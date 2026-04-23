/Поглед.инфо/ „Китайци унищожават сакури“, „Китайски студент, откраднал бастуна на възрастен човек, е изключен от университета“... В Япония, ако отворите някоя онлайн платформа за видеоклипове, подобни подстрекателски клипове, които злонамерено очернят китайци, са навсякъде. Неотдавна японският вестник „Асахи Шимбун“ публикува серия от репортажи, в които разкрива, че масовото производство на антикитайски видеоклипове, с помощта на изкуствен интелект, се превръща в „ключ към трафика“ за някои японски блогъри, търсещи печалба.

Според вестника, японските видео създатели могат да приемат поръчки чрез платформи за допълнителна работа, като поемат задачи за създаване на сценарии за измислени видеоклипове, а създателите получават доходи въз основа на броя на преглежданията. В обявите за набиране на кандидати изрично се посочва: Хора, които обичат Япония и изпитват неприязън към Китай.

Във връзка с това Лю Чао, директор на Института за изследване на САЩ и Източна Азия към Университета в Ляонин, заяви, че японската индустрия за антикитайски видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, далеч не е изолиран феномен в интернет, а е продукт на взаимодействието между политическата среда и социалната психология в страната. Ако се толерира подобно явление, това ще подкопае сериозно основата на възприятието на японското общество за Китай, ще ограничи възможностите за подобряване на отношенията между двете страни и ще се отрази негативно върху международния имидж на самата Япония.