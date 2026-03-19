/Поглед.инфо/ Два самолета C-208 на Филипините са навлезли във въздушното пространство над китайския остров Хуанйен на 18 март без одобрение от китайските власти, вследствие на което части на военноморските и военновъздушни сили „в съответствие със закона и правилата са отправили предупреждение и са прогонили самолетите“, съобщи говорителят на Южното командване на Китайската народоосвободителната армия на Джай Шъчън.

По думите му действията на филипинската страна „сериозно нарушават суверенитета на Китай и лесно могат да доведат до недоразумения и погрешни преценки“.

„Предупреждаваме Филипините незабавно да прекратят нарушенията и провокациите“, заяви говорителят, като подчерта, че китайските въоръжени сили поддържат висока степен на бойна готовност и „решително защитават националния суверенитет, сигурността и регионалния мир и стабилност“.