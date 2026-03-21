/Поглед.инфо/ Националният лидер на Туркменистан и председател на Народния съвет Гурбангули Бердимухамедов даде ексклузивно интервю за КМГ, в което подчерта, че през 34-те години от установяването на дипломатически отношения китайско-туркменските връзки са постигнали скокообразно развитие.

Бердимухамедов подчерта, че Китай от дълго време е най-големият търговско-икономически партньор на Туркменистан. От 2007 г. досега търговският обмен между двете страни се е увеличил двадесет пъти. Важно е да се отбележи, че двустранният търговски обем остава стабилен, като ежегодно достига между 9 и 10 милиарда щатски долара. През последните години Туркменистан значително увеличи вноса на китайски превозни средства, особено автобуси. „Убеден съм, че двете страни разполагат с всички необходими условия да обединят потенциала си и да развиват транскаспийски търговски коридор“, това, по думите му, отразява дълбокото съответствие между инициативата на Китай „Един пояс, един път“ и националната стратегия на Туркменистан за „възраждане на Великия път на коприната“.

„Отношенията между Туркменистан и Китай имат широко бъдеще и обещаващи перспективи“, категоричен е Бердимухамедов. Той също така поздрави Китай за успешното провеждане на двете сесии през 2026 г., като отбеляза, че 15-ият петгодишен план ще открие нова страница във висококачественото развитие на страната.

„Под мъдрото ръководство на председателя Си Дзинпин Китай е постигнал забележителни успехи във всички области и с визионерски подход очертава бъдещото си развитие“, каза националният лидер на Туркменистан.

Той добави, че Китай е важен стълб за световната сигурност и устойчивото развитие, като подчерта, че когато Китай се развива добре, светът става по-добър.