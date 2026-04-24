/Поглед.инфо/ Вчера министърът на търговията Уан Уънтао се срещна с председателя на Европейската асоциация на автомобилната индустрия и председател на борда на директорите на „Мерцедес-Бенц“ Ола Калениус . Двете страни обсъдиха въпроси, свързани със сътрудничеството в автомобилната промишленост между Китай и ЕС, както и ограничителните мерки на ЕС по отношение на търговията и икономиката с Китай.

Китайският търговски министър посочи, че Китай ще продължи да разширява висококачествената си отвореност към външния свят, да ускорява развитието на нови качествени производителни сили и да насърчава развитието на индустрията в посока към високи технологии, интелигентност и екологичност. Това ще предостави стабилни перспективи и широки възможности за чуждестранните предприятия, включително „Мерцедес-Бенц“, да се установят в Китай и да участват в глобалната конкуренция.

Уан Уънтао подчерта, че наскоро ЕС е въвел редица икономически и търговски ограничителни мерки с протекционистки характер, които нанасят съществена вреда на икономическите и търговските отношения между Китай и ЕС. Пекин вече изрази сериозна загриженост и ще защитава решително законните права и интереси на китайските компании. Той изрази надежда „Мерцедес-Бенц“ и европейската автомобилна индустрия да изразят активно своята позиция, за да се създаде справедлива, безпристрастна и недискриминационна пазарна среда за партньорството между китайските и европейските предприятия.