво вече се е случило, а какво още не е.

