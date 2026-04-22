/Поглед.инфо/ Сривът на ГЕРБ не е просто изборен резултат, а момент, в който една партия губи най-силния си ресурс – усещането, че е неизбежна. Гласовете не изчезнаха внезапно, те се разтвориха в нещо по-дълбоко – в липсата на посока, в умората от повторение, в отказа да се живее в политически навик. Докато новият център на властта се оформя около Радев, ГЕРБ остава между миналото, което вече не работи, и бъдещето, което още не може да формулира.

Там, където една партия престава да бъде неизбежна

Някъде по средата на последната кампания стана ясно нещо, което дълго време изглеждаше немислимо – ГЕРБ вече не държи центъра на политическото поле. Не го губи драматично, не го изпуска с един скандал, не го предава чрез грешка. Просто той се измества. Бавно, почти незабележимо, докато в един момент се оказва, че го няма.

Това е най-опасният тип политическо отслабване – онова, което не се усеща вътре в партията, но вече е факт отвън.

Дълго време ГЕРБ оцеляваше не защото убеждаваше, а защото изглеждаше неизбежна. Това е съвсем различен тип власт. Не е идеологическа, не е емоционална, не е дори програмна. Тя е инерционна. Хората гласуват, защото вярват, че така или иначе тази сила ще участва във властта, ще определя правилата, ще бъде част от управлението. В този смисъл гласът за ГЕРБ не беше винаги „за“, често беше „по подразбиране“.

Точно този механизъм се счупи.

Когато Боряна Димитрова говори за „зрелищен срив“, тя описва повърхността. Под нея стои нещо по-тежко – разпад на навика. А навикът е най-ценният ресурс на всяка дълго управлявала партия. Той е по-силен от симпатията, по-устойчив от доверието, по-тих от ентусиазма. И точно затова, когато изчезне, ефектът е рязък.

Не става дума за това, че хората изведнъж са „прогледнали“. Такива обяснения звучат добре в телевизионни студия, но не обясняват реални процеси. Става дума за това, че усещането за посока се премести.

Появата на Румен Радев като център на тежестта не е просто личен успех. Тя е сигнал, че обществото вече не търси управление, а смисъл. И тук ГЕРБ се оказа неподготвена. Защото тя никога не работеше със смисъл. Работеше с контрол, с баланс, с разпределение на ресурси, с управление на кризи. Това беше достатъчно дълго време. В един момент обаче престана да бъде.

Разликата между тези два типа политика е огромна. Управлението решава проблеми. Смисълът дава посока. Когато едното изчерпи възможностите си, другото го измества.

Затова и числата, които днес се цитират – спадът от милионите гласове в началото до сегашните нива – са само външната страна на процеса. Истинското събитие е друго: ГЕРБ престана да изглежда като отговор.

Това не означава, че партията изчезва. Означава, че се променя ролята ѝ. От сила, около която се подреждат останалите, тя се превръща в една от многото. За политическа формация, изградена върху усещането за централност, това е почти травматичен преход.

И тук идва по-тежкият въпрос, който почти не се задава: дали този процес може да бъде обърнат?

Защото възстановяването на доверие е трудно, но възстановяването на неизбежност е почти невъзможно. Веднъж щом избирателят си позволи да мисли без теб, той рядко се връща автоматично.

ГЕРБ днес се сблъсква точно с това – не с гняв, не с протест, а с отсъствие на нужда.

А това е най-тихата и най-опасна форма на политическо поражение.

Там, където властта започва да тежи на самата себе си

Най-голямата илюзия на дългото управление е, че натрупаният опит автоматично се превръща в предимство. В един момент се оказва точно обратното – опитът започва да действа като тежест, като инерция, която не позволява движение. Това се случи с ГЕРБ, но не изведнъж и не поради една причина.

В първите години на своето управление партията на Бойко Борисов имаше едно безспорно качество – способността да реагира. Да усеща ситуацията, да се намесва бързо, да решава конкретни проблеми, дори когато няма ясна стратегическа рамка. Тази реактивност създаде усещане за ефективност. Държавата започна да изглежда управляема, а това след годините на нестабилност беше достатъчно.

