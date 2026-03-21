/Поглед.инфо/ Още един оцелял от клането в Нанкин почина в сряда, с което броят на регистрираните живи оцелели намаля до 21, съобщи Мемориалният център на жертвите на клането в Нанкин, извършено от японските завоеватели.

Оцелялата от клането Гуан Шунхуа почина на 101-годишна възраст. Гуан е родена през 1925 г. През 1937 г. семейството ѝ избягало в Хуайан, който се намира северно от Нанкин, преди японските окупационни войски да навлязат в тогавашната китайска столица. Семейството се завръща в Нанкин месец по-късно и намира убежище в зоната за бежанци на улица „Нинхай“. Нейният чичо е убит от японските войски пред портата „Джуншан“.

Клането в Нанкин става след като японските войски превземат Нанкин на 13 декември 1937 г. В продължение на шест седмици те убиват приблизително 300 000 китайски цивилни и невъоръжени войници в един от най-варварските епизоди на Втората световна война.

През 2014 г. най-висшият законодателен орган на Китай определи 13 декември за национален ден в памет на жертвите на клането в Нанкин. Китайското правителство също така е съхранило свидетелствата на оцелелите, записани както в писмен вид, така и на видео.

Документите, свързани с клането, бяха вписани в регистъра на ЮНЕСКО „Световна памет“ през 2015 г.