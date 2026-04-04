/Поглед.инфо/ Китай публикува насоки за етичен преглед и управление на технологиите за изкуствен интелект, които ще се прилагат на експериментална основа.

Документът призовава за насърчаване на иновациите в областта на етичния контрол върху ИИ и за по-широко използване на технологични решения с цел предотвратяване на етични рискове. Основен фокус се поставя върху благосъстоянието на хората, справедливостта, както и върху контрола и надеждността на системите. Насоките предвиждат също насърчаване на споделянето на висококачествени набори от данни за целите на етичния контрол, както и развитие на инструменти за управление, оценка и одит на рисковете. Ще се изследват и подходи за оценка на риска според конкретните приложения на ИИ.

Документът насърчава разработването и разпространението на продукти и услуги с изкуствен интелект, които отговарят на етичните стандарти, както и защитата на правата върху интелектуалната собственост в тази област.