Но реактивността има своята цена. Тя не изгражда дълбочина, не създава перспектива. Тя решава днешния проблем, като отлага утрешния. С течение на времето тези отложени проблеми се натрупват и започват да тежат. Не като конкретни кризи, а като усещане, че нещо липсва.

Точно това усещане започна да се разпространява около ГЕРБ още преди последните избори. Не като открито недоволство, а като умора. Хората не виждаха катастрофа. Виждаха повторение. Същите решения, същите аргументи, същите лица, същият език. Политиката се беше превърнала в навик, но навик без развитие.

Тук се появява един много фин, но решаващ момент. Политическата лоялност рядко се губи заради една грешка. Тя се разпада, когато изчезне усещането за движение. Когато избирателят започне да чувства, че утре ще изглежда същото като днес, той започва да търси изход.

Част от този изход се материализира в подкрепата за Румен Радев. Но не защото той предлага конкретни решения на всички проблеми. А защото създава усещане за промяна на посоката. Това е ключовата разлика. В един момент хората спират да питат „какво ще се направи“ и започват да питат „накъде вървим“.

ГЕРБ не успя да отговори на този втори въпрос. И не защото нямаше отговор, а защото никога не беше принудена да го формулира. Дълго време беше достатъчно да се управлява. Да се балансира, да се договаря, да се разпределя. Но когато политическата ситуация се измести от управление към търсене на посока, този модел започна да се разпада.

Вътрешно партията вероятно дълго време не е усещала този процес в неговата цялост. Защото системата, изградена през годините, продължава да работи. Администрацията функционира, структурите са налице, организационната машина съществува. Но това е именно капанът. Системата може да работи, докато смисълът вече е изчезнал.

Тук се появява и другият, по-дълбок пласт – затварянето. Всяка дълго управлявала партия започва да създава собствена реалност. Хората вътре в нея общуват помежду си, оценяват се взаимно, изграждат вътрешни критерии за успех. В един момент тези критерии престават да съвпадат с външните.

Това води до ситуация, в която партията вярва, че се справя добре, докато обществото вече не разпознава това „добре“ като достатъчно. Разминаването не е драматично, но е постоянно. И с всяка следваща стъпка се задълбочава.

Така се стига до избори, в които резултатът изглежда като изненада. Но всъщност той е логичен край на процес, който е вървял дълго време. Процес на износване, на натрупване, на затваряне.

Затова и думата „срив“ трябва да се разбира внимателно. Тя създава усещане за внезапност. А тук внезапност няма. Има дълго отлагано изчерпване.

И най-трудното за една партия в такъв момент не е да признае загубата. А да разбере причината за нея. Защото ако причината бъде сведена до кампания, до конкретни грешки, до временни фактори, процесът ще продължи.

Истинската причина е по-дълбока. Тя е в това, че моделът, който дълго време работеше, вече не съответства на това, което обществото търси.

А когато моделът изостане от реалността, той не се коригира лесно. Той трябва да бъде променен из основи.

Когато центърът се премества и старите координати престават да работят

В политиката има моменти, в които не просто се сменят победители, а се сменя самото място, от което се гледа към властта. Доскоро ГЕРБ беше тази точка – отправната система, около която се ориентираха и съюзници, и противници. Днес това вече не е така. Центърът се е преместил, а заедно с него са се променили и всички координати.

Това изместване не се случва чрез един акт, а чрез натрупване. С всеки следващ избор, с всяка следваща криза, с всяко следващо отлагане на по-дълбоки решения, политическото пространство започва да се пренарежда. Първо тихо, почти незабележимо, а след това – видимо за всички. В един момент става ясно, че линиите, по които дълго време се е движила властта, вече не водят до същите резултати.

Точно тук се появява фигурата на Румен Радев като нов център на тежестта. Не защото е запълнил механично празно място, а защото е успял да се позиционира в различна логика. Тази логика не е продължение на досегашната, а нейно прекъсване. И това прекъсване има значение.

