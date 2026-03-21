/Поглед.инфо/ В петък Китай представи тригодишен план за действие за ускоряване на висококачественото развитие на енергоспестяващото оборудване. Целта е да се насърчат нови двигатели на зеления растеж и да се подкрепи преходът на страната към нисковъглеродна икономика.

Съгласно плана, издаден съвместно от няколко правителствени ведомства, включително Министерството на промишлеността и информационните технологии, Китай ще се стреми да постигне пробиви в ключови материали и компоненти за енергоспестяващо оборудване от 2026 до 2028 г. Прилагането на информационни технологии от ново поколение, включително изкуствен интелект, също ще бъде разширено.

Министерството допълни, че усилията ще се съсредоточат върху шест основни категории, включващи енергийно ефективни двигатели, производство на водород чрез електролиза на вода и информационни и комуникационни устройства.

Експерти отбелязаха, че насърчаването на висококачественото развитие на енергоспестяващо оборудване е ключова стъпка за подобряване на енергийната ефективност в промишлеността и постигане на целите на Китай за достигане на пик на въглеродните емисии и въглеродна неутралност, както и за укрепване на промишлената конкурентоспособност.