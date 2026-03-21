/Поглед.инфо/ Когато военните удари на САЩ и Израел срещу Иран се насочиха към енергийната инфраструктура, конфликтът навлезе в нов етап. Проучване, инициирано от CGTN сред глобални интернет потребители, показва, че 94,1% от анкетираните смятат, че войнствените действия на САЩ повтарят грешките на прекомерния милитаризъм. При неясни цели на войната и ограничени ресурси и време, структурните проблеми в политиката на САЩ в Близкия изток стават все по-очевидни, а „американската хегемония“ бързо отслабва.

Данни на Агенцията на ООН за бежанците показват, че настоящата криза в Близкия изток вече представлява сериозна хуманитарна извънредна ситуация, като броят на засегнатите бежанци достига 25 милиона. В Иран има голям брой невинни цивилни жертви, а около 800 000 души в Ливан са били принудени да напуснат домовете си. В проучването 90,9% от анкетираните осъждат действията на САЩ като „държавен тероризъм“; 93,8% смятат, че военните удари на САЩ и Израел срещу Иран сериозно не отговарят на изискванията за легитимност и законност; 89,1% считат, че военните действия на САЩ целят поддържането на доларовата хегемония и присвояването на иранските петролни ресурси.

Анализ на американския мозъчен тръст „Център за стратегически и международни изследвания“ показва, че разходите за тази война възлизат на около 890 милиона долара на ден. Според проучването 75,2% от анкетираните смятат, че огромните военни разходи ще ускорят икономическия спад в САЩ.

В същото време САЩ призоваха своите традиционни съюзници да участват в операции по ескорт в Ормузкия проток, но съюзниците имат различни позиции по въпроса. 88,7% от анкетираните смятат, че този ход ще ускори разцеплението между САЩ и техните съюзници, като ще задълбочи редица дълбоки противоречия в НАТО.