/Поглед.инфо/ Наталия Столичная проследява как напрежението около Ормузкия проток премина границата между демонстрация и реален сблъсък, след като Доналд Тръмп първо обяви, че е „отворил завинаги“ ключовия енергиен маршрут, а дни по-късно САЩ преминаха към блокада и заплахи срещу корабоплаването. Китай обаче отказа да признае тази логика на натиск и продължи да изпълнява енергийните си договори с Иран, като танкери преминаха през пролива въпреки санкциите, поставяйки под въпрос реалния контрол на Вашингтон върху една от най-важните глобални артерии. Сблъсъкът вече не е само военен или дипломатически – той се превръща в тест за това дали икономическата необходимост може да обезсмисли политическата сила.

Има момент, в който една криза престава да бъде просто напрежение и започва да оголва истинската структура на силата. Ормузкият проток стигна точно до тази точка. Не защото някой стреля. А защото един играч отказа да се подчини.

Тръмп започна с декларация, която звучеше като финал на конфликт, който още не беше приключил. Обяви, че е „отворил завинаги“ протока. Това изречение не беше просто политическо послание – то беше опит да се дефинира реалността чрез думи. Само че реалността не се поддаде.

Почти веднага след това САЩ преминаха към блокада. Самолетоносач, заплахи, контрол на трафика, предупреждения към корабособственици. Един и същ човек първо „отваря“, после „затваря“. Това не е тактика. Това е загуба на вътрешна логика.

И точно в този разлом влезе Китай.

Не с изявления. Не с демонстрации. С движение. Танкерите тръгнаха и преминаха. Един, после още един, после още. Няма театър. Няма риторика. Само факт.

Тук се случи нещо, което мнозина пропуснаха в първия момент. Блокадата не беше разбита с удар. Тя беше обезсмислена. Ако корабите преминават, блокадата не съществува. Ако санкциите не спират трафика, те са празна форма.

Затова реакциите бяха толкова остри. Николай Вавилов говори за унижение. Не защото има военен сблъсък, а защото има демонстративно игнориране. Това е по-тежко. Защото не можеш да отговориш на игнориране с ракета.

Тръмп продължи да заплашва. Но всяка следваща заплаха започна да звучи по-слабо от предишната. Причината не е в думите. Причината е в това, че зад тях вече няма доказуем резултат.

В същото време американската стратегия започна да се разпада на цикли. Днес блокада. Утре преговори. После отново напрежение. След това пауза. Това не е движение към цел. Това е въртене на място, което трябва да изглежда като действие.

А Китай не участва в този цикъл. Той го заобикаля.

Ормузкият проток е нервът на тази история. През него минава енергията, която захранва Азия. Китай не може да си позволи прекъсване. Това означава, че няма да приеме блокада, независимо кой я обявява. Тук вече няма избор. Има необходимост.

Точно тази необходимост прави ситуацията опасна. Защото когато икономическата зависимост стане абсолютна, тя започва да диктува политиката.

Появяват се и други детайли, които допълнително разклащат картината. Истории за американски разрушители, които или са били атакувани, или са преминали без съпротива. Две версии, нито една окончателна. Това означава, че контролът върху разказа също се разпада.

А когато няма контрол върху разказа, силата започва да се съмнява сама в себе си.

В този момент Иран отваря протока. Формално това изглежда като успокояване. В действителност това е признание, че никой не е успял да наложи волята си. Нито блокадата е станала реалност, нито заплахите са се превърнали в действие.

И точно тук се появява най-важният въпрос.

Ако една блокада може да бъде игнорирана, ако една сила може да бъде оспорена без директен сблъсък, ако икономиката може да надделее над военния натиск – тогава какво всъщност означава „глобална мощ“?

Този въпрос няма отговор в момента. И точно затова ситуацията не приключва. Тя тепърва започва да се разгръща.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.