/Поглед.инфо/ Китайският производител на тежка техника Zoomlion откри в сряда първия си локализиран завод за интелигентно производство в Европа, разположен в западноунгарския град Татабаня.

Проектът, с обща инвестиция от 125 милиона долара, се очаква да създаде 800 работни места. Унгарското правителство подкрепя инвестицията с 20,3 милиона долара, като по думите на външния министър Петер Сиярто, който присъства на церемонията, местни компании съставляват 70% от доставчиците на завода.

Новият завод бележи ключов етап в европейската стратегия на Zoomlion, заяви вицепрезидентът на компанията Жън Хуейли. По думите му проектът ще засили локализираното производство, научноизследователската и развойна дейност, както и сервизните възможности на компанията в Европа, което ще ѝ позволи да отговаря по-ефективно на пазарното търсене.

През последните 10 години унгарското правителство е подписало споразумения с китайски компании за реализацията на 80 големи инвестиционни проекта, които са създали 50 000 работни места. През 2025 г. 30% от китайските преки чуждестранни инвестиции в Европа са били насочени към Унгария.