За първи път от години голяма част от обществото започва да възприема властта не като управление на текущото, а като възможност за преосмисляне. Това не означава, че всички очаквания са ясно формулирани. Напротив – те често са неясни, дори противоречиви. Но именно в това се крие силата им. Те създават натиск за промяна, който не може да бъде посрещнат със стари инструменти.

ГЕРБ се оказва в ситуация, в която реагира на този натиск със средства, създадени за друга среда. Това води до разминаване, което не е шумно, но е постоянно. Партията говори език, който дълго време е работил, но вече не предизвиква същия отговор. Посланията достигат, но не се задържат. Аргументите се чуват, но не убеждават.

Тук се намесва и един по-дълбок психологически механизъм. Политическите системи се крепят не само на доверие, а и на усещане за перспектива. Когато това усещане се прехвърли към друг субект, процесът е труден за обръщане. Защото не става дума за конкретна политика, а за очакване.

ГЕРБ постепенно губи способността да бъде носител на такова очакване. Това не означава, че няма подкрепа. Означава, че подкрепата не е свързана с бъдеще, а с минало. А политиката рядко се движи назад.

В същото време новият център не е стабилизиран напълно. Той е в процес на оформяне, на търсене на собствена структура и устойчивост. Но именно тази незавършеност го прави привлекателен. Тя позволява проектиране на различни надежди, различни интерпретации, различни посоки.

Това създава още по-сериозен проблем за ГЕРБ. Защото тя не просто губи пространство, а се сблъсква с нов тип политическа динамика. Динамика, в която стабилността вече не е достатъчна. В която се търси движение, дори с риск.

И тук се появява един почти неизбежен ефект – разслояване вътре в самата партия. Част от хората, свързани с ГЕРБ, започват да усещат промяната и да търсят начини да се адаптират. Други се затварят още повече в познатите модели. Това вътрешно напрежение рядко избухва веднага. То се натрупва, проявява се в малки сигнали, в промени на поведение, в изместване на акценти.

Отвън този процес често остава незабелязан, защото няма драматични разриви. Но той е съществен. Защото показва, че кризата не е само електорална. Тя е структурна.

В такава ситуация възстановяването не зависи от една кампания или от едно решение. То изисква пренареждане на цялата логика, по която партията съществува. А това е много по-трудно от спечелването на избори.

ГЕРБ днес се намира точно в този междинен момент – между загубата на старата си роля и невъзможността все още да формулира нова. Това е пространство, в което времето не работи в нейна полза. Защото колкото по-дълго продължи това състояние, толкова по-трайно става новото разпределение на силите.

И най-важното – колкото по-дълго центърът остава извън нея, толкова по-трудно ще бъде да бъде върнат.

Границата, отвъд която старият модел не може да бъде поправен

В определен момент всяка политическа система стига до точка, в която не може повече да се коригира чрез малки промени. Натрупването става толкова плътно, че всяка козметика изглежда като опит да се задържи нещо, което вече е тръгнало в друга посока. Точно на тази граница се намира днес ГЕРБ.

Дълго време партията оцеляваше чрез способността си да пренастройва – да сменя министри, да преформулира послания, да търси нови баланси. Тази техника работеше, защото основата оставаше стабилна. Сега обаче проблемът е в самата основа. А когато основата се разклаща, всяко пренареждане отгоре само отлага неизбежното.

Това поставя ръководството около Бойко Борисов в ситуация, в която изборът не е между добър и лош ход, а между различни степени на риск. Да се запази досегашният модел означава постепенно свиване. Да се направи опит за по-дълбока промяна означава да се отвори вътрешен конфликт, който може да разклати още повече партията.

И тук се появява нещо, което рядко се казва на глас – всяка сериозна трансформация изисква жертва. Не само на позиции, а на цели части от идентичността. За партия като ГЕРБ това означава да се дистанцира от начина, по който е управлявала години наред. Това не е технически въпрос, а почти психологически. Защото този начин на управление не е просто инструмент – той е станал част от самото ѝ самосъзнание.

Точно затова опитите за промяна често изглеждат половинчати. Появяват се нови лица, нови формулировки, нови акценти, но под тях остава същата логика. А обществото вече е чувствително към това. То разпознава кога една промяна е реална и кога е представена като такава.

