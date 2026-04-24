/Поглед.инфо/ На 23 април говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун коментира увеличаващия се брой чуждестранни туристи в Китай. Той заяви, че според новите данни през първото тримесечие броят на чужденците, влезли в страната без виза, отново е нараснал, като ръстът в сравнение със същия период на миналата година е близо 30%.

„Истинският Китай е по-очарователен от колкото може да си представите. Пролетно-летният туристически сезон вече започна. Приветстваме още повече чуждестранни приятели да се възползват от удобството на безвизовия режим и да се насладят на един древен и съвременен Китай“, допълни говорителят.