Външната среда също не дава много време. Политическата динамика се ускорява, а новите центрове на влияние не чакат. Румен Радев и формацията около него не просто печелят подкрепа – те започват да структурират нова реалност. И колкото повече тази реалност се затвърждава, толкова по-малко пространство остава за връщане назад.

В такава ситуация ГЕРБ не може да разчита само на своята организация. Да, тя все още разполага с мрежа, с кадри, с опит. Но тези ресурси имат стойност само ако са включени в нова логика. В противен случай те започват да действат като спирачка.

Най-трудният момент в подобни процеси е онзи, в който става ясно, че няма бързо решение. Политиката често създава илюзия за незабавни отговори, за резки обрати, за внезапни възстановявания. В действителност, когато една партия достигне до такъв тип криза, изходът е дълъг и несигурен.

Това означава, че ГЕРБ трябва да избере не просто стратегия, а темпо. Дали ще се опита да навакса бързо, рискувайки да се разпадне вътрешно, или ще се движи бавно, рискувайки да бъде изместена окончателно. И двата пътя носят цена.

В този избор няма комфорт. Няма и гаранция. Има само вероятности, всяка от които изисква различен тип политическа смелост.

Най-големият проблем обаче не е в самия избор, а в това дали той ще бъде направен навреме. Защото политиката не наказва толкова грешките, колкото закъсненията.

А ГЕРБ вече е в ситуация, в която времето не работи за нея.

Там, където една партия среща собствената си граница

Идва момент, в който въпросът вече не е колко процента си загубил, а дали разбираш какво точно е приключило. При ГЕРБ този момент вече е настъпил. Загубата на гласове е видимата част. По-дълбокото е, че се разпада представата за неизбежност, върху която дълго време се крепеше самото присъствие на партията в политиката.

Това е трудно за приемане, защото не изглежда като катастрофа. Няма рязък срив на институции, няма внезапно изчезване, няма драматичен разрив. Има нещо по-тихо – изместване. Онзи тип движение, при което всичко формално остава на мястото си, но смисълът вече е другаде.

Точно това прави ситуацията по-сложна. Когато една партия губи чрез скандал или криза, тя има срещу какво да се бори. Когато губи чрез постепенно изчерпване, тя трудно намира точката, от която да започне възстановяването.

Фигурата на Бойко Борисов стои в центъра на този възел. Той е едновременно причината за дългото задържане на властта и част от ограниченията, които днес се усещат. Това не е обвинение, а логика на политиката. Лидер, който е изградил цяла система около себе си, трудно може да бъде заменен, но още по-трудно може да бъде надграден.

От другата страна стои Румен Радев, който в момента носи очакванията за посока. Това също не е стабилно състояние. Очакванията са най-нетрайният политически ресурс. Но докато те са съсредоточени в една фигура или около една формация, всички останали започват да изглеждат вторични.

ГЕРБ се оказва именно там – не извън системата, но извън нейния център. Това е състояние, което може да продължи дълго, ако не бъде променено. Не чрез декларации, не чрез кампании, а чрез нещо, което партията досега не е била принуждавана да прави в такава степен – да се погледне отвън.

Да види себе си не през собствените си аргументи, а през начина, по който вече я възприемат. Да приеме, че контролът върху институциите не е равен на влияние върху обществото. Да разбере, че стабилността, която дълго време беше предимство, в определен момент започва да изглежда като застой.

Това са трудни движения. Те не се правят под натиск на един изборен резултат. Те изискват вътрешно решение, което рядко идва бързо. Но без такова решение процесът продължава сам по себе си.

И тогава изходът не е внезапен. Той е постепенен. Партията остава, участва, има своите позиции, но вече не определя рамката. Други започват да задават темите, другаде се формира посоката, другаде се създава усещането за бъдеще.

Това е най-голямата промяна, която се случва днес. Не защото една партия губи, а защото се променя мястото, от което се говори за власт.

ГЕРБ стои точно на тази граница. И оттук нататък всичко зависи не от това колко бързо ще реагира, а от това дали ще разбере какво вече не може да бъде същото.



